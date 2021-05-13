Какие бывают розы

Многообразие роз поражает. Как же разобраться, к какому типу принадлежит определенный цветок?

Розы классифицируют по внешним признакам и особенностям выращивания.

Современные розоводы чаще всего выделяют 9 садовых групп.



1. Парковые розы

2. Ремонтантные розы

3. Чайно-гибридные розы

4. Полиантовые розы

5. Розы флорибунда

6. Миниатюрные розы

7. Почвопокровные розы

8. Плетистые розы

9. Кустарниковые розы (шрабы)

В эту группу входят старинные розы, в том числе декоративные виды шиповника. Как понятно из названия, такие растения часто используются для озеленения парков и садов, прекрасно смотрятся они как в одиночных, так и в групповых посадках. Парковые розы зимостойкие, редко болеют и не очень привередливы в уходе. Они часто украшают клумбы на улицах городов.Эти розочки зацветают рано и обильно, но цветут они непродолжительное время и всего один раз за сезон. Однако насыщенный аромат, источаемый этими цветками, поистине опьяняет.У декоративных сортов парковых роз цветки достигают 10 см в диаметре, они одиночные или собраны в соцветия по 3-6 штук. Листья – крупные, кожистые, морщинистые. Высота широкого и плотного куста обычно составляет 1-2 м.К этой группе относится роза морщинистая (ругоза).Сорта и гибриды: Гротендорст, Пинк Гротендорст, Ритаусма.Главный признак этих розочек – повторное цветение. На сильнорослых (высотой до 2 м) прямостоячих и раскидистых кустах во второй половине июня распускаются крупные, ароматные, махровые цветки диаметром от 8 до 16 см.Чаще всего они бывают красные, розовые, бежевые, белые или желтые. В июле-августе ремонтантные розы зацветают повторно, правда, не так обильно.Эти розы отличаются зимостойкостью, но в суровые зимы все же могут подмерзать, поэтому требуют укрытия. Кроме того, они подвержены грибковым заболеваниям.Сорта и гибриды: Георг Арендс, Георг Диксон, Пауль Нейрон, Фрау Карл Друшки, Хью Диксон.Эти популярные розы произошли от теплолюбивых китайских чайных роз, скрещенных с ремонтантными. Благодаря этому удалось получить цветы, которые по характеристикам превосходили все известные до них виды и сорта.В средней полосе России чайно-гибридные розы зацветают во второй половине июня и до самых заморозков не перестают радовать своими пышными, махровыми цветками разнообразной окраски, которые располагаются на стебле одиночно или собраны в небольшие соцветия. Высота куста – от 60 до 150 см.Чайно-гибридные розы теплолюбивы, требовательны к месту произрастания. Нередко их поражают болезни и атакуют вредители. Однако при правильном уходе и хорошем зимнем укрытии они обильно цветут все лето.Сорта и гибриды: Анжелик, Афина, Блэк Баккара, Глория Деи, Дуфтвольке, Майнцер фастнахт, Ностальжи, Лимбо, Сония.Иногда отдельно выделяют группу грандифлора (крупноцветковые розы). Как правило, в нее входят именно чайно-гибридные розы. Самый популярный сорт – Куин Элизабет.На низких, густых и сильноветвящихся кустах в середине июля распускается множество некрупных розочек (в диаметре до 6 см), собранных в соцветия по 20-100 цветков. Они могут быть как простыми, так и махровыми.Полиантовые розы цветут до поздней осени, их цветки в срезанном виде могут простоять до 15 дней. Окраска может быть белой, розовой, красной, оранжевой. А еще полиантовые розы отличаются тем, что у них почти нет шипов.В средней полосе кусты этих роз требуют легкого укрытия. Также их можно выращивать на Урале и в Сибири.Полиантовые розы чаще всего используют в групповых посадках и бордюрах, а некоторые невысокие сорта (например, Мутертаг и Дик Костер) пригодны для выращивания в контейнерах.Сорта и гибриды: Бордер Кинг, Глория Мунди, Ивонн Рабье, Камео, Оранж Триумф.Эти обильноцветущие розы – результат скрещивания карликовых полиантовых роз с чайно-гибридными. Их цветение не только обильное, но и продолжительное (с июля до поздней осени), непрерывное. Цветки могут быть как простыми, так и махровыми. Они довольно крупные (формой и размером похожи на чайно-гибридные розы) и собраны в соцветия. Высота куста может варьироваться от 30 до 100 см.Розы флорибунда отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к болезням.Сорта и гибриды: Айсберг, Гэлакси, Диадем, Жоржетт, Зорина, Карт Бланш, Лили Марлен, Николо Паганини, Николь, Сангриа, Фризия, Шокинг Блю.В группе флорибунда выделяют низкорослые розы, именуемые патио (они же мини-флорибунда, или мини-флора). В высоту они не превышают 50 см и чаще всего выращиваются в контейнерах или на переднем плане бордюров.Это маленькая копия садовых роз. Густооблиственные кустики высотой до 40 см с мелкими махровыми цветками самой разнообразной окраски (от зеленоватой до фиолетовой) нередко выращивают в комнатных условиях. Здесь розы могут цвести весь год почти непрерывно. А в открытом грунте миниатюрные розы цветут с мая до поздней осени и на зиму требуют легкого укрытия.Миниатюрные розы отлично смотрятся в каменистых горках, альпинариях и бордюрах, а еще их используют при создании бутоньерок для украшения причесок или праздничных нарядов.Сорта и гибриды: Бэби Маскарад, Дениз Кассегрен, Колибри, Мандарин, Старс энд Страйпс, Цвергкенинг.В эту группу объединены ползучие кустарники с густооблиственными длинными побегами (до 4 м), которые плотно покрывают почву. Цветки могут быть простыми, махровыми или полумахровыми, мелкими или средними. Большинство сортов почвопокровных рост отличаются продолжительным и обильным цветением. Такие растения не требуют специального ухода и устойчивы к грибковым болезням.Почвопокровные розы используются для озеленения склонов и создания штамбовых роз плакучей формы.Сорта и гибриды: Алба Мейан, Бэси, Голд Ковер, Ондела, Сноу Балет, Суони, Фея.У этих роз мелкие цветки (диаметром 2-5 см), собранные в крупные соцветия, и длинные, стелющиеся побеги (плети), которые требуют опоры. Поэтому плетистые розы обычно используют для вертикального озеленения: ими украшают перголы и арки.Плетистые розы обычно делят на 2 группы:Мелкоцветковые (рамблеры) – с побегами длиной до 5 м, мелкими цветками без запаха, которые цветут однократно.Крупноцветковые (клаймберы) – с более крупными цветками, по форме напоминающими чайно-гибридные розы. В течение лета они могут зацветать повторно.Сорта и гибриды: Дороти Перкинс, Нью Доун, Розариум ютерзен, Фламентанц, Шванензее, Эксцельса.Раньше в отдельную группу выделяли полуплетистые розы – промежуточные между клаймберами и чайно-гибридными или розами флорибунда. Сейчас их чаще всего относят к кустарниковым (шрабам).Эта группа объединяет мощные кусты роз, которые отличаются высоким ростом, обильным и продолжительным, но однократным цветением и хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания. К этой группе также относятся большие дикорастущие кустарники роз и английские розы Остина – с густомахровыми цветками, источающими насыщенный аромат.Сорта и гибриды: Абрахам Дарби, Грэхам Томас, Мишка, Рапсоди ин блу, Рококо, Чарльз Остин, Ханса парк, Чиппендейл, Шарлотта.