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То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

Проблемы в отношениях? Комедианту Холли Уолш, есть, что вам рассказать. Он составил целый наглядный справочник, в котором собрал десять различных вариантов того, как спят пары. Удивительно, но художнику удалось невероятно точно описать природу отношений мужчины и женщины всего лишь по тому, в какой позе они остаются во время сна.

По этим простым схемам с легкостью можно определить, что же на самом деле происходит с вашими отношениями. Надеемся, что Холли Уолш удастся хоть чем-то вам помочь!

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений
То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

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