Кипящая смола и чеснок: какие коварные средства использовались для защиты средневековых городов

С незапамятных времен люди не только ковали мечи, но и строили стены. А все потому, что жить любым другим способом среди таких же цивилизованных людей вокруг просто не представляется возможным. Само собой, одной только стены для защиты города или важного стратегического пункта в античности и Средневековье было недостаточно. А потому защитники стен использовали разнообразные коварные приспособления, устройства и предметы снаряжения.
Лирическое отступление:
Сегодня можно услышать откровенно странные тезисы ряда исследователей о том, что кипящая смола не использовалась при обороне городов, в том числе, потому что она была дорогой. Но простите, кто будет считать гроши, когда к тебе в дом лезет не самый добропорядочный контингент с намеренbем сжечь сарай, обесчестить супругу и самое главное (с чем категорически нельзя мириться по сравнению с первыми двумя пунктами!) – забрать твои богатства?
1. Жидкое и горячее
Что может быть лучше, чем чан горючей фракции на осаждающих. /Фото: unian.net.
Смолу или вар (деготь) лили со стен на осаждающих города и замки с незапамятных времен. Разогретый до кипения вар является одним из самых древних средств защиты. Упоминается его использование слишком в большом количестве источников, чтобы их игнорировать и не принимать всерьез.
Самое главное, что кипящая смола – это средство хотя и не бесплатное, но очень просто, относительно доступное и крайне действенное с широчайшим потенциалом тактического применения. Поливать горячим варом можно было самих осаждающих и что еще более важно - осадные приспособления: лестницы, тараны, башни. Ведро дегтя на голову – здоровья и бодрости человеку не добавляет. А самое главное, из смолы можно приготовить неплохо горящую фракцию. Пожарных щитов на осадной технике не было, так что пылающий таран мог очень быстро потерять всякую полезность. В качестве бюджетной альтернативы могли использовать обычный кипяток. Не так действенно, однако появление чана с чем-то явно горячим на краю стены как минимум заставляло осаждающих напрячься.
И тут у многих возникнет вопрос: а откуда в городах и замках такое количество смолы? На самом деле все просто. Смола долгое время была фактически стратегическим ресурсом, ведь ее самым широким образом использовали для хозяйственных нужд. В кораблестроении, строительстве, а также в производстве бочек (что особенно важно). Так, что запасов вара в погребах у предков хватало.
2. Камнем по голове
Кидать камни на головы - первое дело! /Фото: illustrators.ru.
Что может быть проще и в то же время действеннее, чем камень, падающий с высоты 10-15 метров под действием ускорения свободного падения? Просто, дешево и достаточно эффективно. Много места не занимает. Раздобыть камней по 5-20 кг массой в большинстве случаев тоже труда особого не составит. В крайнем случае всегда можно было начать разбирать постройки в городе.
Когда же осаждающие все-таки проникали на улицы города, то любимым «развлечением» всех ответственных и патриотичных жителей было еще со времен Древнего Рима выбраться на крыши и начать скидывать на головы всякое. В первую очередь черепицу, если такая имеется. Удар черепицей даже по металлическому шлему с подшлемником здоровья человеку не добавляет.
3. Чеснок (не овощ)
Вот такими маленькими поганцами и калечили лошадок. /Фото: Twitter.
Военное заграждение чеснок (несколько металлических шипов, сваренных друг с другом) также является одним из древнейших средств противодействия. В городах его не использовали, однако при подготовке обороны города, чеснок рассыпали на окрестных дорогах и в местах, где могут двигаться противники на лошадях. Суть в том, что если такой чеснок попадет в копыто лошади, то она получит серьезнейшую травму, и несчастное (и крайне ценное) животное скорее всего придется пускать на провиант.
Чаще всего чеснок использовали в полевых сражения, чтобы прикрыть какие-то важные направления от ударов кавалерии. Само собой, использовать их получалось только в тех случаях, когда инициатива была за твоей армией. Пользовались чесноками как минимум со времен Древнего Рима.
4. Кровавый понос
В замках были свои колодцы, а все остальные следовало отравить. /Фото: turspeak.ru.
Главное в защите замка или крепости – это не убить всех атакующих, а пересидеть. Осада – это в первую очередь про войну логистики и хранилищ. У кого больше запасов, у кого лучше организовано хранение и распределение, у кого лучше организован лагерь, уход за ранеными и утилизация (как это кощунственно не прозвучит) убитых. Приступ укреплений – это слишком большой риск и гарантированно огромные потери.
А потому надо сделать все, чтобы у врага как можно раньше кончились припасы и начались болезни в лагере. И тогда высока вероятность того, что осаждающие просто снимут лагерь и уйдут. В первую очередь для этого нужно было засыпать все колодцы в округе или отравить их. Последнее делается предельно просто: берется собака (кошка, овца, корова или любая другая несчастная скотинка) – убивается, после чего ее туша забрасывается в колодец.
Даже если вытащить труп, то понадобится много времени, чтобы вода в источнике полностью обновилась и снова стала пригодной для питья.
5. Принудительная эвакуация
Корсунь в итоге сдалась Владимиру и выплатила выкуп. За это князь проследил, чтобы город и пальцем никто из его людей не тронул. /Фото: yandex.ru.
