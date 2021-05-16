Как приготовить рыбу вкусно: 5 рецептов от Гордона Рамзи

Если вы устали от мяса и не знаете, чем его заменить и что приготовить, дабы накормить всё семейство, воспользуйтесь рецептами от Гордона Рамзи, в которых он рассказывает о том, как приготовить рыбу на любой вкус.
1. Треска в кляре
Треска в кляре. \ Фото: golapravda.blog.
Треска в пивном кляре – блюдо, которое запросто можно использовать в качестве холодной закуски, а также подавать с гарниром из картофеля, риса или свежими овощами.
Ингредиенты:
• Филе трески - 4 тонкие шт;
• Мука - 120 г;
• Мука рисовая - 100 г;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Сахар - 1 ч.л;
• Вода газированная - 130 мл;
• Пиво Лагер - 170 мл;
• Соль морская - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Масло сливочное - 100 г;
• Горошек замороженный - 400 г;
• Масло оливковое - для фритюра.
Рыба в пивном кляре. \ Фото: exquis.ro.
Способ приготовления:
• Пшеничную муку просеять и смешать с рисовой, сахаром и разрыхлителем;
• Пиво смешать с газировкой и солью;
• Влить в муку и тщательно перемешать;
• Филе трески при необходимости проверить на наличие костей и извлечь их;
• Затем каждое филе натереть солью и перцем;
• И слегка присыпать просеянной мукой;
• Затем каждый кусочек обмакнуть в кляре;
• В глубокую кастрюлю налить оливковое масло и хорошенько разогреть;
• В кипящее масло аккуратно выложить пластины филе;
• И оставить готовиться на 8-10 минут или до тех пор, пока рыба не покроется золотистой корочкой;
• Готовую рыбу выложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами;
• Сливочное масло растопить в кастрюле с подсоленной водой;
• После добавить туда горошек и довести его до полной готовности;
• Отварной горошек переложить в чашу блендера и перебить до однородной массы;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Перемешать и переложить в пиалу;
• Рыбное филе в кляре подавать с пюре из горошка.
2. Запечённый лосось
Запечённый лосось. \ Фото: myhubbardhome.com.
Сочное, ароматное, нежное и потрясающе вкусное филе лосося, запечённое в духовке с вялеными томатами и свежими листочками базилика - просто объедение.
Ингредиенты:
• Лосось филе (со шкуркой) - 800 г;
• Помидоры вяленые - 9 шт;
• Оливки чёрные без косточек - 18 шт;
• Базилик свежий - 18 листочков;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Соль морская - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Запечённое филе лосося по-средиземноморски. \ Фото: kulinarissimo.com.
Способ приготовления:
• В филе лосося сделать 18 углублений;
• Помидоры разрезать на две равные части;
• В листочки базилика завернуть по одной оливке и кусочку помидора;
• Получившиеся конвертики вставить в углубления в филе;
• Противень застелить фольгой и смазать её оливковым маслом;
• Филе выложить поверх фольги;
• Посолить, поперчить и сдобрить оливковым маслом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут;
• Перед подачей обязательно остудить до приемлемой к употреблению температуры.
3. Лещ с пряными травами и помидорами
Жаренный лещ. \ Фото: elements.envato.com.
Ещё одно фантастически вкусное блюдо – жареный лещ, приправленный ароматными пряными травами и спелыми помидорами черри, обжаренными на оливковом масле.
Ингредиенты:
• Лещ морской филе - 2 шт;
• Помидоры черри - 200 г;
• Оливки чёрные без косточки - 60 г;
• Кинза - 0,5 пучка;
• Базилик - 0,5 пучка;
• Лимон - 1 шт;
• Масло оливковое - 6-8 ст.л;
• Соль морская - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Лещ с пряными травами. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Помидоры и оливки разрезать на две части;
• Приправить солью и перцем;
• Обжарить на оливковом масле 1-2 минуты;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать и добавить к помидорам и оливкам;
• Перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;
• Затем выдавить половинку сока лимона;
• Вновь перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;
• В филе леща сделать несколько надрезов по диагонали;
• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть оливковое масло;
• И выложить шкуркой вниз рыбное филе;
• Готовить 3-4 минуты или до тех пор, пока филе не покроется равномерной золотисто-коричневой корочкой;
• Затем перевернуть филе и жарить ещё 1-2 минуты, постоянно поливая маслом из сковороды;
• Подавать с жаренными оливками и черри, а также сверху по желанию можно посыпать свежей зеленью.
