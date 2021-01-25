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О чём должен знать каждый хозяин собаки

Разве можно в чём-то отказать любимой собаке? Наши верные товарищи заслуживают весь мир и ещё немножко. Их бесхитростные выходки добавляют радости в нашу жизнь. Сегодня мы поделимся с вами небольшими секретами, благодаря которым вы если и не подарите своему питомцу весь мир, то будете к этому близки.

Если ваша собака страдает от аллергии, наденьте на неё носки, чтобы она не облизывала лапы. Вы можете закрепить их шнурком или ветеринарным бинтом. Если у вас скользкий пол, используйте носки с резиновыми наклейками на подошве.

О чём должен знать каждый хозяин собаки


Наденьте на матрасик вашей собаки наволочку. Когда она испачкается, её легко будет снять и постирать.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Во время мытья наденьте на своего любимца шапочку для душа, чтобы вода и пена не попали ему в уши.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Напишите список продуктов, которыми нельзя кормить вашу собаку (например, шоколад, лук, виноград и т.д.) и повесьте его на видном месте. Тогда гости не накормят собаку тем, что ей нельзя.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Научитесь делать собакам искусственное дыхание. Это умение действительно может спасти жизнь вашей собаки. Повесьте на холодильник тематический плакат и напишите на нём телефон ветеринара.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Если ваша собака ест слишком быстро, положите в миску теннисный мячик. Собаке придётся двигать мячик, чтобы добраться до еды, и она станет есть медленнее.



О чём должен знать каждый хозяин собаки

Чтобы успокоить собаку, включите классическую музыку. Недавние исследования показали, что классическая музыка помогает расслабиться не только людям, но и животным.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Выучите язык жестов вашей собаки. Собаки не могут говорить, но если вы понимаете язык их тела, то сможете довольно эффективно общаться с ними.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Если вашей пожилой собаке трудно жевать, добавьте в сухой корм немного тёплой воды или куриного бульона, и подождите минут двадцать, пока шарики размякнут. Этот приём также поможет избежать обезвоживания.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Йогурт полезен не только для человеческой пищеварительной системы, но и для собачьей. Убедитесь, что йогурт не содержит сахара или искусственных подсластителей. Поставьте его в холодильник и получите для своего любимца приятное угощение в жаркий день.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Если ваша собака мала и протискивается сквозь узкие щели (например, под забором), наденьте на неё небольшую шлейку. Она не стеснит движений, но протискиваться в щели животному станет труднее.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Можно немного сэкономить, изготовив собачий шампунь самостоятельно. Смешайте жидкость для мытья посуды, соду и уксус.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Петрушка поможет справиться с дурным запахом изо рта вашего питомца. Чтобы освежить дыхание, добавьте ему в пищу немного зелёной петрушки.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Резиновым скребком легко можно собрать шерсть с ковра. Это превосходно работает!

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Если вы хотите отвезти свою собаку на машине, не испортив заднего сиденья, попробуйте собачий гамак. Чтобы животному было комфортно, положите туда знакомую подушку или матрас.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Если у собаки заболел живот, добавьте ей в воду для питья немного слегка подсоленного куриного бульона.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Если вам нужно вывести на прогулку сразу несколько собак, можно воспользоваться большим карабином, прикрепив к нему все поводки.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Самый простой способ почистить собаке зубы – выдавить немного зубной пасты на верёвочную игрушку и дать собаке погрызть её.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Хотите недорогую игрушку? Поместите пластиковую бутылку в старый носок и завяжите на конце. Хрустящая игрушка готова, и вашей собаке она обязательно понравится.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Не пишите на ошейнике имя собаки. Если имя узнают посторонние, собаку будет легче украсть. К тому же будет труднее доказать, что это ваша собака, если кто-то другой знает, как её зовут. Лучше напишите свой номер телефона.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Чтобы защитить лапы вашего любимца от трещинок в зимнюю погоду, перед выходом на прогулку смажьте ему лапы вазелином. Когда вернётесь домой, вымойте лапы тёплой водой.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

Сухой корм можно хранить в плотно закрытом контейнере. Так он дольше останется свежим и займёт меньше места.

О чём должен знать каждый хозяин собаки

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