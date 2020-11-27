10 знаменитостей, которые публично признавались в различных неприглядных фактах о себе

В сети Интернет обсуждается откровенное видео-признание Сергея Грушко об измене, сделанное после того, как сам факт проведения времени с другими женщинами в отсутствие жены был доказан. Тарзан не одинок в своём выражении эмоций на публику. Знаменитости в состоянии любой, даже неприглядный факт своей биографии превратить в инфоповод для средств массовой информации и привлечения к себе внимания.
Сергей Грушко
Сергей Грушко. / Фото: www.saint-petersburg.sm.news
В своем микроблоге Сергей Грушко опубликовал видео, в котором признавался в измене своей жене Наташе Королёвой. Правда, оправдывал себя он тем, что его якобы опоили, а после записали развлечения 50-летнего стриптизёра на видео. В своём признании Грушко откровенно угрожал девушкам, с которыми проводил время, обвинял их в воровстве и грозил карой небесной. Видео с признанием Тарзана быстро разлетелось по сети, а вот со своей страницы он его удалил, заменив невинным роликом с кошкой.
Максим Дунаевский
Максим Дунаевский. / Фото: www.1tv.com
Сын известного композитора Исаака Дунаевского Максим давно известен своей весьма насыщенной личной жизнью. Он был официально женат семь раз, с последней женой, хоровиком-дирижером Мариной Рождественской он прожил в браке 20 лет. А вот о предстоящем разводе с ней Максим Исаакович объявил в студии программы «Судьба человека». Марина Рождественская узнала об этом, сидя перед экраном телевизора. Конечно, она к тому моменту уже понимала, что её семейная жизнь рушится, но наверняка не предполагала услышать известие о разводе не лично от супруга, а вместе со всеми телезрителями.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. / Фото: www.yandex.net
Король эстрады в 2012 году во время гастролей в Софии получил сообщение о появлении на свет его сына буквально за 30 минут до начала концертного шоу. Выйдя к зрителям, Филипп Бедросович обратился к ним на родном болгарском языке и рассказал о весе и росте новорождённого малыша. Он усмотрел в том, что известие застало его именно в Софии, добрый знак.
Махмуд Эсамбаев
Махмуд Эсамбаев. / Фото: www.rt.com
Легендарный артист балета никогда не снимал на людях свою папаху, а в ответ на многочисленные шутки коллег говорил: чеченские мужчины даже ложась спать не обнажают голову. Даже на фотографии в паспорте Махмуд Эсамбаев был в папахе. Для него, единственного человека во всём Советском Союзе, сделали исключение и позволили сняться на документ в традиционном головном уборе. Он не обнажал голову даже перед самыми высокопоставленными чиновниками и членами королевских семей. Но во время празднования 70-летия Владимира Зельдина Махмуд Алисултанович сказал, что он снимает папаху перед талантом великого актёра. Эту папаху он подарил Владимиру Михайловичу.
Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон. / Фото: www.newslenta.com
Иосиф Давыдович никогда и не снимал парик, который носил с тех самых пор, как начал лысеть. Но однажды ему пришлось появится на публике без парика, хотя и не по собственной воле. Во время юбилейного вечера художника-сценографа Бориса Краснова парик неожиданно съехал с головы артиста, а Кобзон продолжил выступление, не обращая внимание на случившееся. Папарацци не упустили случая запечатлеть для истории Иосифа Кобзона без парика, а Алла Пугачёва, пытаясь сгладить ситуацию, заявила: она непременно нарастила себе волосы подлиннее, если бы знала, что они привлекают столько внимания.
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон. / Фото: www.lucky-women.ru
Исполнитель роли Эдварда Каллена в культовой саге «Сумерки» в интервью телеканалу Extra фактически признался в собственной нечистоплотности. Он заявил, что не видит никакого смысла в том, чтобы мыть голову или убирать в квартире. По его мнению, совершенно неважно, чистая у него голова или грязная, главное – на ней есть волосы. А домой он приходит лишь ночевать, поэтому не видит смысла в затратах времени и сил на уборку жилища.
Александр Семчев
Александр Семчев. / Фото: www.naonews.ru
Известный актёр в эфире программы «На самом деле» признался в том, что увёл девушку у собственного сына Кирилла. На протяжении многих лет он не поддерживал с ним отношения, а потом пригласил наследника пожить у себя. Правда, познакомившись с девушкой Кирилла, актёр решил, будто ему самому она подходит гораздо лучше. Слова отца подтверждал и сам Кирилл, рассказав о том, что часто слышал от отца оскорбительные слова в свой адрес. Какое-то время спустя Александр Семчев в интервью «Телепрограмме» назвал своё признание телеспектаклем, за который он получил неплохие деньги.
Жерар Депарьде
Жерар Депарьде. / Фото: www.funart.pro
В 2014 году известный актёр выпустил автобиографическую книгу, где поделился поистине шокирующими подробностями своей личной жизни. Жерар Депардье признался, что в молодости занимался проституцией, обслуживая состоятельных мужчин. А ещё он отсидел в тюрьме несколько недель за угон автомобиля и неоднократно раскапывал свежие захоронения, чтобы найти в них ценные вещи. Естественно, всё это он делал вовсе не от хорошей жизни.
Чарли Шин
Чарли Шин. / Фото: www.baskino.me
Американский актёр решил сделать публичное заявление о своём ВИЧ-положительном статусе прямо в эфире программы Today Show. Он пошёл на этот шаг, чтобы вокруг его персоны перестали распространяться слухи и домыслы, которые могли бы навредить не только ему самому, но и другим людям. Узнав о своём диагнозе, Чарли Шин крепко подсел на наркотики, но смог остановиться. На протяжении четырёх лет, пока актёр скрывал своё заболевание, он платил некоторым людям, осведомлённым о его диагнозе, вплоть до того дня, пока не решился рассказать об этом.
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева. / Фото: www.galleris.ru
Известная актриса в эфире программы «Секрет на миллион» призналась на всю страну в том, что в молодости у неё был серьёзный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым. Татьяна Васильева в то время была замужем за Георгием Мартиросяном, который даже не догадывался об измене жены. К слову, бывший уже муж актрисы был шокирован её заявлением и очень бурно на него отреагировал, назвав Татьяну Васильеву сошедшей с ума. И добавил: в то время, когда они были мужем и женой, у него не было ни малейшего повода сомневаться в верности супруги.
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