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8 вредных кулинарных привычек, которые могут привести к проблемам с желудком

8 вредных кулинарных привычек, которые могут привести к проблемам с желудком

Вредные привычки на кухне никому не чужды. 

Однако далеко не всегда хозяйки понимают, насколько сильно отражается на их здоровье и самочувствии членов семьи некоторые действия, которые на первый взгляд кажутся обыденными.

Мы рассказываем, от каких привычек стоит поскорее избавиться, чтобы не приобрести проблемы с желудком (и не только с ним).

8 вредных кулинарных привычек, которые могут привести к проблемам с желудком

Привычка 1: Часто пользоваться продуктовыми сумками

За многоразовыми тканевыми сумками нужно ухаживать. / Фото: cutetattoo.org

За многоразовыми тканевыми сумками нужно ухаживать.

Согласно результатам многочисленных исследований, 85% людей регулярно используются многоразовые продуктовые сумки, но при этом не стирают их. Такое халатное отношение приводит к тому, что внутри сумок размножаются бактерии, которые появились там из-за транспортировки мяса, яиц, курицы. Чтобы они не навредили здоровью, сумку нужно либо регулярно приводить в порядок, либо чаще менять ее на другую. Тканевые сумки можно постирать вручную с мылом в теплой воде или отправить в стиральную машинку. Что касается изделий с полимерным покрытием, то их можно просто обработать влажными салфетками или антибактериальным спреем.

Привычка 2: Следовать правилу пяти секунд

Если блин упал на пол, его стоит выбросить. / Фото: znaniyaetosila.ru

Если блин упал на пол, его стоит выбросить.

Сотрудники английского университета Астон провели исследование, главной целью которого было выяснить, является ли достоверным правило пяти секунд.

Они проверили, как бактерии передаются продуктам питания на различных видах напольных покрытий. В эксперименте принимали участие ламинат, плитка и ковер. В ходе исследования было обнаружено, что наименьшая вероятность стать «счастливым» обладателем кишечной палочки, если поднять еду в течение пяти секунд с ковра. Однако это не означает, что тут кусочек бутерброда, который лежал не полу, не покрылся частичками пыли и грязи.

Советуем не рисковать и всегда мыть продукты, которые вы уронили, вне зависимости от того, сколько секунд они там пролежали, пять или тридцать. Если же этого сделать нельзя, отправьте еду в мусорное ведро, чтобы не рисковать лишний раз своим здоровьем.

Привычка 3: Проверять готовность блюда на глаз

Определить готовность блюда, заглянув в духовку, не получится. / Фото: severdv.ru

Определить готовность блюда, заглянув в духовку, не получится. 

Профессиональные повара, которые провели много лет на кухне, настолько хорошо изучили свойства блюд и продуктов, что могут по визуальным подсказкам определить готовность мяса, рыбы, птицы или кондитерского изделия. Однако человеку, который не занимается кулинарией на профессиональном уровне, будет сложно понять, готово ли блюдо, так сказать, на глаз. Как и в жизни, внешность продуктов питания порой обманчива, поэтому не стоит доверять своим глазам.

Намного безопаснее четко следовать рецепту и придерживаться временных рамок, указанных в нем. Отличным приобретением станет специальный термометр, которым можно проверять внутреннюю температуру и готовность еды, не разрезая кусок мяса, например. В интернете есть большое количество информации относительно того, какой именно должна быть температура продукта, который пора снимать с плиты.

Привычка 4: Плохо мыть руки

Проточная вода не устранит все загрязнения. / Фото: arpeflu.ru

Проточная вода не устранит все загрязнения. 

Казалось бы, какую ошибку можно совершить в таком простом и обыденном действии, как мытье рук? Рассказываем. Одни люди предпочитают проводить эту процедуру без участия мыла, вторые вытираются грязным полотенцем, третьи моют руки недостаточно долго. А еще, мало кто отправляется к рукомойнику после завершения обычных дел, например, разговора по телефону. А ведь на нем бактерий не меньше, чем на ручке входной двери.

