25 искренних мыслей Сомерсета Моэма
Однажды Сомерсет Моэм сказал, что некоторое время люди считали его неплохим юмористом. Проблема была в том, что писатель в своих романах говорил правду, а окружающим это казалось шуткой.
Мы собрали 25 искренних мыслей Сомерсета Моэма из романов «Театр», «Луна и грош», «Острие бритвы», «Бремя страстей человеческих». Его выражения беспощадны и действительно остроумны, и все потому, что в этом и есть вся человеческая природа.
На свете нет ничего легче, чем стойко сносить чужие невзгоды.
Я думаю, что Бог либо внутри меня, либо нигде.
Неправда, что страдания облагораживают характер, иногда это удается счастью, но страдания в большинстве случаев делают человека мелочным и мстительным.
Только женщина знает, на что способна другая женщина.
Трагедия в том, что мы иногда достигаем желаемого.
Легко быть приятными с теми, кто тебе безразличен.
Все же лучше знать, что ты дурак, чем быть дураком и не знать этого.
Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем очаровании, и удерживает их возле себя, играя на их пороках.
Люди любят высмеивать то, чего не понимают.
Есть огромная разница между 25-летней девушкой и замужней женщиной того же возраста.
Люди просят высказать мнение, а ждут только похвалы.
На свете только две вещи оправдывают человеческое существование: любовь и искусство.
Людям не нужен резон, чтобы сделать то, что они хотят, — им нужно оправдание.
Коли начинаешь думать о прошлом, значит, у тебя уже нет будущего.
Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд камень — и вы уже немного изменили вселенную.
Гениальность — не что иное, как бесконечная работоспособность.
Единственный способ завоевывать сердца — это уподоблять себя тем, чью любовь мы хотим заслужить.
Великие истины слишком важны, чтобы быть новыми.
Совсем не одно и то же говорить правду о себе и слышать ее от других.
Человек может поступать как ему угодно, если он согласен нести за это ответственность.
Ничего не поделаешь, люди редко бывают довольны тем, что они имеют, им подавай все новое да новое, и так без конца.
Человек не то, чем он хочет быть, но то, чем не может не быть.
Обещания никогда не забываются теми, кому они даются, и постоянно теми, кто их дает.
Надо смотреть на людей, если хочешь, чтобы они смотрели на тебя.
Немного здравого смысла, немного терпимости, немного чувства юмора — и можно очень уютно устроиться на этой планете.
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