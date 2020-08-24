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9 обалденных тортов, которые не нужно печь

9 обалденных тортов, которые не нужно печь

Чтобы впечатлить знакомых и друзей своими кулинарными способностями и полакомиться вкусным десертом, необязательно долго месить тесто и стоять у плиты.

От этих тортов ваши гости будут в восторге. Мы уверены: испортить их не получится, даже если очень постараться.


Торт с клубникой и маскарпоне


9 обалденных тортов, которые не нужно печь


Вам понадобятся:

  • 30 печенек

  • 2 ст. л. сливочного масла

  • 4 ст. л. сахара

  • 12 ягод клубники

  • 1/2 стакана маскарпоне

  • 1/2 стакана густого йогурта

  • 1/4 стакана сахарной пудры


Приготовление:

Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Добавить к печенью растопленное сливочное масло и 2 столовые ложки сахара. Тщательно перемешать. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. Через час нарезать клубнику, выложить ее в миску, посыпать сахаром и дать ей постоять минимум 15 минут. В другой миске смешать маскарпоне, йогурт и сахарную пудру. Половину смеси с маскарпоне выложить на корж, затем выложить половину клубники. Далее оставшиеся части смеси с маскарпоне и клубники. Убрать торт в холодильник на 4 часа.

Клюквенный торт


9 обалденных тортов, которые не нужно печь


Вам понадобятся:

  • 100 гр крекеров

  • 1/4 стакана коричневого сахара

  • 1 ч. л. молотой корицы

  • 1/2 ч. л. молотого имбиря

  • 1/8 ч.
     л. соли

  • 100 гр сливочного масла

  • 360 мл жирных сливок

  • 340 гр сливочного сыра

  • 1/4 стакана сахара

  • 400 гр клюквенного соуса

  • 1 ч. л. ванили

  • цедра 1 апельсина

  • замороженная клюква


Приготовление:

Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом, коричневым сахаром, корицей, имбирем и солью. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. Взбить сливки миксером. В другой миске взбить сахар и сливочный сыр. Добавить цедру и клюквенный соус. Соединить со взбитыми сливками. Выложить смесь на корж. Поставить в холодильник минимум на 6 часов. Украсить клюквой и цедрой апельсина.

Торт с Ferrero Rocher


9 обалденных тортов, которые не нужно печь


Вам понадобятся:

  • 30 шоколадных печенек

  • 3,5 ст. л. сливочного масла

  • 3/4 стакана шоколадной пасты

  • 1 стакан взбитых сливок

  • 1 стакан сливочного сыра

  • 1/4 стакана сахара

  • 100 гр темного шоколада

  • 10 конфет Ferrero Rocher


Приготовление:

Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Шоколад натереть на терке. Нарезать конфеты небольшими кусочками. Растопить сливочное масло и перемешать с печеньем. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. С помощью блендера хорошенько взбить сливочный сыр, темный шоколад, сахар и школадную пасту. В отдельной миске смешать взбитые сливки и кусочки конфет. Достать корж из холодильника и выложить смесь со сливочным сыром на него. Убрать в холодильник на 20 минут. Затем покрыть торт кремом из взбитых сливок и конфет.

Торт с арахисовым маслом


9 обалденных тортов, которые не нужно печь

Вам понадобятся:

  • 30 шоколадных печенек

  • 3/4 стакана сахара

  • 6 ст. л. сливочного масла

  • 1/2 стакана ложки корицы

  • 100 гр сливочного сыра

  • 1/3 стакана арахисового масла

  • 1 стакан взбитых сливок


Приготовление:

Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Смешать печенье, растопленное масло, 1/2 чашки сахара и корицу. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 7 минут в духовке). Взбить арахисовое масло, 1/4 чашки сахара, сливочный сыр и сливки. Достать корж из холодильника и выложить смесь на него. Поставить в холодильник на 2-3 часа. Украсить торт нарубленными шоколадными конфетами или орехами.

