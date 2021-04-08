10 скрытых уловок, которые используют владельцы ресторанов, чтобы гости потратили больше

Учитывая тот факт, что любой ресторан предполагает большие вложения, владельцы заведени1 мечтают, как можно быстрее окупить все расходы, чтобы не остаться в минусе. Однако честным путем это не всегда получается сделать, и тогда приходится идти на определенные уловки, позволяющие скрыть минусы ресторана и склонить гостя к заказу определенного блюда. Novate.ru рассказывает об этих хитростях более подробно.
Уловка 1: Комплимент от шефа
Маленькая закуска нужна для того, чтобы усилить аппетит. / Фото: mobil-furshet.ru
В некоторых ресторанах принято угощать гостей аппетайзерами – маленькими закусками, которые призваны скрасить время, которое вы проводите за ожиданием основного заказа. Подобный комплимент от шефа сразу поднимает настроение и заставляет себя чувствовать дорогим, что лишь на руку официантам – пребывая в хорошем расположении духа, гости часто оставляют хорошие чаевые. Но у аппетайзера есть еще одна скрытая функция, о которой знают далеко не все – он стимулирует аппетит. Поэтому после его употребления вы вряд ли сможете ограничиться одним салатом «Цезарь», который вы планировали съесть изначально.
Уловка 2: Стоп и гоу-листы
У курицы заканчивается срок годности, поэтому она в гоу-листе
Они представляют собой списки, на которые ориентируются официанты, принимая ваш заказ. В стоп-лист входят блюда, которые не могут быть приготовлены в конкретный день или состоят из относительно свежих продуктов. Что касается гоу-листа, то в него попадают блюда из тех продуктов, срок годности которых истекает в ближайшее время. Именно их официанты должны в первую очередь предлагать посетителям. Например, если вместо курицы вам навязывают перепелку, а вместо креветок – кальмары, задумайтесь – возможно, причина излишней настойчивости официанта состоит именно в том, что этот продукт находится «на грани вымирания».
Уловка 3: Дорога алкоголю
Просите, чтобы алкоголь подавали вместе с блюдом. / Фото: goodfon.ru
Многие знают, что алкоголь не только повышает аппетит, но также притупляет самоконтроль во время еды. Например, если человек придерживается правильного питания и в обычные дни не ест сладкое и жареное, после бокала вина или шампанского, который вскружит голову, он перестанет тщательно следить за содержимым своей тарелки. И официанты прекрасно об этом знают. Поэтому советуем во время заказа уточнять, что алкогольный напиток должны подать вместе с основным блюдом. Если вы этого не сделаете, бокал вина принесут в первую очередь, а вот выдачу салата или рыбы задержат. В результате у вас разыграется аппетит, и вы обязательно закажете что-то еще.
Уловка 4: Канцерогенное масло
Масло во фритюре нужно менять после каждых 15 жарок. / Фото: tehnikaportal.ru
Когда вы просматриваете меню ресторана, старайтесь избегать блюд, приготовленных во фритюре. Не спорим, к тому же пиву всегда больше подходят луковые кольца, картофель фри, жареные куриные крылья, однако далеко не во всех ресторанах соблюдают технологию их приготовления. Согласно установленным нормам, менять масло во фритюре нужно после каждых 15 жарок. А так как делать это накладно, некоторые владельцы ресторанов предпочитают закрывать глаза на правила. И даже если повар будет говорить о нарушениях и ратовать за здоровье посетителей, его вряд ли послушают – желание сэкономить сыграет главную роль в этом вопросе.
