9 обалденных тортов, которые не нужно печь

Чтобы впечатлить знакомых и друзей своими кулинарными способностями и полакомиться вкусным десертом, необязательно долго месить тесто и стоять у плиты.
От этих тортов ваши гости будут в восторге. Мы уверены: испортить их не получится, даже если очень постараться.
Торт с клубникой и маскарпоне
Вам понадобятся:
- 30 печенек
- 2 ст. л. сливочного масла
- 4 ст. л. сахара
- 12 ягод клубники
- 1/2 стакана маскарпоне
- 1/2 стакана густого йогурта
- 1/4 стакана сахарной пудры
Приготовление:
Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Добавить к печенью растопленное сливочное масло и 2 столовые ложки сахара. Тщательно перемешать. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. Через час нарезать клубнику, выложить ее в миску, посыпать сахаром и дать ей постоять минимум 15 минут. В другой миске смешать маскарпоне, йогурт и сахарную пудру. Половину смеси с маскарпоне выложить на корж, затем выложить половину клубники. Далее оставшиеся части смеси с маскарпоне и клубники. Убрать торт в холодильник на 4 часа.
Клюквенный торт
Вам понадобятся:
- 100 гр крекеров
- 1/4 стакана коричневого сахара
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1/2 ч. л. молотого имбиря
- 1/8 ч. л. соли
- 100 гр сливочного масла
- 360 мл жирных сливок
- 340 гр сливочного сыра
- 1/4 стакана сахара
- 400 гр клюквенного соуса
- 1 ч. л. ванили
- цедра 1 апельсина
- замороженная клюква
Приготовление:
Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом, коричневым сахаром, корицей, имбирем и солью. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. Взбить сливки миксером. В другой миске взбить сахар и сливочный сыр. Добавить цедру и клюквенный соус. Соединить со взбитыми сливками. Выложить смесь на корж. Поставить в холодильник минимум на 6 часов. Украсить клюквой и цедрой апельсина.
Торт с Ferrero Rocher
Вам понадобятся:
- 30 шоколадных печенек
- 3,5 ст. л. сливочного масла
- 3/4 стакана шоколадной пасты
- 1 стакан взбитых сливок
- 1 стакан сливочного сыра
- 1/4 стакана сахара
- 100 гр темного шоколада
- 10 конфет Ferrero Rocher
Приготовление:
Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Шоколад натереть на терке. Нарезать конфеты небольшими кусочками. Растопить сливочное масло и перемешать с печеньем. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. С помощью блендера хорошенько взбить сливочный сыр, темный шоколад, сахар и школадную пасту. В отдельной миске смешать взбитые сливки и кусочки конфет. Достать корж из холодильника и выложить смесь со сливочным сыром на него. Убрать в холодильник на 20 минут. Затем покрыть торт кремом из взбитых сливок и конфет.
Торт с арахисовым маслом
Вам понадобятся:
- 30 шоколадных печенек
- 3/4 стакана сахара
- 6 ст. л. сливочного масла
- 1/2 стакана ложки корицы
- 100 гр сливочного сыра
- 1/3 стакана арахисового масла
- 1 стакан взбитых сливок
Приготовление:
Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Смешать печенье, растопленное масло, 1/2 чашки сахара и корицу. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 7 минут в духовке). Взбить арахисовое масло, 1/4 чашки сахара, сливочный сыр и сливки. Достать корж из холодильника и выложить смесь на него. Поставить в холодильник на 2-3 часа. Украсить торт нарубленными шоколадными конфетами или орехами.
Чизкейк с белым шоколадом и ягодами
Вам понадобятся:
- 30 печенек
- 5 ст. л. сливочного масла
- щепотка соли
- 1/4 стакана орехов макадамия или других
- 1 стакан сливочного сыра
- 200 гр белого шоколада
- 1-2 ст. л. бурбона
- 2 стакана ягод
- 2 ст. л. меда или кленового сиропа
- взбитые сливки
Приготовление:
Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Смешать печенье, растопленное масло, соль и размельченные орехи. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 7 минут в духовке). В миске взбить сливочный сыр с растопленным белым шоколадом. Добавить бурбон и сахарную пудру по вкусу. Аккуртно выложить смесь на корж и убрать в холодильник на 3 часа или на ночь. Готовый торт полить кленовым сиропом или медом и украсить взбитыми сливками и ягодами.
