Самые полезные из орехов и семечек

О полезных свойствах орехов и семечек не слышал разве что ленивый, тем не менее, редко кто из нас употребляет эти продукты в пищу в достаточном количестве.
А ведь их непременно следует включить в состав ежедневного меню. Орехи и семечки являются очень важным дополнением ко многим даже самым низкокалорийным блюдам и способны дать организму жизненно необходимые микроэлементы. Попробуйте постепенно добавлять в ваш рацион комбинации из нескольких нижеприведённых видов орехов и семечек. Начать можно с небольших порций, и уже очень скоро вы ощутите прилив новых сил, бодрости и энергии.
Миндаль
Как правило, миндаль относят к орехам, хотя в действительности речь идёт о семенах миндального дерева. Его овальные ядрышки являются ценным источником клетчатки, белка, кальция, цинка, магния, калия, фосфора, меди, железа и некоторых витаминов группы В. Считается, что миндаль незаменим при усиленной мозговой деятельности, поскольку он повышает работоспособность и улучшает память. Для благоприятного воздействия на здоровье без побочных эффектов достаточно съедать около десяти орешков в день.
Кешью
По большому счёту кешью тоже не является орехом, а частью плода дерева кешью – большого красно-оранжевого яблока, к которому орешек кешью крепится снизу. Кешью обращают на себя внимание благодаря своей изогнутой форме, напоминающей почку или запятую. Содержащиеся в кешью многочисленные питательные вещества снабжают организм энергией и укрепляют иммунную систему. Регулярное употребление умеренного количества этих орехов в пищу нормализует уровень холестерина в крови, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, способствует выработке гемоглобина. Орешки кешью рекомендуется употреблять в пищу при сахарном диабете 2-го типа и во время предменструального синдрома. Они также помогают сохранить здоровыми ваши глаза, волосы и кожу.
Семена чиа
О полезных свойствах семён чиа можно говорить долго. Они используются для профилактики таких серьёзных недугов, как сердечно-сосудистые заболевания, болезни печени и диабет. Их регулярное употребление поднимает настроение и общий тонус организма, улучшает умственную активность и работоспособность. Кроме того, если вы страдаете от артрита и болей в суставах, вам просто необходимо включить этот продукт в ежедневный пищевой рацион. В довершение всего семена чиа помогают работе пищеварительной системы, способствуют ускоренному сжиганию и поглощению жира, что приводит к эффективной потере лишнего веса.
Семена тыквы
Плоские бледно-зеленоватые тыквенные семечки асимметрично-овальной формы содержат в себе огромное количество полезных веществ. Регулярное употребление даже небольшого количества таких семечек в пищу помогает укрепить иммунную систему, снижает содержание вредного холестерина в организме, нормализует уровень сахара в крови. Кроме того, вещества тыквенного семени оказывают благотворное воздействие на работу нервной системы, снижая вероятность развития тревожных состояний и депрессии. Тыквенные семечки также употребляют для уменьшения болевых ощущений при артрите, для профилактики некоторых онкологических заболеваний, болезней сердца и мужской половой системы.
Семечки подсолнуха
В семечках подсолнуха содержится богатый источник витамина Е, относящегося к группе жирорастворимых витаминов-антиоксидантов. Регулярное употребление семечек уменьшает риск возникновения бронхиальной астмы, мигреней и сердечных приступов. Кроме того, семечки подсолнуха благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, понижая артериальное давление и препятствуя развитию атеросклероза.
Грецкие орехи
Это любимое с детства лакомство улучшает память, держит мозг в тонусе и благотворно влияет на работоспособность всего организма в целом. Съедая в день около тридцати граммов грецких орехов, то есть не более семи очищенных ядер, вы получите необходимую для организма дозу полезных витаминов и микроэлементов. Регулярное употребление грецких орехов помогает нормализовать артериальное давление, снизить уровень холестерина в крови, скорректировать вес. Кроме того, грецкие орехи успешно используется в качестве профилактического средства при диабете и онкологических заболеваниях.
Теперь вы понимаете, почему орехи и семечки так важны для нашего здоровья, настроения и внешнего вида, ведь их регулярное употребление повышает жизненный тонус и увеличивает сопротивляемость организма неблагоприятным факторам. Вы точно не прогадаете, если включите их в повседневный пищевой рацион вашей семьи!
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