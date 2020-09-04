Почему нужно завести дома больше комнатных растений

Если вы относите себя к тем людям, у которых в доме растения не выживают, пришло время поменять свое мнение и просто научится за ними ухаживать. Спросите, зачем? На то есть множество причин!
Они помогут вам расслабиться
Если в течение нескольких минут смотреть на нежные фиолетовые лепестки Африканской фиалки, повысится уровень адреналина, к мозгу поступит больше кислорода, и вы успокоитесь.
Они увлажняют воздух
Вместо того, чтобы покупать в квартиру дорогой увлажнитель воздуха, заведите несколько Нефролеписов (Бостонских папоротников). Эти растения действуют, как естественные увлажнители, устраняя загрязнения воздуха и нейтрализуя действие формальдегидов, угарного газа и других вредных испарений. Папоротник нетребователен к свету, поэтому подойдет и для темной квартиры.
Они могут лечить
Алоэ Вера — растение, чьи целебные свойства были известны еще с древних времен, является одним из лучших средств для лечения ожогов, обморожений, дерматита. Также Алоэ существенно ускоряет процесс заживления герпеса.
Они вдохновляют
Растения с яркими листьями стимулируют воображение, так что в следующий раз, когда будете испытывать творческий кризис, приглядитесь повнимательнее к их сложной фактуре и необычной окраске.
Они снижают аллергическую реакцию
Если вы страдаете от аллергии на домашнюю пыль, заведите несколько Хлорофитумов (паучков). Это растение способно уничтожить до 90% токсинов в комнате всего за два дня. Причем, чем сильнее загрязнен воздух, тем активнее растет «паучок».
И очищают воздух
Английский плющ, занимает первое место в списке NASA среди растений, очищающих воздух от вредных загрязнений. Его особенно хорошо иметь дома людям, страдающим астмой.
Заряжают энергией
Страдаете от отсутствия аппетита и упадка сил? Заведите растения с красными листьями и поставьте их в ванной комнате, чтобы, глядя на них, ощутить заряд бодрости и прилив сил по утрам.
Они помогают сконцентрироваться
Наблюдения доказывают, что наличие в классах или офисах комнатных растений, повышает внимательность на целых 70%!
Они снижают стресс
Сам процесс ухода за комнатными цветами, когда вы их поливаете, рыхлите почву, протираете листья от пыли, успокаивает и снимает напряжение.
Они успокаивают глаза
Если ваши глаза раздражены и устали от нескольких часов, проведенных за компьютером, все, что вам нужно сделать, это посмотреть на растение Потос. Считается также, что этот цветок предотвращает развитие глаукомы и катаракты.
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