10 самых зрелищных фильмов последнего десятилетия, удостоенных «Оскара» за лучшие визуальные эффекты

Современное кино просто невозможно себе представить без ярких спецэффектов, которые неизменно привлекают зрителей ничуть не меньше, чем увлекательный сюжет и талантливая актёрская игра. Визуальные эффекты в кинематографе постоянно совершенствуют, а работают над ними лучшие специалисты по компьютерной графике. Кинопремии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты были удостоены больше 70 фильмов, но в нашем сегодняшнем обзоре представлены десять из них.
«1917», 2019 год, страны: США, Великобритания, Индия, Испания, Канада, Китай, режиссёр Сэм Мендес
Кадр из фильма «1917». / Фото: www.kinopoisk.ru
В этом поистине эпическом фильме каждый кадр достоин особого внимания. Иногда даже хочется остановить просмотр, чтобы успеть заметить все детали. Тёмные цвета, обугленные деревья, дым пепелищ, серо-жёлтое небо и множество тел погибших. Всех этих видов вполне достаточно для того, чтобы каждый мог понять, насколько ужасна война, как явление. И весь фильм похож на масштабную антивоенную декорацию о беспощадности смерти и противоестественности массовых убийств, которые всегда присутствуют на войне.
«Человек на Луне», 2018 год, страны: США, Япония, режиссёр Дэмьен Шазелл
Кадр из фильма «Человек на Луне». / Фото: www.kinopoisk.ru
Повествование об участии Нила Армстронга в экспедиции корабля «Аполлон-11» и первых шагах, сделанных астронавтом по поверхности Луны. Режиссёр фильма требовал, чтобы в кадре всё выглядело максимально реалистично, а потому специалистам по визуальным эффектам пришлось изрядно потрудиться. Актёров же, которые играли астронавтов, режиссёр направил на краткий курс обучения в НАСА, а после этого они должны были изучать поведение своих героев по сохранившимся записям с астронавтами.
«Бегущий по лезвию 2049», 2017 год, страны: США, Великобритания, Венгрия, Канада, Испания, режиссёр Дени Вильнёв
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049». / Фото: www.kinopoisk.ru
Этот проект с самого начала съёмок был покрыт завесой тайны. Даже актёры, снимавшие в фильме, получив сценарий, могли открыть только ту его часть, с которыми предстояла работа в определённый день. Зрелищность же картины превосходит самые смелые ожидания зрителей, завораживая своей глубиной, масштабностью и проработанностью каждой детали.
«Книга джунглей», 2016 год, страны: Великобритания, США, режиссёр Джон Фавро
Кадр из фильма «Книга джунглей». / Фото: www.kinopoisk.ru
Все локации в этом фильме были прорисованы с помощью компьютерной графики, а невероятная красота в каждом кадре заставляют зрителя не отрываться от экрана ни на секунду, несмотря на знакомый до боли сюжет. Создателям удалось сделать атмосферный и зрелищный фильм, который с удовольствием смотрят не только дети, но и взрослые.
«Из машины», 2014 год, страна: Великобритания, режиссёр Алекс Гарленд
Кадр из фильма «Из машины». / Фото: www.kinopoisk.ru
Картину Алекса Гарленда с полным правом можно назвать произведением искусства. Фильм получился весьма неординарным и непредсказуемым, а в некоторых местах даже шокирующим. Почти хичкоковская интрига не позволит расслабиться до самых последних кадров, а визуализация заставит заворожённо смотреть на экран.
«Интерстеллар», 2014 год, страны: США, Великобритания, Канада, режиссёр Кристофер Нолан
Кадр из фильма «Интерстеллар». / Фото: www.kinopoisk.ru
В этой картине трудно переоценить зрелищные эффекты, ибо они присутствуют буквально в каждом кадре. Черная дыра и пространственно-временной туннель, архивные кадры, - во всём чувствуется рука настоящего мастера. Для создания многих эффектов к работе были привлечены физик-теоретик доктор Кип Торн, на основе научных разработок которого и строился сценарий, и супервайзер визуальных эффектов Пол Дж. Франклин.
«Гравитация», 2013 год, страны: Великобритания, США, режиссёр Альфонсо Куарон
Кадр из фильма «Гравитация». / Фото: www.kinopoisk.ru
Разработкой спецэффектов для фильма Альфонсо Куарона занималась британская компания Framestore ruen, которая изначально заявила, что её новое творение будет сравнимо с широко известным «Аватаром», а в чём-то даже превзойдёт его. Порядка 60% происходящего на экране, по уверению разработчиков спецэффектов, моделировалось с помощью компьютерной графики.
«Жизнь Пи», 2012 год, страны: США, Тайвань, Великобритания, Канада, режиссёр Энг Ли
Кадр из фильма «Жизнь Пи». / Фото: www.kinopoisk.ru
Весь фильм Энга Ли наполнен яркой визуализацией, заставляющей забыть о том, что тигр на самом деле – это плод труда талантливых графиков, а на самом деле настоящее животное появляется в кадре всего несколько раз. Да и в целом картина получилась очень цельной и оригинальной, но для полноты восприятия её хорошо смотреть на большом экране.
«Хранитель времени», 2011 год, страны: Великобритания, США, Франция, режиссёр Мартин Скорсезе
Кадр из фильма «Хранитель времени». / Фото: www.kinopoisk.ru
Фильмы Мартина Скорсезе всегда отличались особенной атмосферой, и «Хранитель времени» не стал исключением. Режиссёр прославился созданием фильмов о криминальных разборках, а его новое творение больше похоже на добрую и светлую сказку, со всеми её характерными чертами и поистине волшебными визуальными эффектами.
«Начало», 2010 год, страны: США, Великобритания, режиссёр Кристофер Нолан
Кадр из фильма «Начало». / Фото: www.kinopoisk.ru
Вдохновением для многих спецэффектов в фильме послужили работы художника Маурица Корнелиса Эшера, известного своими концептуальными литографиями и гравюрами на дереве и металле. Внимательный зритель найдёт в фильме множество отсылок к работам Эшера, который, помимо всего прочего, изучал ещё и особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов.
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