Уловка 5: Фокусы с выходом блюда
В салате с креветками и помидорами может быть много овощей и мало морепродуктов. / Фото: dosinki.su
В любом блюде есть определенное количество компонентов, также оно имеет конкретный вес. Если вы заказываете, например, стейк, то ничем не рискуете – в меню указана масса чистого мяса, без дополнительных продуктов. А вот такие блюда, как салат, крем-суп, рататуй могут подать не так, как нужно. Они состоят из нескольких ингредиентов, поэтому вполне возможно, что повар примет решение положить меньше дорогих компонентов, например, морепродуктов, и больше дешевых
Уловка 6: Замороженные супы
В кафе бульоны варят заранее, а потом замораживают их. / Фото: kakxranit.ru
Свежие супы в ресторане – большая редкость, особенно если вы решите посетить сетевое заведение. Каждая хозяйка знает, что качественный бульон варится не менее часа, но – о, чудо! – вам приносят готовое блюдо через полчаса. Вы счастливы, что не пришлось долго ждать заказ, но когда начинаете пробовать, понимаете, что вкус далек от свежего домашнего супа. Что же происходит на кухне ресторана? Учитывая тот факт, что посетители не всегда готовы терпеть задержки блюд, сетевые рестораны решились на следующую хитрость: они варят бульон заранее, а потом отправляют его в морозилку, где он ждет своего звездного часа. А когда гость заказывает суп, бульон достают из холодильника, разогревают и добавляют в его необходимые ингредиенты. Это не вредно, но и пользы от такого блюда ждать не стоит, не говоря уже о божественном вкусе.
Уловка 7: Свежий и несвежий салат в одном
Заправка маскирует испорченные листья салата. / Фото: diamondbar.ru
С салатами также есть свои нюансы. Как известно, эти блюда необходимо заправлять непосредственно перед подачей, иначе они быстро испортятся. В связи с этим, повара шинкуют ингредиенты салата отдельно и отправляют их в холодильник до нужного момента. Но слишком долго они там храниться не могут – по истечении 18 часов овощи начинают засыхать, портится их первоначальный внешний вид. Для того, чтобы салат казался более презентабельным, старые компоненты смешивают со свежими, а затем добавляют заправку. Избежать получения такого блюда аля 2в1 можно – попросите официанта принести заправку отдельно. Тогда вы сможете увидеть, насколько свежими являются компоненты салата.
Уловка 8: Блюдо дня
Часто блюдо дня готовится из продуктов, срок годности которых истекает. / Фото: restoclub.ru
С блюдом дня обстоит примерно такая же ситуация, как и с гоу-листом – оно состоит из продуктов, срок годности которых истекает. Соответственно, его активно рекомендуют официанты, да и в меню эта позиция выделена при помощи красивых дизайнерских приемов. Если не хотите есть окрошку, состоящую из половины незаправленного оливье или пиццу со вчерашними колбасками, откажитесь от блюда дня и отдайте предпочтению чему-нибудь другому.
Уловка 9: Уютные столики
За столиком в углу человек чувствует себя более комфортно
Владельцы ресторанов знают – чем больше в их заведении будет уютных столиков и укромных мест, расположенных подальше от любопытных глаз, тем больше они получат денег. Согласно результатам исследований, люди заказывают вредную пищу и большие порции, если сидят в укромном месте или в углу зала. Это связано с внутренним комфортом – гости понимают, что привлекают к себе минимум внимания, а значит, их никто не осудит за второй заказанный десерт или гамбургер.
К тому ж за комфортным столиком посетители проведут намного больше времени, следовательно, закажут много блюд и напитков. Чтобы одинокие гости чувствовали себя уютно и свободно, в кофейнях часто ставят круглые столики небольших размеров.
Уловка 10: Хитрое расположение блюд в меню
Блюда в меню должны указываться с фото. / Фото: advteam.ru
В Борнмутском университете провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что благодаря грамотному расположению блюд в меню, а также количеству наименований, рестораны получают хорошую дополнительную прибыль каждый месяц.
Эксперт Аарон Аллен считает, что существенно повысить уровень дохода заведения можно не с помощью вкусных блюд или уютного интерьера, а зная хитрости маркетинга. Например, результаты экспериментов показали, что посетители чаще всего заказывают блюда, которые находятся в середине на странице меню. Поэтому владельцы заведений размещают там дорогие и выгодные блюда. С десертами тоже своя история: чтобы все виды сладкого продавались равномерно, в меню указывается одинаковая цена, вне зависимости от веса и ингредиентов, которые входят в состав блюда.
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