Лаймовый торт
Вам понадобятся:
- 100 гр крекеров
- 1/3 чашки сахарной пудры
- 100 гр сливочного масла
- 400 гр сгущеного молока
- 1/2 стакана сока лайма
- цедра 2 лаймов
- 250 мл взбитых сливок
Приготовление:
Измельчить крекер руками. Смешать вместе с растопленным маслом и сахарной пудрой. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 10 минут в духовке). Сгущеное молоко смешать с соком лайма и половиной цедры. Добавить сливки и хорошенько взбить. Вылить смесь на корж, сверху посыпать оставшейся цедрой. Убрать в холодильник минимум на 2 часа.
Торт с маршмеллоу
Вам понадобятся:
- 100 гр крекеров
- 100 гр сливочного масла
- 150 гр сливочного сыра
- 1 банка сгущеного молока
- 1/2 стакана арахисового масла
- 1/4 стакана сахарной пудры
- 1/2 стакана маршмеллоу
- 1 стакан взбитых сливок
- 1/4 арахисового масла
Приготовление:
Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. В большой миске смешать сливочный сыр, сгущеное молоко, арахисовое масло и сахарную пудру. Хорошенько взбить. Добавить взбитые сливки и тщательно перемешать. Выложить смесь на корж, убрать в холодильник на 3 часа или на ночь. Перед подачей сбрызнуть торт растопленным арахисовым маслом и украсить маршмеллоу.
Апельсиновый торт
Вам понадобятся:
- 100 гр крекеров
- 1,25 стакана сахара
- щепотка молотой корицы
- 100 гр сливочного масла
- 3,5 ст. л. кукурузного крахмала
- 1 стакан сметаны
- 1 ст. л. апельсиновой цедры
- 1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока
- 3 яичных желтка
- 1 стакан молока
- 1 стакан взбитых сливок
Приготовление:
Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом и 1/4 стакана сахара. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 10 минут в духовке). Смешать оставшийся сахар, кукурузный крахмал, апельсиновый сок, цедру, желтки и молоко в кастрюле. Поставить на огонь, подождать, пока не загустеет, постоянно помешивая. Снять с огня, дать остыть. Добавить сметану. Вылить смесь на корж и убрать в холодильник на 3 часа. Готовый торт украсить взбитыми сливками.
Миндально-мятный торт
Вам понадобятся:
- 1,25 чашки миндальной муки
- 5 ст. л. какао-порошка
- 5,5 ст. л. сахара
- 100 гр сливочного масла
- 2,5 стакана сливок
- 1/2 стакана свежих листьев мяты
- 3 ст. л. воды
- 2 ч. л. желатина
- 1/2 ч. л. экстракта мяты
- 4 яичных желтка
Приготовление:
Смешать миндальную муку, какао-порошок, 5 ложек сахара и растопленное масло. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. В 1,5 стакана сливок добавить порезанную мелко мяту. Довести до кипения на среднем огне. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 30 минут. Процедить, чтобы убрать листья мяты.
В кастрюле взбить воду и желатин. Дать постоять 1 минуту, затем добавить смесь сливок с мятой и экстракт мяты. Поставить на средний огонь и держать, пока желатин полностью не растворится.
В отдельной миске взбить яичные желтки и сахар. Влить взбитые яичные желтки в горячие сливки. Взбивать, пока смесь не загустеет. Дать полностью остыть, взбивая каждые 10 минут.
Взбить оставшиеся сливки. Добавить к остывшей смеси. Выложить на коржи, убрать в холодильник на 3 часа.
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