То, как вы спите, стопроцентно отражает суть ваших отношений

Проблемы в отношениях? Комедианту Холли Уолш, есть, что вам рассказать. Он составил целый наглядный справочник, в котором собрал десять различных вариантов того, как спят пары. Удивительно, но художнику удалось невероятно точно описать природу отношений мужчины и женщины всего лишь по тому, в какой позе они остаются во время сна.



По этим простым схемам с легкостью можно определить, что же на самом деле происходит с вашими отношениями. Надеемся, что Холли Уолш удастся хоть чем-то вам помочь!













































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