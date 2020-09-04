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Почему нужно завести дома больше комнатных растений

Если вы относите себя к тем людям, у которых в доме растения не выживают, пришло время поменять свое мнение и просто научится за ними ухаживать. Спросите, зачем? На то есть множество причин!

Почему нужно завести дома больше комнатных растенийОни помогут вам расслабиться


Почему нужно завести дома больше комнатных растений

Если в течение нескольких минут смотреть на нежные фиолетовые лепестки Африканской фиалки, повысится уровень адреналина, к мозгу поступит больше кислорода, и вы успокоитесь.

Они увлажняют воздух


Почему нужно завести дома больше комнатных растений
Вместо того, чтобы покупать в квартиру дорогой увлажнитель воздуха, заведите несколько Нефролеписов (Бостонских папоротников). Эти растения действуют, как естественные увлажнители, устраняя загрязнения воздуха и нейтрализуя действие формальдегидов, угарного газа и других вредных испарений. Папоротник нетребователен к свету, поэтому подойдет и для темной квартиры.

Они могут лечить


Почему нужно завести дома больше комнатных растений

Алоэ Вера — растение, чьи целебные свойства были известны еще с древних времен, является одним из лучших средств для лечения ожогов, обморожений, дерматита. Также Алоэ существенно ускоряет процесс заживления герпеса.

Они вдохновляют


Почему нужно завести дома больше комнатных растений
Растения с яркими листьями стимулируют воображение, так что в следующий раз, когда будете испытывать творческий кризис, приглядитесь повнимательнее к их сложной фактуре и необычной окраске.

Они снижают аллергическую реакцию


Почему нужно завести дома больше комнатных растений
Если вы страдаете от аллергии на домашнюю пыль, заведите несколько Хлорофитумов (паучков). Это растение способно уничтожить до 90% токсинов в комнате всего за два дня. Причем, чем сильнее загрязнен воздух, тем активнее растет «паучок».

И очищают воздух


Почему нужно завести дома больше комнатных растений
Английский плющ, занимает первое место в списке NASA среди растений, очищающих воздух от вредных загрязнений. Его особенно хорошо иметь дома людям, страдающим астмой.

Заряжают энергией


Почему нужно завести дома больше комнатных растений
Страдаете от отсутствия аппетита и упадка сил? Заведите растения с красными листьями и поставьте их в ванной комнате, чтобы, глядя на них, ощутить заряд бодрости и прилив сил по утрам.

Они помогают сконцентрироваться


Почему нужно завести дома больше комнатных растений
Наблюдения доказывают, что наличие в классах или офисах комнатных растений, повышает внимательность на целых 70%!

Они снижают стресс


Почему нужно завести дома больше комнатных растений
Сам процесс ухода за комнатными цветами, когда вы их поливаете, рыхлите почву, протираете листья от пыли, успокаивает и снимает напряжение.

Они успокаивают глаза


Почему нужно завести дома больше комнатных растений
Если ваши глаза раздражены и устали от нескольких часов, проведенных за компьютером, все, что вам нужно сделать, это посмотреть на растение Потос. Считается также, что этот цветок предотвращает развитие глаукомы и катаракты.
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