Почему нужно завести дома больше комнатных растений

Если вы относите себя к тем людям, у которых в доме растения не выживают, пришло время поменять свое мнение и просто научится за ними ухаживать. Спросите, зачем? На то есть множество причин!



Они помогут вам расслабиться

Они увлажняют воздух

Они могут лечить

Они вдохновляют

Они снижают аллергическую реакцию

И очищают воздух

Заряжают энергией

Они помогают сконцентрироваться

Они снижают стресс

Они успокаивают глаза

Если в течение нескольких минут смотреть на нежные фиолетовые лепестки Африканской фиалки, повысится уровень адреналина, к мозгу поступит больше кислорода, и вы успокоитесь.Вместо того, чтобы покупать в квартиру дорогой увлажнитель воздуха, заведите несколько Нефролеписов (Бостонских папоротников). Эти растения действуют, как естественные увлажнители, устраняя загрязнения воздуха и нейтрализуя действие формальдегидов, угарного газа и других вредных испарений. Папоротник нетребователен к свету, поэтому подойдет и для темной квартиры.Алоэ Вера — растение, чьи целебные свойства были известны еще с древних времен, является одним из лучших средств для лечения ожогов, обморожений, дерматита. Также Алоэ существенно ускоряет процесс заживления герпеса.Растения с яркими листьями стимулируют воображение, так что в следующий раз, когда будете испытывать творческий кризис, приглядитесь повнимательнее к их сложной фактуре и необычной окраске.Если вы страдаете от аллергии на домашнюю пыль, заведите несколько Хлорофитумов (паучков). Это растение способно уничтожить до 90% токсинов в комнате всего за два дня. Причем, чем сильнее загрязнен воздух, тем активнее растет «паучок».Английский плющ, занимает первое место в списке NASA среди растений, очищающих воздух от вредных загрязнений. Его особенно хорошо иметь дома людям, страдающим астмой.Страдаете от отсутствия аппетита и упадка сил? Заведите растения с красными листьями и поставьте их в ванной комнате, чтобы, глядя на них, ощутить заряд бодрости и прилив сил по утрам.Наблюдения доказывают, что наличие в классах или офисах комнатных растений, повышает внимательность на целых 70%!Сам процесс ухода за комнатными цветами, когда вы их поливаете, рыхлите почву, протираете листья от пыли, успокаивает и снимает напряжение.Если ваши глаза раздражены и устали от нескольких часов, проведенных за компьютером, все, что вам нужно сделать, это посмотреть на растение Потос. Считается также, что этот цветок предотвращает развитие глаукомы и катаракты.