Скорее всего, когда вокруг города или замка будет установлен осадный лагерь, из него по окрестностям начнут разъезжать на лошадях «люди с добрыми лицами» - отряды фуражировки. Заниматься эти парни будут двумя делами: грабить и сгонять местных жителей на работы. Грабить отряды фуражировки будут в первую очередь не для того, чтобы набить свои карманы (хотя и не без этого), а для того, чтобы раздобыть для осаждающих дополнительное продовольствие. Местные жители также могут быть приобщены к полезным делам вроде создания траншей, подкопов, насыпей для артиллерии и сбора строительных материалов.
А это значит, что очень скоро вся округа будет работать против крепости. Вывод очевиден – еще до начала осады следует забрать всех, кого получится, за стены вместе с продовольствием и домашней скотиной, а остальных согнать со своих мест и заставить уйти в другие края.
Именно так, например, поступили защитники Корсуни, когда ее осаждал князь Владимир Святославич. Гарнизон крепости узнав о приближении врага заставил всех крестьян уйти и увести скот, как минимум на 100 километров от места осады.
А вот в Иерусалиме во время Первого крестового похода арабский гарнизон до такого не додумался, правда выгнал из города всех христиан, проведя обратную эвакуацию. Сделано это было для того, чтобы крестоносцам не было с кем договориться за стенами. Оборонять город тогда остались только мусульмане и иудеи (какая ирония).
6. Ямы и еще раз ямы
Ров - это в том числе средство от метательных машин. /Фото: topvoyager.com.
Нельзя не вспомнить и про такое крайне простое, но опять таки действенное средство, как обычный ров! Сегодня очень многие рвы закопаны вокруг сохранившихся замков из соображений безопасности. Все потому, что даже ров без воды представляет известную угрозу для неосторожного человека. Конечно, рвы копали в первую очередь для того, чтобы к стенам нельзя было просто так подойти. Однако, у них была еще одна крайне важная функция. Ров защищал стены от выстрелов метательных машин. Просто нужно было отрыть ров больше, чем радиус выстрела требушета. Редкий требушет метал камень на 250-300 метров. В итоге осаждающим приходилось тратить время и силы на закапывание рвов фашинами (связками хвороста) и землей. Делать это приходилось под постоянным обстрелом со стен. Преодоление сухих рвов тоже не добавляло осаждающим счастья.
Так, например, в ходе Альбигойского крестового похода во время осады Каркассона один из друзей и боевых соратников графа Симона IV де Монфора упал в ров и получил серьезную травму. В итоге Монфор лично бросился за ним прямо под арбалетным обстрелом и вытащил друга.
7. Лови бревно
Чаще всего бревна использовали в местах подвода осадных башен. /Фото: pptcloud.ru.
Кидать со стен можно не только камни, но еще и бревна. Или даже связки бревен! Еще во времена античности греки и римляне додумывались привязывать бревна на цепи, обрабатывать горящей фракцией, поджигать и свешивать в таком виде со стены для того, чтобы в этом месте (по крайней мере прямо сейчас) нельзя было поставить осадную башню. Как только башня переставала ехать, бревно поднимали на цепях обратно и держали наготове.
8. (Не)секретный тоннель
Верный способ обрушить стены - подкоп. /Фото: Pinterest.
Разбивали стены не только осадными машинами. Чаще всего для этих целей использовались подкопы. Правильно сделанный подкоп гарантированно заставит стену на каком-то участке рухнуть, и тогда осаждающие смогут ринуться в пролом на приступ. Для того, чтобы такого было сделать нельзя, в самых продвинутых и мощных замках рядом со стенами отрывались свои собственные тоннели со специальными галереями.
В этих галереях дежурили защитники и внимательно слушали, нет ли каких-то посторонних шумов. Если появлялись подозрения на то, что где-то рядом орудует бригада осадных инженеров лопатами и кирками, то в месте потенциального обрушения стены тут же сооружали баррикаду в виде подковы. Когда стена рушилась, защитники занимали баррикады и уже были готовы встречать захватчиков во всеоружии.
Кроме того, во многих замках были свои секретные тоннели, которые использовались для проноса припасов, корреспонденции и самое главное – выхода групп бойцов, которые под покровом темноты пытались проникнуть в лагерь осаждающих и сделать там какую-нибудь гадость. Например, поджечь только что собранную метательную машину или осадную башню.
9. Все на баррикады
Никто не хотел, чтобы его город разграбили. /Фото: ya.ru.
Собственно, уже упомянутые баррикады. Без них просто не как в деле защиты городов. Строились они не только в местах пролома стен, но и просто на улицах. Грамотный гарнизон всегда умел надлежащим образом организовать уличные бои. Ярчайшим примером кровопролитной обороны можно смело считать взятие Казани Иваном Грозным. Казанцы бились отчаянно. После того, как армия будущего русского царя зашла за стены, гарнизон сделал все что было в его силах. Биться приходилось буквально за каждую улицу и дом. К сожалению, казанцам это все равно не помогло, осаждающие действовали лучше и решительнее. Тем не менее, баррикады – это последний шанс удержать фортификацию.
Осада Казани - хрестоматийный пример. /Фото: yandex.ru.
Негативным примером можно смело считать уже упомянутую первую осаду Иерусалима крестоносцами. Арабский гарнизон, судя по всему, не выставил баррикад и когда ополчение побежало со стен, толпа, поддавшаяся панике, оказалась зажата между гарнизонными войсками и осаждающими. В итоге людей стали резать с двух сторон. Крестоносцы резали горожан «от чувств», а гарнизон был вынужден резать своих же жителей из-за угрозы быть передавленным. В итоге еще до начала грабежей улицы Иерусалима были буквально залиты кровью.
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