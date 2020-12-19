Как сложилась жизнь голливудских звезд, которые ушли из кино: Дарт Вейдер фермер и др

Нам часто кажется, что актерская судьба – это радости творчества и красные дорожки, однако это только одна сторона медали. На другой – ежедневный тяжелый труд, конфликты с коллегами и разгромные статьи критиков. Многие киноартисты, достигнув определенных высот, чувствуют усталость и желание изменить свою жизнь. Некоторые разочаровываются в профессии после ряда неудач или просто решают уделить наконец внимание семье и детям. Не часто звезды в полном блеске славы покидают голливудский Олимп, однако порой это все-таки случается.
Хейден Кристенсен
Казалось, что эту восходящую голливудскую звезду ждет прекрасное будущее. Молодой актер канадского происхождения появлялся на экранах еще с детства. В восемь лет он дебютировал в рекламе сиропа от кашля, затем получил роль в мыльной опере и в 90-х его активно снимали. Огромной удачей и билетом в мир «большого кино» для Хейдена стала роль Энакина Скайуокера во втором эпизоде «Звёздных войн». Он, кстати, во время кастинга обошел очень много конкурентов. Однако эта работа оказалась для молодого актера провальной. Его игру раскритиковали и профессионалы, и даже зрители. Посчитали, что на фоне Натали Портман и Юэна Макгрегора будущий злодей выглядит неубедительно.
Хейден Кристенсен на съёмках фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
К сожалению, дальше карьера Кристенсена покатилась вниз по наклонной плоскости: следующая роль в триллере «Наркоз» удостоилась «Золотой малины», и затем маститые режиссеры от него отвернулись. В 2007 году актер заявил, что не будет больше сниматься, уехал в родную Канаду и купил там ферму. Голливудская звезда так увлеклась сельским хозяйством, что даже выпустила линию одежды в кантри-стиле. От кино Хейден полностью не отказался, но снимается сейчас в основном в независимом, авторском кино. В 2014 году он даже участвовал в русско-американском проекте Сарика Андреасяна «Ограбление по-американски», но фильм также вышел неудачным. В 2019 году актер еще раз появился в новой серии «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», правда, только в аудио-варианте – его голос главная героиня слышала вместе с другими призраками джедаев.
Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз, звезда фильмов «Отпуск по обмену», «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка»
Талантливая и действительно популярная актриса, имеющая собственную звезду на Аллее славы, удивила армию поклонников решением прервать кинокарьеру. Причиной стала личная жизнь. Несмотря на головокружительную популярность и массу мимолетных романов, голливудская дива никак не могла найти мужчину своей мечты, а ведь ей уже было далеко за сорок. Однако в 2014 году она встретила музыканта Бенджи Мэддена, и через год пара поженилась. Примерно в это же время актриса заявила, что уходит из кино, и пока это решение не меняет. Кэмерон не снимается уже шесть лет, а в 2019 году она родила прелестную дочку и теперь полностью погружена в материнские заботы.
Чарли Шин
Чарли Шин – голливудская звезда, прославившаяся многочисленными скандалами
А вот этот известный актер не по своей воле «завязал» с актерским мастерством. Несмотря на то, что сегодня многие звезды специально устраивают шумиху для увеличения популярности, скандалов вокруг Чарли Шина оказалось слишком много. Алкогольная и наркотическая зависимости, проблемы с законом и избиение супруги – все это в конце концов переполнило чашу терпения даже самых восторженных поклонников. Актер стремительно терял популярность у зрителей, и в 2011 года он был уволен компанией CBS и Warner Bros. Television из сериала, в котором на тот момент снимался. Бывшая звезда теперь занимается бизнесом и планирует запустить собственную линию вейпов (электронных сигарет) с марихуаной.
Джек Глисон
Джек Глисон – звезда сериала «Игра престолов»
Возможно, что это юное дарование еще вернется на большие экраны, ведь его старт был по-настоящему звездным. Снявшись в эпизодической роли в «Бэтмене: Начало», Глисон получил известность во всем мире как жестокий король-тиран из сериала «Игра престолов». После окончания съемок молодой актер заявил, что сниматься в кино больше не намерен, и поступил на факультет теологии и философии в Дублине. В интервью молодой человек заявил, что всегда стремился к простой жизни, а не к блеску Голливуда. Впрочем, в 2020 году Джек решил принять участие в новом сериале BBC, поэтому нельзя сказать, что он полностью разочаровался в профессии.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Сестры Олсен сегодня – успешные бизнес-леди
Имена этих близняшек известны во всем мире. Девочки очень удачно снимались с самого раннего детства и стали настоящими звездами. Такая востребованность принесла им не только популярность, но и огромное состояние. Взрослые сестры Олсен уже давно не снимаются. Как они объясняли, одной из причин такого решения стал стереотип, возникший у режиссеров. Их воспринимали только парой и не давали каждой девушке показать свой талант отдельно. Сейчас у Мэри-Кейт и Эшли собственный продюсерский центр, а также линии парфюма и одежды.
Грейс Келли
Грейс Келли - самая кассовая актриса середины XX века
Сегодня нам кажется, что с именем удивительной актрисы связана целая эпоха в кино, однако это далеко не так. Одна из самых известных в мире кинодив снималась всего четыре года. Ее карьера была стремительной. За это время она успела не только получить «Оскара», но и оставила значимый след в кинематографе. Затем звезда покорила сердце князя Монако и стала настоящей принцессой. Эта жизненная история голливудской Золушки, конечно, считается счастливой, однако в результате гениальная актриса навсегда ушла из кинематографа.
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