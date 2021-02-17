Вещи, из-за которых в квартире всегда будет пыльно, сколько ни убирай

Оказывается, 60 % пыли попадает в квартиру с улицы: мы приносим ее на обуви, запускаем через окно и двери. Откуда же берутся остальные 40 %? Из одежды, мебели, ковров и других вещей, которые буквально выделяют в воздух микрочастицы, которые потом становятся пылью.

Мы давно поняли, что полностью избавиться от пыли невозможно, тем более что порой мы ищем ее не там, где надо. Если вы тоже устали от того, что после вытирания книжных полок и выбивания перьевых подушек дома не становится чище, советуем провести ревизию по нашему списку.



1. Увлажнитель воздуха

2. Постиранное с кондиционером белье

3. Комнатные растения

4. Бумага и картон

5. Кровать

6. Телевизор на кухне

7. Большие или пушистые ковры в каждой комнате

8. Шкаф с верхней одеждой

9. Жалюзи с ламелями

10. Мягкая мебель и текстиль

11. Тяжелые портьеры

12. Батареи

13. Старый пылесос

Пылевые клещи не только живут в пыли, но и принимают активное участие в ее производстве. А еще вызывают аллергические реакции. Эти микроорганизмы любят влажность, поэтому квартира с увлажнителем воздуха для них — просто рай. Чтобы не устраивать клещам курорт с All Inclusive, лучше не включать прибор на максимум, а поддерживать влажность на уровне 40–50 %.Кстати, ультразвуковые и механические увлажнители сами по себе создают пыль. В процессе испарения воды растворенные в ней минералы превращаются в так называемый белый налет. Он покрывает тонкой пленкой мебель и другие поверхности в комнате с включенным прибором.Любая ткань состоит из волокон, которые со временем осыпаются и становятся пылью.Если на нитях остаются частицы какого-то вещества, процесс идет активнее. Именно это происходит, если стирать вещи с кондиционером. Средство проникает в волокна ткани, наслаивается и осыпается. Так что порой лучше обойтись без смягчителя.Да, домашние цветы очищают воздух и уменьшают запыленность помещений. Загвоздка в том, что они не поглощают крупные частицы и со временем сами становятся грязными. Скопившаяся пыль ухудшает фильтрующие свойства растения и мешает нормальному течению процесса фотосинтеза. Количество хлорофилла в листьях уменьшается, и вот любимый цветок уже не чистит воздух, а выполняет роль пылесборника. Чтобы этого не произошло, растения стоит периодически мыть.Бумажные волокна осыпаются и способствуют образованию пыли. Именно поэтому приходится так часто протирать книжные полки. Но в доме есть и другие бумажные источники пыли: старые газеты и журналы, коробки из-под техники и обуви, упаковки от посылок. Макулатуру стоит хранить за пределами квартиры, а в идеале — регулярно сдавать на утилизацию.Теплая постель — подходящая среда обитания для все тех же пылевых клещей. По возможности стоит заменить подушки, одеяла и матрасы из натурального пуха и пера изделиями с синтетическими наполнителями. Для достижения лучшего эффекта можно использовать защитные наматрасники и чехлы для пружинных блоков кровати.Вся электроника притягивает пыль, а верхняя часть мебели и бытовых приборов в принципе грязная. Так что телевизор на холодильнике — это настоящее пылевое комбо. При этом многие люди его даже не включают.Попробуйте посмотреть на свою квартиру свежим взглядом: возможно, у вас тоже есть приборы, которыми никто не пользуется, но руки не доходят их выбросить, продать или подарить.В них намного больше пыли и аллергенов, чем в твердых напольных покрытиях. Мало того что ковры активно притягивают грязь, они еще и выделяют в воздух микрочастицы и летучие соединения. Поэтому лучше выбирать модели с коротким ворсом, не застилать пол от стены до стены, а в идеале вообще обойтись без ковра в спальне. Так хотя бы во время сна вы не будете дышать пылью.Зимние куртки и другие вещи, определенные в дальний шкаф, не висят там без дела. Они накапливают пыль из воздуха и разбрасывают вокруг собственные волокна. Так что есть смысл складывать одежду, которую сейчас никто не носит, в герметичные пакеты или подвесные сумки.Огромная часть пыли попадает в квартиру через окно, поэтому жалюзи, которым в данном случае отведена роль барьера, быстро загрязняются. Решить проблему помогут шторки, которые легче чистятся.Вместо стандартных жалюзи с ламелями, которые быстро обрастают пылью, есть смысл повесить хотя бы более практичные ролеты. Другие альтернативы — плиссированные шторки из нетканого полиэстера, сотовые жалюзи, римские шторы.Мягкая мебель, словно губка, впитывает пыль, поэтому специалисты советуют выбирать изделия из дерева, металла, пластика, кожи. И напоминают: чем меньше в комнате мягкой обивки и тканей, тем лучше. Ведь текстиль не только аккумулирует пыль, но и продуцирует ее. Но диваны и кресла можно спасти, перетянув обивку или купив антипылевые чехлы.Чтобы дома было легче дышать, можно попробовать заменить тяжелые шторы занавесками из хлопка или синтетических материалов. На них оседает меньше грязи, и их можно стирать в машинке.А чтобы в помещение в принципе попадало меньше пыли, лучше не открывать окна ранним утром и поздней ночью, а также в дождливую и жаркую погоду. Идеальное время для проветривания — с полудня до вечера.Каждый, кто пробовал почистить щели в решетке радиатора, видел, сколько пыли, паутины и грязи там скапливается. Улучшить ситуацию могут короба и панели, которые не только красиво смотрятся в интерьере, но и помогают держать батареи в чистоте. Пыль и грязь оседают не на перегородках, которые порой сложно помыть, а на ровной поверхности, которая легко протирается тряпкой. Кроме того, батарея оказывается закрыта по бокам, за счет чего в комнату попадает меньше пыли. Что касается передней части панели, то ее можно просто пылесосить.Кстати, экран для батареи можно сделать самостоятельно. Например, из перфорированной фанеры.панель должна быть хотя бы на 4 см шире, на 3 см выше и на 2 см глубже, чем батарея. В противном случае теплоотдача прибора может снизиться.Главное в борьбе с пылью — не перемещать ее из одного места в другое. Но именно это часто происходит, когда мы пылесосим квартиру. Ученые провели ряд тестов и обнаружили, что все пылесосы не только засасывают пыль, но и выбрасывают ее в воздух. Даже приборы с хвалеными НЕРА-фильтрами не справляются со своей задачей на 100 %.Но по крайней мере они вбирают больше частиц, чем выпускают, поэтому лучшей альтернативы специалисты пока что не видят. А от старых и дешевых моделей пылесосов рекомендуют отказаться: с ними вы от пыли никогда не избавитесь.