Чизкейк с белым шоколадом и ягодами


9 обалденных тортов, которые не нужно печь


Вам понадобятся:

  • 30 печенек

  • 5 ст. л. сливочного масла

  • щепотка соли

  • 1/4 стакана орехов макадамия или других

  • 1 стакан сливочного сыра

  • 200 гр белого шоколада

  • 1-2 ст. л. бурбона

  • 2 стакана ягод

  • 2 ст. л. меда или кленового сиропа

  • взбитые сливки


Приготовление:

Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Смешать печенье, растопленное масло, соль и размельченные орехи. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 7 минут в духовке). В миске взбить сливочный сыр с растопленным белым шоколадом. Добавить бурбон и сахарную пудру по вкусу. Аккуртно выложить смесь на корж и убрать в холодильник на 3 часа или на ночь. Готовый торт полить кленовым сиропом или медом и украсить взбитыми сливками и ягодами.

Лаймовый торт


9 обалденных тортов, которые не нужно печь


Вам понадобятся:

  • 100 гр крекеров

  • 1/3 чашки сахарной пудры

  • 100 гр сливочного масла

  • 400 гр сгущеного молока

  • 1/2 стакана сока лайма

  • цедра 2 лаймов

  • 250 мл взбитых сливок


Приготовление:

Измельчить крекер руками. Смешать вместе с растопленным маслом и сахарной пудрой. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 10 минут в духовке). Сгущеное молоко смешать с соком лайма и половиной цедры. Добавить сливки и хорошенько взбить. Вылить смесь на корж, сверху посыпать оставшейся цедрой. Убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Торт с маршмеллоу


9 обалденных тортов, которые не нужно печь


Вам понадобятся:

  • 100 гр крекеров

  • 100 гр сливочного масла

  • 150 гр сливочного сыра

  • 1 банка сгущеного молока

  • 1/2 стакана арахисового масла

  • 1/4 стакана сахарной пудры

  • 1/2 стакана маршмеллоу

  • 1 стакан взбитых сливок

  • 1/4 арахисового масла


Приготовление:

Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. В большой миске смешать сливочный сыр, сгущеное молоко, арахисовое масло и сахарную пудру. Хорошенько взбить. Добавить взбитые сливки и тщательно перемешать. Выложить смесь на корж, убрать в холодильник на 3 часа или на ночь. Перед подачей сбрызнуть торт растопленным арахисовым маслом и украсить маршмеллоу.

Апельсиновый торт


9 обалденных тортов, которые не нужно печь


Вам понадобятся:

  • 100 гр крекеров

  • 1,25 стакана сахара

  • щепотка молотой корицы

  • 100 гр сливочного масла

  • 3,5 ст. л. кукурузного крахмала

  • 1 стакан сметаны

  • 1 ст. л. апельсиновой цедры

  • 1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока

  • 3 яичных желтка

  • 1 стакан молока

  • 1 стакан взбитых сливок


Приготовление:

Измельчить крекер руками. Смешать его с растопленным маслом и 1/4 стакана сахара. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 10 минут в духовке). Смешать оставшийся сахар, кукурузный крахмал, апельсиновый сок, цедру, желтки и молоко в кастрюле. Поставить на огонь, подождать, пока не загустеет, постоянно помешивая. Снять с огня, дать остыть. Добавить сметану. Вылить смесь на корж и убрать в холодильник на 3 часа. Готовый торт украсить взбитыми сливками.

Миндально-мятный торт


9 обалденных тортов, которые не нужно печь


Вам понадобятся:

  • 1,25 чашки миндальной муки

  • 5 ст. л. какао-порошка

  • 5,5 ст. л. сахара

  • 100 гр сливочного масла

  • 2,5 стакана сливок

  • 1/2 стакана свежих листьев мяты

  • 3 ст. л. воды

  • 2 ч. л. желатина

  • 1/2 ч. л. экстракта мяты

  • 4 яичных желтка


Приготовление:

Смешать миндальную муку, какао-порошок, 5 ложек сахара и растопленное масло. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. В 1,5 стакана сливок добавить порезанную мелко мяту. Довести до кипения на среднем огне. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 30 минут. Процедить, чтобы убрать листья мяты.
В кастрюле взбить воду и желатин. Дать постоять 1 минуту, затем добавить смесь сливок с мятой и экстракт мяты. Поставить на средний огонь и держать, пока желатин полностью не растворится.
В отдельной миске взбить яичные желтки и сахар. Влить взбитые яичные желтки в горячие сливки. Взбивать, пока смесь не загустеет. Дать полностью остыть, взбивая каждые 10 минут.
Взбить оставшиеся сливки. Добавить к остывшей смеси. Выложить на коржи, убрать в холодильник на 3 часа.

 

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