9 обалденных тортов, которые не нужно печь

Торт с клубникой и маскарпоне

Чтобы впечатлить знакомых и друзей своими кулинарными способностями и полакомиться вкусным десертом, необязательно долго месить тесто и стоять у плиты.От этих тортов ваши гости будут в восторге. Мы уверены: испортить их не получится, даже если очень постараться.



30 печенек



2 ст. л. сливочного масла



4 ст. л. сахара



12 ягод клубники



1/2 стакана маскарпоне



1/2 стакана густого йогурта



1/4 стакана сахарной пудры



Клюквенный торт

Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Добавить к печенью растопленное сливочное масло и 2 столовые ложки сахара. Тщательно перемешать. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. Через час нарезать клубнику, выложить ее в миску, посыпать сахаром и дать ей постоять минимум 15 минут. В другой миске смешать маскарпоне, йогурт и сахарную пудру. Половину смеси с маскарпоне выложить на корж, затем выложить половину клубники. Далее оставшиеся части смеси с маскарпоне и клубники. Убрать торт в холодильник на 4 часа.



100 гр крекеров



1/4 стакана коричневого сахара



1 ч. л. молотой корицы



1/2 ч. л. молотого имбиря



1/8 ч. л. соли

л. соли

100 гр сливочного масла



360 мл жирных сливок



340 гр сливочного сыра



1/4 стакана сахара



400 гр клюквенного соуса



1 ч. л. ванили



цедра 1 апельсина



замороженная клюква



Торт с Ferrero Rocher

Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом, коричневым сахаром, корицей, имбирем и солью. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. Взбить сливки миксером. В другой миске взбить сахар и сливочный сыр. Добавить цедру и клюквенный соус. Соединить со взбитыми сливками. Выложить смесь на корж. Поставить в холодильник минимум на 6 часов. Украсить клюквой и цедрой апельсина.



30 шоколадных печенек



3,5 ст. л. сливочного масла



3/4 стакана шоколадной пасты



1 стакан взбитых сливок



1 стакан сливочного сыра



1/4 стакана сахара



100 гр темного шоколада



10 конфет Ferrero Rocher



Торт с арахисовым маслом



30 шоколадных печенек



3/4 стакана сахара



6 ст. л. сливочного масла



1/2 стакана ложки корицы



100 гр сливочного сыра



1/3 стакана арахисового масла



1 стакан взбитых сливок



Чизкейк с белым шоколадом и ягодами

Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Шоколад натереть на терке. Нарезать конфеты небольшими кусочками. Растопить сливочное масло и перемешать с печеньем. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. С помощью блендера хорошенько взбить сливочный сыр, темный шоколад, сахар и школадную пасту. В отдельной миске смешать взбитые сливки и кусочки конфет. Достать корж из холодильника и выложить смесь со сливочным сыром на него. Убрать в холодильник на 20 минут. Затем покрыть торт кремом из взбитых сливок и конфет.Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Смешать печенье, растопленное масло, 1/2 чашки сахара и корицу. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 7 минут в духовке). Взбить арахисовое масло, 1/4 чашки сахара, сливочный сыр и сливки. Достать корж из холодильника и выложить смесь на него. Поставить в холодильник на 2-3 часа. Украсить торт нарубленными шоколадными конфетами или орехами.



30 печенек



5 ст. л. сливочного масла



щепотка соли



1/4 стакана орехов макадамия или других



1 стакан сливочного сыра



200 гр белого шоколада



1-2 ст. л. бурбона



2 стакана ягод



2 ст. л. меда или кленового сиропа



взбитые сливки



Лаймовый торт

Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Смешать печенье, растопленное масло, соль и размельченные орехи. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 7 минут в духовке). В миске взбить сливочный сыр с растопленным белым шоколадом. Добавить бурбон и сахарную пудру по вкусу. Аккуртно выложить смесь на корж и убрать в холодильник на 3 часа или на ночь. Готовый торт полить кленовым сиропом или медом и украсить взбитыми сливками и ягодами.



100 гр крекеров



1/3 чашки сахарной пудры



100 гр сливочного масла



400 гр сгущеного молока



1/2 стакана сока лайма



цедра 2 лаймов



250 мл взбитых сливок



Торт с маршмеллоу

Измельчить крекер руками. Смешать вместе с растопленным маслом и сахарной пудрой. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 10 минут в духовке). Сгущеное молоко смешать с соком лайма и половиной цедры. Добавить сливки и хорошенько взбить. Вылить смесь на корж, сверху посыпать оставшейся цедрой. Убрать в холодильник минимум на 2 часа.



100 гр крекеров



100 гр сливочного масла



150 гр сливочного сыра



1 банка сгущеного молока



1/2 стакана арахисового масла



1/4 стакана сахарной пудры



1/2 стакана маршмеллоу



1 стакан взбитых сливок



1/4 арахисового масла



Апельсиновый торт

Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. В большой миске смешать сливочный сыр, сгущеное молоко, арахисовое масло и сахарную пудру. Хорошенько взбить. Добавить взбитые сливки и тщательно перемешать. Выложить смесь на корж, убрать в холодильник на 3 часа или на ночь. Перед подачей сбрызнуть торт растопленным арахисовым маслом и украсить маршмеллоу.



100 гр крекеров



1,25 стакана сахара



щепотка молотой корицы



100 гр сливочного масла



3,5 ст. л. кукурузного крахмала



1 стакан сметаны



1 ст. л. апельсиновой цедры



1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока



3 яичных желтка



1 стакан молока



1 стакан взбитых сливок



Миндально-мятный торт

Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом и 1/4 стакана сахара. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 10 минут в духовке). Смешать оставшийся сахар, кукурузный крахмал, апельсиновый сок, цедру, желтки и молоко в кастрюле. Поставить на огонь, подождать, пока не загустеет, постоянно помешивая. Снять с огня, дать остыть. Добавить сметану. Вылить смесь на корж и убрать в холодильник на 3 часа. Готовый торт украсить взбитыми сливками.



1,25 чашки миндальной муки



5 ст. л. какао-порошка



5,5 ст. л. сахара



100 гр сливочного масла



2,5 стакана сливок



1/2 стакана свежих листьев мяты



3 ст. л. воды



2 ч. л. желатина



1/2 ч. л. экстракта мяты



4 яичных желтка

