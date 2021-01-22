Из-за чего художники уничтожали свои полотна: Клод Моне, Казимир Малевич и др

Мы всегда протестуем против уничтожения искусства. Ведь искусство - это акт творчества. Но, так или иначе, искусство со временем имеет тенденцию к разрушению, а мы, люди, стараемся сохранить искусство по-своему. В истории можно найти множество примеров разрушения и уничтожения произведений искусства. Но особенно любопытны случаи, когда многие известные художники сами уничтожали свои творения.
1. Клод Моне
Самая большая серия картин Клода Моне – «Водяные лилии» - над которой Моне продолжал работать всю жизнь. Все работы цикла различались по размеру и составу, но все они раскрывали его одержимость совершенствованием света и отражением красоты своего сада. В совокупности Моне создал более 250 картин с водяными лилиями, которые высоко ценятся музеями и частными коллекционерами по всему миру. Хотя эти работы и ныне приветствуются критиками - не говоря уже о том, что они стоят огромное состояние (более 54 миллионов долларов), - в свое время Моне выслушал немало критики в свой адрес.
Но, пожалуй, самым жестким критиком был сам Моне. В 1908 году, после трех лет работы над новой коллекцией картин - и прямо перед тем открытием новой выставки в Париже, Моне уничтожил около 30 картин, а затем написал письмо своему агенту, в котором заверял, что случившееся наконец-то освободило его от внутренних терзаний и теперь он может по-настоящему приступить к работе. Спустя год выставка с «Кувшинками» в Париже, на которой было представлено 48 новых картин, стала триумфом.
Водяные лилии Клода Моне
2. Казимир Малевич
В 25 лет Казимир Малевич решил сжечь все свои детские и юношеские работы. «Способствовал» такому поступку переезд. Из Киева Казимир Малевич переехал в Москву, где потом четырежды безуспешно поступал в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Туда же, оставив семью в Курске, поехала мать Малевича Людвига Александровна Малевич, найдя по газетной публикации работу заведующей столовой. Через несколько месяцев, сняв квартиру из пяти комнат, она отправила невестке, Казимире Зглейц распоряжение ликвидировать всё имущество в Курске и переезжать со всей семьёй в Москву. Предваряя этот переезд, в Курск, Казимир Малевич сжёг все свои, хранившиеся в Курске, картины.
Представим себе — переезжает по железной дороге многодетная семья: сколько места может быть отведено картинам старшего сына, на которые глава семьи смотрит с нескрываемым скепсисом. А все потому, что отец считал искусство занятием пустым. Мать, наоборот, тайком давала сыну деньги на краски и кисти. Учитывая ранние сожженные работы Малевича, о его первых шагах в искусстве практически ничего неизвестно.
3. Герхард Рихтер
Один из самых востребованных художников современности Герхард Рихтер уничтожил за 10 лет творческой карьеры более 60 своих картин, которые оцениваются в $655 млн. Для уничтожения своих работ он использовал нож для резки коробок. А причина этого разрушительного акта проста – Рихтер был недоволен своей работой. По словам художника, «резать картины, всегда было актом освобождения». Интересно, что перед уничтожением Рихтер часто фотографировал обреченные полотна: «Иногда я вижу какую-то из фотографий и думаю: плохо, надо было позволить ей выжить».
Герхард Рихтер
При этом Рихтер мог точно вспомнить те картины, которые уничтожил. Например, была одна работа с военным кораблем, в который, по сюжету, попала торпеда. Картину даже успели показать на выставке 1964 года. А потом она вдруг исчезла… как оказалось, попала под нож Рихтера. Другой картиной, которая также «пропала» навсегда, была работа с кенгуру, основанная на любопытной фотографии из журнала. Эту картину оценили в 1100 немецких марок.
