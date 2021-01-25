О чём должен знать каждый хозяин собаки

Разве можно в чём-то отказать любимой собаке? Наши верные товарищи заслуживают весь мир и ещё немножко. Их бесхитростные выходки добавляют радости в нашу жизнь. Сегодня мы поделимся с вами небольшими секретами, благодаря которым вы если и не подарите своему питомцу весь мир, то будете к этому близки.



Если ваша собака страдает от аллергии, наденьте на неё носки, чтобы она не облизывала лапы. Вы можете закрепить их шнурком или ветеринарным бинтом. Если у вас скользкий пол, используйте носки с резиновыми наклейками на подошве.









Наденьте на матрасик вашей собаки наволочку. Когда она испачкается, её легко будет снять и постирать.







Во время мытья наденьте на своего любимца шапочку для душа, чтобы вода и пена не попали ему в уши.







Напишите список продуктов, которыми нельзя кормить вашу собаку (например, шоколад, лук, виноград и т.д.) и повесьте его на видном месте. Тогда гости не накормят собаку тем, что ей нельзя.







Научитесь делать собакам искусственное дыхание. Это умение действительно может спасти жизнь вашей собаки. Повесьте на холодильник тематический плакат и напишите на нём телефон ветеринара.







Если ваша собака ест слишком быстро, положите в миску теннисный мячик. Собаке придётся двигать мячик, чтобы добраться до еды, и она станет есть медленнее.

Чтобы успокоить собаку , включите классическую музыку. Недавние исследования показали, что классическая музыка помогает расслабиться не только людям, но и животным.Выучите язык жестов вашей собаки. Собаки не могут говорить, но если вы понимаете язык их тела, то сможете довольно эффективно общаться с ними.Если вашей пожилой собаке трудно жевать, добавьте в сухой корм немного тёплой воды или куриного бульона, и подождите минут двадцать, пока шарики размякнут. Этот приём также поможет избежать обезвоживания.Йогурт полезен не только для человеческой пищеварительной системы, но и для собачьей. Убедитесь, что йогурт не содержит сахара или искусственных подсластителей. Поставьте его в холодильник и получите для своего любимца приятное угощение в жаркий день . Если ваша собака мала и протискивается сквозь узкие щели (например, под забором), наденьте на неё небольшую шлейку. Она не стеснит движений, но протискиваться в щели животному станет труднее.Можно немного сэкономить, изготовив собачий шампунь самостоятельно. Смешайте жидкость для мытья посуды, соду и уксус.Петрушка поможет справиться с дурным запахом изо рта вашего питомца. Чтобы освежить дыхание, добавьте ему в пищу немного зелёной петрушки.Резиновым скребком легко можно собрать шерсть с ковра. Это превосходно работает!Если вы хотите отвезти свою собаку на машине, не испортив заднего сиденья, попробуйте собачий гамак. Чтобы животному было комфортно, положите туда знакомую подушку или матрас.Если у собаки заболел живот, добавьте ей в воду для питья немного слегка подсоленного куриного бульона.Если вам нужно вывести на прогулку сразу несколько собак, можно воспользоваться большим карабином, прикрепив к нему все поводки.Самый простой способ почистить собаке зубы – выдавить немного зубной пасты на верёвочную игрушку и дать собаке погрызть её.Хотите недорогую игрушку? Поместите пластиковую бутылку в старый носок и завяжите на конце. Хрустящая игрушка готова, и вашей собаке она обязательно понравится.Не пишите на ошейнике имя собаки. Если имя узнают посторонние, собаку будет легче украсть. К тому же будет труднее доказать, что это ваша собака, если кто-то другой знает, как её зовут. Лучше напишите свой номер телефона.Чтобы защитить лапы вашего любимца от трещинок в зимнюю погоду, перед выходом на прогулку смажьте ему лапы вазелином. Когда вернётесь домой , вымойте лапы тёплой водой.Сухой корм можно хранить в плотно закрытом контейнере . Так он дольше останется свежим и займёт меньше места.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)