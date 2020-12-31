Джон Аткинсон (John Atkinson) — гениальный иллюстратор, который создает остроумные комиксы на злобу дня.
Мы собрали и перевели несколько самых ярких сюжетных зарисовок, которые точно оценят любители интеллектуального юмора.
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Комиксы для тех, кто понимает этот сумасшедший мир
Джон Аткинсон (John Atkinson) — гениальный иллюстратор, который создает остроумные комиксы на злобу дня.
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