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10 самых зрелищных фильмов последнего десятилетия, удостоенных «Оскара» за лучшие визуальные эффекты


10 самых зрелищных фильмов последнего десятилетия, удостоенных «Оскара» за лучшие визуальные эффекты

Современное кино просто невозможно себе представить без ярких спецэффектов, которые неизменно привлекают зрителей ничуть не меньше, чем увлекательный сюжет и талантливая актёрская игра. Визуальные эффекты в кинематографе постоянно совершенствуют, а работают над ними лучшие специалисты по компьютерной графике. Кинопремии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты были удостоены больше 70 фильмов, но в нашем сегодняшнем обзоре представлены десять из них.

«1917», 2019 год, страны: США, Великобритания, Индия, Испания, Канада, Китай, режиссёр Сэм Мендес


Кадр из фильма «1917». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «1917». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

В этом поистине эпическом фильме каждый кадр достоин особого внимания. Иногда даже хочется остановить просмотр, чтобы успеть заметить все детали. Тёмные цвета, обугленные деревья, дым пепелищ, серо-жёлтое небо и множество тел погибших. Всех этих видов вполне достаточно для того, чтобы каждый мог понять, насколько ужасна война, как явление. И весь фильм похож на масштабную антивоенную декорацию о беспощадности смерти и противоестественности массовых убийств, которые всегда присутствуют на войне.

«Человек на Луне», 2018 год, страны: США, Япония, режиссёр Дэмьен Шазелл


Кадр из фильма «Человек на Луне». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Человек на Луне».
/ Фото: www.kinopoisk.ru

 

Повествование об участии Нила Армстронга в экспедиции корабля «Аполлон-11» и первых шагах, сделанных астронавтом по поверхности Луны. Режиссёр фильма требовал, чтобы в кадре всё выглядело максимально реалистично, а потому специалистам по визуальным эффектам пришлось изрядно потрудиться. Актёров же, которые играли астронавтов, режиссёр направил на краткий курс обучения в НАСА, а после этого они должны были изучать поведение своих героев по сохранившимся записям с астронавтами.

«Бегущий по лезвию 2049», 2017 год, страны: США, Великобритания, Венгрия, Канада, Испания, режиссёр Дени Вильнёв


Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Этот проект с самого начала съёмок был покрыт завесой тайны. Даже актёры, снимавшие в фильме, получив сценарий, могли открыть только ту его часть, с которыми предстояла работа в определённый день. Зрелищность же картины превосходит самые смелые ожидания зрителей, завораживая своей глубиной, масштабностью и проработанностью каждой детали.

«Книга джунглей», 2016 год, страны: Великобритания, США, режиссёр Джон Фавро


Кадр из фильма «Книга джунглей». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Книга джунглей». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Все локации в этом фильме были прорисованы с помощью компьютерной графики, а невероятная красота в каждом кадре заставляют зрителя не отрываться от экрана ни на секунду, несмотря на знакомый до боли сюжет. Создателям удалось сделать атмосферный и зрелищный фильм, который с удовольствием смотрят не только дети, но и взрослые.

«Из машины», 2014 год, страна: Великобритания, режиссёр Алекс Гарленд


Кадр из фильма «Из машины». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Из машины». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Картину Алекса Гарленда с полным правом можно назвать произведением искусства. Фильм получился весьма неординарным и непредсказуемым, а в некоторых местах даже шокирующим. Почти хичкоковская интрига не позволит расслабиться до самых последних кадров, а визуализация заставит заворожённо смотреть на экран.

«Интерстеллар», 2014 год, страны: США, Великобритания, Канада, режиссёр Кристофер Нолан


Кадр из фильма «Интерстеллар». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Интерстеллар». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

В этой картине трудно переоценить зрелищные эффекты, ибо они присутствуют буквально в каждом кадре. Черная дыра и пространственно-временной туннель, архивные кадры, - во всём чувствуется рука настоящего мастера. Для создания многих эффектов к работе были привлечены физик-теоретик доктор Кип Торн, на основе научных разработок которого и строился сценарий, и супервайзер визуальных эффектов Пол Дж. Франклин.

«Гравитация», 2013 год, страны: Великобритания, США, режиссёр Альфонсо Куарон


Кадр из фильма «Гравитация». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Гравитация». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Разработкой спецэффектов для фильма Альфонсо Куарона занималась британская компания Framestore ruen, которая изначально заявила, что её новое творение будет сравнимо с широко известным «Аватаром», а в чём-то даже превзойдёт его. Порядка 60% происходящего на экране, по уверению разработчиков спецэффектов, моделировалось с помощью компьютерной графики.

«Жизнь Пи», 2012 год, страны: США, Тайвань, Великобритания, Канада, режиссёр Энг Ли


Кадр из фильма «Жизнь Пи». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Жизнь Пи». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Весь фильм Энга Ли наполнен яркой визуализацией, заставляющей забыть о том, что тигр на самом деле – это плод труда талантливых графиков, а на самом деле настоящее животное появляется в кадре всего несколько раз. Да и в целом картина получилась очень цельной и оригинальной, но для полноты восприятия её хорошо смотреть на большом экране.

«Хранитель времени», 2011 год, страны: Великобритания, США, Франция, режиссёр Мартин Скорсезе


Кадр из фильма «Хранитель времени». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Хранитель времени». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Фильмы Мартина Скорсезе всегда отличались особенной атмосферой, и «Хранитель времени» не стал исключением. Режиссёр прославился созданием фильмов о криминальных разборках, а его новое творение больше похоже на добрую и светлую сказку, со всеми её характерными чертами и поистине волшебными визуальными эффектами.

«Начало», 2010 год, страны: США, Великобритания, режиссёр Кристофер Нолан


Кадр из фильма «Начало». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Начало». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Вдохновением для многих спецэффектов в фильме послужили работы художника Маурица Корнелиса Эшера, известного своими концептуальными литографиями и гравюрами на дереве и металле. Внимательный зритель найдёт в фильме множество отсылок к работам Эшера, который, помимо всего прочего, изучал ещё и особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов.

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