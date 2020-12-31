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Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Джон Аткинсон (John Atkinson) — гениальный иллюстратор, который создает остроумные комиксы на злобу дня.

Мы собрали и перевели несколько самых ярких сюжетных зарисовок, которые точно оценят любители интеллектуального юмора.

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир

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