Лучше лишний раз перестраховаться, чем халатно относиться к своему здоровью. Мойте руки мылом долго, тщательно и обязательно следите за чистотой полотенец в ванной комнате. Помните, что от чистоты рук зависит не только ваша безопасность, но и здоровье близких, для которых вы готовите.

Привычка 5: Промывать мясо в миске

Бактерии с мяса оказываются в миске

Бактерии с мяса оказываются в миске

Промывать мясо перед приготовлением действительно нужно, чтобы избавиться от бактерий. Однако делать это в миске небезопасно. Все вредные вещества, которые вы хотите устранить, остаются в воде, и заражают все, включая ту самую курицу, которая должна подаваться на ужин.

Самый безопасный вариант – аккуратно промывать продукты под проточной водой, чтобы брызги не разлетелись по всей кухне. Так вы точно будете уверены в том, что попрощались с бактериями навсегда. Также можно промокнуть мясо бумажным полотенцем.

Привычка 6: Загружать холодильник до предела

Бактерии с сырых продуктов могут переноситься на готовые. / Фото: lozhka-povarezhka.ru

Бактерии с сырых продуктов могут переноситься на готовые. 

Даже если вы привыкли ходить в магазин только в день зарплаты и сразу покупать продукты на месяц вперед, это не повод загромождать холодильник, думая, что он резиновый. Когда в нем находится большое количество продуктов, это обязательно приводит к тому, что в опасной близости находятся, например, сырое мясо и готовые блюда. Такое коварное соседство может закончиться перекрестным заражением (бактерии из мяса окажутся в картофельном пюре или салате). Однако это не единственная плохая новость.

Если холодильник переполнен, холодный воздух не может нормально циркулировать в нем. Как результат – повышение температуры и появление идеальной среды для размножения бактерий. Вот так еда начинает портиться прямо в холодильнике.

Совет: Чтобы избежать подобных сюрпризов, всегда контролируйте температуру в холодильнике. Это можно сделать с помощью специального термометра. Согласно данным Американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, температура в холодильнике не должна составлять более 5 градусов.

Привычка 7: Пробовать сырое тесто

Сырые яйца и мука могут быть переносчиками заболеваний. / Фото: vsezdorovo.com

Сырые яйца и мука могут быть переносчиками заболеваний.

Достаточно ли сладкое тесто для булочек? Хватит ли специй и соли в кляре? Без пробы ответить на эти вопросы невозможно, однако есть ли смысл рисковать? Дело в том, что в сырых яйцах, которые являются обязательной составляющей большинства разновидностей теста и кляра, может содержаться сальмонелла. Мука, кстати, тоже коварна – при очень плохом раскладе она может «наградить» картофельной или кишечной палочкой, которые не так просто вылечить.

Чтобы не рисковать своим здоровьем и быть на 100% уверенным во вкусе блюда, нужно готовить по проверенным рецептам. Используйте советы только тех поваров и фудблогеров, которым вы доверяете, и тогда можно будет не переживать, что крылья в кляре будут пересоленными, а песочное печенье слишком сладким.

Привычка 8: Пробовать еду, проверяя срок годности

Вчерашний салат лучше не пробовать, а выбросить. / Фото: medaboutme.ru

Вчерашний салат лучше не пробовать, а выбросить. 

Попробовать кусочек заветренного сыра, съесть вчерашний бутерброд, который всю ночь стоял на столе, сделать глоток молока, пребывающего в холодильнике гораздо дольше указанного срока годности, положить в салат горький огурец – все эти действия на первый взгляд кажутся обыденными и безобидными, но при плохом раскладе можно отравиться. Особенно опасно пробовать скоропортящиеся продукты: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочку.

Если вы подозреваете, что качество еды неудовлетворительное, лучше не рисковать и сразу отправить ее в мусорное ведро. Обычно это можно определить по запаху, консистенции, наличии липкой пленки, сроку годности, указанному на упаковке, и так далее. Помните – ваше здоровье важнее 50 рублей, которые вы потратили на молоко.

 

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