4. Стивен Спазук
Стивен Спазук - канадский художник, который использовал акт сожжения для создания своих творений. А именно он применял сажу от свечей для создания элегантных и красивых картин. После нанесения сажи на свой холст с помощью свечи, Спазук вырисовывает линии и узоры на сажи карандашами и перьями, создавая таким образом уникальные произведения искусства. Целых 14 лет Спазук потратил на совершенствование уникальной техники рисования сажей. Но при этом в его огненных картинах всегда есть элемент случайной спонтанности и импровизации.
Стивен Спазук и его работы
В интервью Стивен Спазук говорил, что тонкости нетрадиционной техники увидел во сне: «Я видел сон, будто был в галерее и смотрел на этот черно-белый пейзаж. Я знал, он был выполнен с помощью огня и полностью осознавал технику». Огонь и его способность быть одновременно созидательной и разрушительной силой - постоянный фактор в творениях Спазука.
5. Василий Верещагин
Военные картины Верещагина производили такое сильное впечатление, что вызывали раздражение и даже страх в России и за рубежом. Однажды, в 1882 году, выставку Верещагина в Берлине посетил фельдмаршал Гельмут Мольтке, немецкий теоретик, который рассматривал войну как нечто неизбежное и способствующее техническому и даже моральному прогрессу. Верещагин показать Мольтке свою знаковую работу «Апофеоз войны». Картина вызвала некое замешательство у фельдмаршала, но он ничего не сказал. А после посещения выставки Мольтке издал приказ, запрещающий немецким солдатам посещать выставку Верещагина, и даже отклонил предложение художника разрешить австрийским офицерам бесплатно увидеть его картины на выставке 1881 года в Вене. На Родине Верещагина ситуация обстояла не лучше. В России также был введен запрет на выставки работ Верещагина, а также стоял запрет на репродукции его полотен в книгах и периодических изданиях. И все из-за несправедливых обвинений в клевете на российскую армию. Художник тяжело воспринял эти обвинения и сжег три свои картины: «Забытый», «Окружили — преследуют» и «У крепостной стены. Вошли!». Известный меценат и коллекционер Павел Третьяков даже принял решение выкупить большую часть туркестанских работ Верещагина, чтобы тот не вздумал и их сжечь.
Забытый
Окружили, преследуют
6. Шарль Камуан
А с этим художником связана крайне любопытная и даже комичная история, сюжет который можно смело описать в комиксе. Он приехал в Париж, мечтал о славе, вывешивал на улицах свои работы, ходил по музеям, предлагая свои произведения, но добиться признания не мог. Как и многие непризнанные гении, Камуан искал утешение в алкоголе. Однажды, после очередного неудачного дня, он зашел в кафе, где не было свободных столиков. Камуан подсел к незнакомому человеку и начал изливать ему душу. Собеседник сказал, что может помочь. Выяснилось, что он владелец маленькой галереи и готов предоставить площадь для выставки. Воодушевленный Камуан пошел домой, нарисовал несколько афишек, расклеил их по городу. В назначенный день он пришел в галерею, развесил работы, но ему не понравилось, как они выглядят на стене. Камуан перевешивал картины несколько раз и вдруг задумался: «О какой славе я мечтаю? Это провал, это позор!». Он взял бритву, вырезал 80 своих картин и выбросил остатки в мусорное ведро.
Работы Камуана
Поблизости оказался бомж. Он увидел обрывки и сложил картины так, как ему казалось нужным, заклеил их газетами, а утром пришел в галерею. Там стоял владелец и не понимал, куда делись работы Камуана. Бомж показал ему склеенные картины и объяснил, при каких обстоятельствах их нашел. Они подклеили все это к рамам, выставка открылась. Народ ходит, смотрит, удивляется – разрезанные полотна, так интересно, новое слово в искусстве! Как-то вечером Камуан случайно проходил мимо выставки, увидел свои картины и потребовал объяснений. Он сказал, что если автор решил уничтожить картины, то никто не может показывать их людям. Камуан выиграл дело в суде, и его картины были уничтожены во второй раз.
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