В чем логика сказки про Курочку Рябу?

Кто же не знает самую простую сказку для самых маленьких:Жили-были дед да баба. И была у них Курочка Ряба.Снесла курочка яичко, да не простое - золотое.Дед бил - не разбил.Баба била - не разбила.А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.Плачет дед, плачет баба и говорит им Курочка Ряба:- Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а простое!Кто бы мог думать, что в интернете много лет разворачиваются философские дискуссии на тему "а какой смысл заложен в сказке?". Зачем бабка и дед хотели разбить золотое яичко? Почему вдруг так расстроились, когда мышка его разбила, ведь они сами тоже хотели его разбить?А какую логику и смысл вы видите в этой детской сказке?Вообще-то если задуматься, то действительно в сказке должен быть смысл. Однако в интернете зачастую выдают какие-то глубоко философские мысли, которые навряд ли вкладывали в настолько детскую сказку."Что касается семантики композиции сюжета, то следует упомянуть В. Я. Проппа, который видел в композиции кумулятивной сказки вообще и сказки про курочку Рябу в частности комическую природу. Учёный говорил о ничтожности событий, стоящих в начале кумулятивной сказки. «Ничтожность этих событий иногда стоит в комическом контрасте с чудовищным нарастанием вытекающих из них последствий и с конечной катастрофой (начало — разбилось яичко, конец — сгорает вся деревня)»."По Л. Г. Мощенской, в «Курочке Рябе» отражается глубинный слой мифопоэтических представлений, сказка содержит в себе космогоническую модель мира, разделенного на верхний, средний и нижний миры. При этом средний мир (Землю) воплощают дед, баба и курочка ряба, нижний мир (преисподнюю) — мышка, а верхний мир — золотое космическое яйцо. Амбивалентный характер центральных действующих героев сказки, мышки и курочки, позволяет рассматривать сюжет в двух ключах: положительном, созидательном (разбиение яйца – это создание звёздного неба) и отрицательном, разрушительном"Э-э-э-! Что это?Интернет пользователи мне кажется тоже что-то слишком загоняются в попытках понять смысл сказки:По мне так все тут очень просто. Дед с бабкой жили бедно и хотели есть. Добрая курица захотела им помочь и принесла богатство, но золото старикам было не нужно, была нужна яичница. Однако мышь разбила яйцо на пол и еды не получилось. В результате курица пообещала им снести обычное яйцо, чтобы они поели. Мораль - не всегда золото является ценностью на текущий момент. Зачастую простое яйцо большая ценность.Разве не так?