Как в старину прическа могла довести до беды: Диадема, гребни с сюрпризом и другие странности

Модные увлечения во все времена могли привести к беде. Даже сегодня можно найти предметы одежды, украшения или тренды, которые не полезны для здоровья, а в старину подобное случалось намного чаще, ведь дамы готовы были примерять на себя любые новинки науки и техники, порой не зная о последствиях или просто не задумываясь о них.
Диадема с газовой горелкой
К счастью, это опасное изобретение так и не стало массовым продуктом. Неизвестно, были ли причиной несчастные случаи или у женщин все-таки сыграло врожденное чувство самосохранения, и на новинку просто не появилось спроса. Тем не менее, попытки украсить себя с помощью горящего газа, несомненно, делались. В мае 1863 года в журнале "Модный магазин" была опубликована следующая реклама:
«Страна Мониторов и Меримаков даёт нам ещё одно новое изобретение. Доселе газ употреблялся для иллюминации улиц - отныне он будет употребляться для иллюминации голов. Американския модистки изобрели особенный рад головнаго убора в виде диадемы. Над затылком, смаскированный шиньоном или собственною косою, помещается небольшой газовый резервуар; от него с обеих сторон дугою, как венок, огибает голову газопроводная трубочка, на которой насажены очень маленькия горелки, покрытыя стеклянными цветными шариками, которые устроены подобно ламповым матовым шарикам. Самая проволока, конечно, смаскирована золотою каймою, на подобие диадемы, и, если угодно, может быть украшена драгоценными камнями.»
Модная гравюра из журнала "Petit Courrier des Dames", 1863
«Отделка каймы уже зависит от вкуса ювелира и роскоши заказчицы. Отверстия горелок очень малы, почти микроскопичны, так что выпускают раз очень дробными долями; запас его, хранящийся в небольшом затылочном резервуаре, оказывается совершенно достаточным на всё время бала. Дама, например, подъезжает в карете, к подъезду, обтянутому парусиной; муж зажигает восковую спичку, отвёртывает маленький кран, почти мгновенно освещает жену свою газом, и она входит в бальную залу с фантастическим ореолом вокруг головы.»
Остается только гадать, решился ли кто-нибудь из модниц XIX века на подобный эксперимент.
Гребни с сюрпризом
Мода начала XX века требовала от дам пышных причесок. Стиль арт-нуво подразумевал замысловатые украшения для волос, и поэтому любимой дамской безделушкой в то время были гребни. Они позволяли украсить волосы и удержать сложную конструкцию. Изготавливали их из очень разнообразных материалов – от дорогих ювелирных образцов, выполненных из драгоценных металлов и камней, до самых простых. Модными в то время были гребни из панциря черепахи, слоновой кости и перламутра. Однако вскоре химия пришла на помощь модницам и предложила материал, который при относительной дешевизне давал возможность развернуться фантазии. Это было новейшее изобретение, которое триумфально завоевывало рынок бытовых товаров – целлулоид. Еще с середины XIX века из него делали шарики для тенниса и множество бытовых товаров. Чуть позднее пластичный и легкий материал, который позволял формовать изделия и легко окрашивать их в яркие цвета, начали использовать для производства дешевых гребней.
Целлулоидный гребень, США нач ХХ века
Однако восторг женщин, которые не могли себе позволить более дорогие безделушки, длился не долго. Очень скоро выяснилось, что новый материал имеет один большой недостаток – высокую горючесть. Во время каминов, керосиновых ламп и свечей это стало проблемой. Гребни плавились даже при работе с утюгом, а при вблизи открытого огня могли и воспламеняться, со всеми вытекающими ужасными последствиями. В 1902 году в Абердинском университете даже отдельно читали лекцию об ожогах от целлулоида. Мода на подобные гребни скоро прошла, а вот в быту этот огнеопасный материал использовался вплоть до 2014 года. Из него делали огромное количество предметов галантереи и детские игрушки.
Смертельные шляпки
На такой предмет, как дамские шляпки, в прошлые века тратились суммы, сравнимые, кажется, со стоимостью всего гардероба. Мода на них была крайне изменчивой, а выходить без головного убора на улицу считалось просто неприличным. Однако все музейные работники знают, что образцы фетровых изделий прошлых веков могут быть смертельно опасными, так как при их изготовлении в старину использовали соединения ртути. Несмотря на летучесть, опасный металл до сих пор способен нанести вред здоровью. Проведенные исследования однозначно доказывают, что «Ртуть или ртутные соли присутствуют в большинстве изученных шляп, и, по-видимому, они содержатся во всех фетровых шляпах, произведенных в период с 1820 по 1930 год».
В модном магазине, начало XX века
Не так давно все шляпы в коллекциях костюмов музея Виктории и Альберта в Лондоне были упакованы в специальные пакеты из майлара, помеченные наклейками с черепом и скрещенными костями и надписью «токсично». Люди почти сто лет страдали и даже умирали от непонятных недугов – кожных и нервных, даже не зная их причины. Именно с вредным производством, как считают историки, связана английская поговорка «Безумен, как шляпник», подарившая человечеству яркий литературный персонаж – Безумного Шляпника Льюиса Кэрролла.
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