4. Скумбрия с чесноком и паприкой
Запечённая скумбрия. \ Фото: yandex.ua.
Чтобы скумбрия, запечённая в духовке, получилась максимально вкусной и с ярким насыщенным вкусом, используйте паприку и чеснок. Эти ингредиенты помогут добиться нужного эффекта и подарят блюду новые пикантные нотки.
Ингредиенты:
• Скумбрия филе (со шкуркой) - 8 шт;
• Чеснок - 2 зубка;
• Паприка - 1 ст.л;
• Соль морская - 1 ст.л;
• Масло оливковое - 3-4 ст.л;
• Шафран - 1 щепотка;
• Уксус белый винный - 2 ч.л;
• Горчица дижонская - 1 ч.л;
• Картошка - 450 г;
• Лук зелёный - 3-4 стебля.
Очень вкусная запечённая скумбрия с чесноком и паприкой. \ Фото: liha-iitti.fi.site2.muutu.fi.
Способ приготовления:
• Чеснок растолочь с паприкой и солью (1 ч.л);
• Сбрызнуть парой капель оливкового масла;
• Перемешать;
• Получившейся смесью смазать филе скумбрии с внутренней стороны от шкурки;
• Противень застелить пергаментом, смазанным оливковым маслом;
• Сверху выложить филе мякотью вниз шкуркой вверх;
• Сдобрить солью и перцем;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут;
• Картофель отварить до полной готовности;
• Перебить в пюре, заправить оливковым маслом, солью и мелко рубленным зелёным луком;
• Тщательно перемешать;
• В миске смешать оливковое масло с уксусом, горчицей, солью, перцем и шафраном;
• Всё хорошенько перемешать и добавить в пюре пару ложек;
• Перед подачей на блюдо выложить картофельное пюре, сверху рыбное филе, щедро политое ароматной заправкой.
5. Запеканка
Рыбная запеканка. \ Фото: liveinternet.ru.
И напоследок – тающая во рту запеканка из белой рыбы в сочетании с копчёной пикшей, чесноком и специями.
Ингредиенты:
• Филе белой рыбы - 400 г;
• Филе копчёной пикши - 400 г;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Чеснок - 3 зубка;
• Лист лавровый - 1 шт;
• Сливки жирные - 250 мл;
• Молоко - 300 мл;
• Масло сливочное - 100 г;
• Лук-порей - 2 стебля;
• Мука пшеничная - 1,5 ст.л;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Соль морская - по вкусу;
• Петрушка свежая - несколько стеблей;
• Картошка - 750 г;
• Желтки сырые - 2 шт;
• Креветки очищенные - 300 г;
• Сыр твёрдый (чеддер) - 100 г.
Запеканка из рыбы. \ Фото: vk.com.
Способ приготовления:
• Лук разрезать на четвертинки;
• Выложить в сковородку;
• Добавить чеснок и лавровый лист;
• Влить сливки и молоко (250 мл);
• Тушить на медленном огне несколько минут;
• Затем добавить рыбное филе пикши;
• Готовить 3-4 минуты;
• После выложить филе на тарелку;
• Юшку со сковороды процедить через мелкое сито в чистую миску;
• В сотейнике растопить масло сливочное;
• И добавить мелко нарезанный лук-порей;
• Готовить 4-6 минут;
• Муку просеять и добавить к луку на сковороду;
• Готовить ещё 2-3 минуты;
• Затем добавить юшку из миски;
• И тушить на медленном огне ещё 10-15 минут, время от времени помешивая до тех пор, пока не загустеет;
• Во время процесса готовки соус подсолить, поперчить и добавить измельчённую петрушку;
• Картофель нарезать кубиками и отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Затем растолочь в пюре;
• Добавить масло и тёплое молоко;
• Дать пюре слегка остыть и добавить в него желтки;
• Хорошенько перемешать;
• И вновь посолить;
• Рыбное филе разрезать на равномерные кусочки;
• Переложить в миску, заправить соусом из лука, добавить креветки и перемешать;
• Выложить в форму для запекания с антипригарным покрытием;
• Сверху равномерно распределить пюре;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-35 минут или до образования золотистой корочки.
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