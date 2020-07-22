8 наших и зарубежных звезд, которые изуродовали себя пластикой

Любовь знаменитостей к радикальной пластической хирургии – необъяснимый парадокс. Как часто от природы красивые люди – актрисы и даже модели, которыми восхищаются миллионы, в погоне за «лучшей» внешностью превращают себя в страшные и смешные карикатуры. Что это, ошибки хирургов или собственное неуемное желание звезд без надобности следовать какой-то дикой моде? Ее жертвы – далее.
Лара Флинн Бойл
Если звезда культового сериала 90-х «Твин Пикс» и появляется на страницах газет, то только под заголовками «Донна Хейворд, ты ли это?» или «Что у нее с лицом?» (Донна Хейворд – ее персонаж, одна из первых красавиц школы, да и всего городка). Все уверены: если бы не бездумные операции, она в свои 45 была бы по-прежнему хороша собой.
Мелани Гриффит
В 97-м году вышла вторая экранизация набоковской «Лолиты», в которой 40-летняя Мелани сыграла мать девочки-нимфетки. Актриса тогда ворчала, что ее, такую молодую и красивую, слишком рано начали привлекать к ролям «второстепенных героинь среднего возраста». Сегодня ей только 58, но испорченное операциями «старушечье» лицо уже не оставляет выбора: теперь Гриффит чаще всего просто озвучивает персонажей за кадром.
Дженис Дикинсон
Невозможно даже представить, что подвигло американскую красавицу-модель на пластические эксперименты. Впрочем, в 61 год ее лицо еще и несет отпечаток алкоголизма, с которым Дженис, по ее честному признанию, долго пыталась бороться.
Мег Райан
Сначала актриса, которую считали если не красавицей, то милой симпатягой, хотела сделать себе сексуальные пухлые губки. И, возможно, не знала, что увлечется и к 54 годам превратится в расплывшийся и «неживой» портрет себя самой, хоть и лишенный морщин.
Линдси Лохан
Возможно, 29-летнюю Линдси еще рано включать в список обезображенных звезд – в силу молодости и благодаря косметике она нередко бывает на высоте, и многие сходят по ней с ума, считая одной из самых сексуальных актрис в мире. Но опыт ее коллег постарше наводит на размышления: а какой она будет в 40, 50, 60 лет? Особенно учитывая ее хулиганский образ жизни.
И вот, для сравнения, некоторые наши звезды, тоже пострадавшие от жажды «совершенства».
Вера Алентова
Впрочем, будем справедливыми: несмотря на следы крайне неудачной хирургии, от которых уже не избавиться, актриса в свои 74 года выглядит очень достойно. Вот кадр из программы на телеканале «Культура» с ее участием, которая вышла в эфир в январе этого года.
Анастасия Вертинская
Людмила Максакова
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