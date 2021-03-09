«Все могут короли»: самые скандальные неравные браки в европейской истории

Неравные браки среди королевских особ в былые времена вызывали в обществе бурю негодования. Но в наши дни суждения о мезальянсе называют проявлением снобизма, и представители королевских семейств все чаще заключают браки с «простыми смертными», доказывая всему миру, что «все могут короли». Самые скандальные и нашумевшие неравные браки знатных особ в европейской истории – далее в обзоре.











Эрцгерцог Франц Фердинанд и герцогиня Гогенберг (София Хотек)







Эрцгерцог Франц Фердинанд с семьей



До начала ХХ в. неравные браки в королевских семьях были редкостью – они считались позором семьи, даже в том случае, когда представители правящих династий сочетались брачными узами не в с простолюдинами, а с аристократами. Так, наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд выбрал в жены одну из фрейлин эрцгерцогини Изабеллы фон Круа, чешскую графиню Софию Хотек, чем вызвал в обществе бурю негодования. Император Франц Иосиф долго противился браку, но когда понял, что его племянник готов отказаться от престолонаследия ради любимой женщины, уступил ему.







Эрцгерцог Франц Фердинанд с семьей







Эрцгерцог Франц Фердинанд с семьей



28 июня 1900 г. в венском дворце было торжественно зарегистрировано оглашение брака.

Он был морганатическим – Франц Фердинанд подписал «акт об отречении», согласно которому его жена и будущие дети не могли претендовать на престол. На свадьбе не присутствовал никто из правящей династии Габсбургов. София Хотек по рангу считалась ниже самой младшей эрцгерцогини. Это был самый известный и скандальный из неравных браков Габсбургов. Уоллис Симпсон и Эдуард VIIIУоллис СимпсонВ ХХ в. случаи мезальянсов в королевских семьях участились. Дядя нынешней британской королевы Елизаветы ІІ Эдуард VIII в 1936 г. отрекся от престола ради возможности сочетаться брачными узами с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон. Эдуард VIII был единственным королем в истории Англии , который добровольно отрекся от престола.Уоллис Симпсон и Эдуард VIIIУоллис Симпсон и Эдуард VIIIВо второй половине ХХ в. история норвежской Золушки заставила многих девушек мечтать о подобной судьбе: в 1968 г. наследный принц Норвегии Харальд (впоследствии король Харальд V) женился на продавщице магазина одежды Соне Харальдсен . Они ждали разрешения на брак 9 лет.Свадьба Сони Харальдсен и принца ХаральдаСвадьба Сони Харальдсен и принца ХаральдаВ 1976 г. король Швеции Карл ХVI Густав женился на дочери немецкого бизнесмена Сильвии Зоммерлат. Они познакомились, когда Сильвия работала переводчицей при огркомитете мюнхенской олимпиады. Ради нее Карл Густав внес изменения в монархическое законодательство: с тех пор члены королевской семьи Швеции имели право заключать браки с представителями простых семей.Король Швеции Карл ХVI Густав и Сильвия ЗоммерлатВ начале ХХI века неравные браки стали повсеместными, а само понятие мезальянса утратило свою актуальность. Так , в 2001 г. после громкого скандала кронпринц Хокон Норвежский женился на официантке Метте-Марит Хойби. Однако скандал произошел не из-за рода ее занятий, а из-за того, что она до встречи с Хоконом родила внебрачного сына от наркомана, не раз судимого за драки и хранение кокаина, да и сама она в молодости употребляла наркотики. Метте-Марит привселюдно призналась в ошибках прошлого, после чего ее приняли в королевскую семью. Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-МаритКронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-МаритЗемлемер тоже может стать принцессой – это на своем примере доказала Клэр Луиз Кумбс , когда в 2003 г. вышла замуж за младшего сына короля Бельгии Альберта II. Родители медлили с благословением, но поскольку трон предназначался старшему сыну, свадьба все же состоялась.Принц Лоран Бельгийский и принцесса КлэрПринц Лоран Бельгийский и принцесса КлэрДальше – больше. В 2004 г. второй сын королевы Нидерландов принц Йохан Фрисо женился на бывшей подружке главаря амстердамской мафии, Мейбл Виссе-Смит. Ради невесты юноша отказался от права на престолонаследие. В том же году наследный принц Дании Фредерик Андре Хенрик Кристиан женился на риэлторе Мэри Элизабет Дональдсон, а наследный принц Испании Фелипе (ныне король Филипп VI) – на разведенной 31-летней тележурналистке Летисии Ортис Рокасолано.Принц Нидерландов Йохан Фрисо и Мейбл Виссе-Смит Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)