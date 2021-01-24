Как в древности на Руси относились к природным явлениям

Как выпросить у небес воды и кто виноват в засухе

Дождь на Руси считали подарком небес. /Фото: onlineart.ru

Горящие стрелы бога и почему убитых молнией не хоронили на кладбище

Гром гремит, молнии сверкают – это Илья Пророк на огненной колеснице летит по небу. /Фото: prophetweekly.com

Как крестьяне отбирали у нечистой силы солнце

Солнечных затмений в древности боялись не только на Руси. /Фото: ds05.infourok.ru

Злые и добрые ветра

Стрибог – повелитель ветра и воздуха у славян. /Фото: i.mycdn.me