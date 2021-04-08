10 скрытых уловок, которые используют владельцы ресторанов, чтобы гости потратили больше

Уловка 1: Комплимент от шефа

Маленькая закуска нужна для того, чтобы усилить аппетит. / Фото: mobil-furshet.ru

Уловка 2: Стоп и гоу-листы

У курицы заканчивается срок годности, поэтому она в гоу-листе

Уловка 3: Дорога алкоголю

Просите, чтобы алкоголь подавали вместе с блюдом. / Фото: goodfon.ru

Уловка 4: Канцерогенное масло

Масло во фритюре нужно менять после каждых 15 жарок. / Фото: tehnikaportal.ru

Уловка 5: Фокусы с выходом блюда

В салате с креветками и помидорами может быть много овощей и мало морепродуктов. / Фото: dosinki.su

Уловка 6: Замороженные супы

В кафе бульоны варят заранее, а потом замораживают их. / Фото: kakxranit.ru

Уловка 7: Свежий и несвежий салат в одном

Заправка маскирует испорченные листья салата. / Фото: diamondbar.ru

Уловка 8: Блюдо дня

Часто блюдо дня готовится из продуктов, срок годности которых истекает. / Фото: restoclub.ru

Уловка 9: Уютные столики

За столиком в углу человек чувствует себя более комфортно

Уловка 10: Хитрое расположение блюд в меню

Блюда в меню должны указываться с фото. / Фото: advteam.ru