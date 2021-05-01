7 главных ошибок в воспитании детей

Родители тратят массу сил и энергии на то, чтобы дать своим детям все самое лучшее. К сожалению, чрезмерная любовь и забота о детях часто препятствуют развитию в них самостоятельности, ответственности и лидерских способностей.
Эту проблему детально изучил Тим Элмор, специалист по лидерству и автор многочисленных бестселлеров о воспитании. Он выявил типичные ошибки родителей, которые мешают детям добиться успеха во взрослой жизни.
Мы рекомендуем всем настоящим и будущим родителям ознакомиться со статьей Элмора, чтобы не совершать подобных промахов.
1. Мы не позволяем детям испытывать риск
Мы живем в мире, в котором опасности окружают нас на каждом шагу. Понимая это, мы делаем все, чтобы защитить наших детей. Но психологи из Европы уверены: если ребёнок не играет на улице, если ему ни разу не пришлось упасть и ободрать коленку, то во взрослой жизни он часто страдает всевозможными фобиями и комплексами.
Детям нужно несколько раз упасть, чтобы понять, что в этом нет ничего страшного. Подростку нужно поссориться и пережить горечь утраты первой любви, чтобы стать эмоционально зрелым – без этого невозможны длительные отношения. Если родители исключают все риски из жизни детей, есть высока вероятность того, что ребёнок в будущем станет высокомерным, заносчивым и у него будет низкая самооценка.
2. Мы бросаемся на помощь слишком быстро
Современное поколение молодёжи не развило в себе определённые умения, которые ещё 30 лет назад были присущи каждому ребёнку. Мы стремимся во всём «помочь» ребёнку и окружаем его чрезмерной заботой, поэтому лишаем его необходимости самому решать проблемы и искать выход из сложных ситуаций.
Рано или поздно ребёнок привыкает к тому, что кто-то «придёт на помощь». В реальном мире такого не будет, поэтому ребёнок окажется неприспособленным ко взрослой жизни.
3. Мы восторгаемся ими слишком легко
Вопросом о повышении самооценки детей в школе задались в 1980-е годы. На большинстве соревнований начало действовать правило «каждый – победитель», «медаль – каждому участнику». Такой подход позволяет ребёнку чувствовать себя особенным, но исследования показывают, что у этого метода есть непредвиденные последствия.
Со временем ребёнок начинает замечать, что мама и папа – единственные, кто считает, что он замечательный, в то время как никто другой даже не упоминает об этом. Дети начинают сомневаться в точке зрения своих родителей. Им, конечно, приятно, что их хвалят, но они понимают, что никакой их заслуги в этом нет. И если мы восторгаемся ими слишком легко, дети начинают жульничать, преувеличивать и обманывать, чтобы избегать сложных ситуаций. А когда вырастают, то не способны противостоять им или справляться с ними.
4. Мы позволяем чувству вины стать на пути успеха
Ваш ребёнок не должен любить вас каждую минуту. Ребёнок сможет оправиться от разочарования, но он навряд ли оправится от избалованности. Не бойтесь говорить детям «нет» и «не сейчас» и позвольте им бороться за то, что они действительно ценят и чем дорожат.
Часто мы даём детям то, что они просят в качестве поощрения. А если в семье несколько детей, то мы считаем несправедливым обделять других. Таким образом за заслуги одного ребёнка поощряются все – так дети привыкают к незаслуженному вознаграждению. В жизни такого не будет. А если отношения в семье строятся только на материальном вознаграждении, дети не будут испытывать ни внутренней мотивации, ни любви.
5. Мы не делимся собственными ошибками из прошлого
Настанет день, и здоровый подросток захочет «расправить крылья» и набраться собственного опыта. Как взрослые, мы должны позволить им сделать это, но это не значит, что мы не можем помочь им немного разобраться в житейских реалиях.
Поделитесь с ними ошибками, которые вы совершили в их возрасте, но не злоупотребляйте нравоучениями – такой урок сразу же будет отвергнут подростком. Дети должны быть готовы ко встрече с реальностью и должны научиться отвечать за последствия своих решений. Поделитесь, что вы испытывали в похожих ситуациях, как их решили и что усвоили из них.
6. Мы ошибочно считаем, что интеллект или одаренность – это зрелость
Интеллект часто воспринимается как уровень зрелости ребенка, в результате чего родители полагают, что умный ребенок готов ко встрече с реальным миром. Но это, к сожалению, не так.
Только потому, что ребёнок одарен в одной сфере, не стоит полагать, что он легко справится со всеми. Нет никакого волшебного «возраста ответственности» или точного руководства о том, когда ребенку пора предоставлять определёный уровень свободы. Но есть проверенное правило – наблюдайте за другими детьми того же возраста. И если вы замечаете, что они уже более свободны в своём выборе и более самостоятельны, вероятно, вы сами сдерживаете уровень независимости своего ребёнка.
7. Мы сами не делаем того, чему учим детей
Ответственность каждого родителя – помочь создать модель жизни для ребёнка. Жизни, в которой он будет играть главную роль и будет брать ответственность за свои слова и действия. Смотря правде в глаза, для начала нужно быть таким самому. Потому что ребёнок будет учиться не на ваших словах, а на ваших поступках. Английская пословица гласит: «Не воспитывай детей, они всё равно будут похож на тебя. Воспитывай себя».
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