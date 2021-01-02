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Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Лапа Тера Ронка — красивейшая доломитовая известняковая пещера в районе государственного парка Терра Ронка в Бразилии.

Опускаемся под землю.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

В Государственном парке Терра Ронка расположено 200 пещер, но только два открыты для посетителей. Это одна из крупнейших коллекций пещер и гротов в Южной Америке. Лапа Тера Ронка где мы находимся — одна из двух открытых пещер.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Вход в пещеру Терра Ронка впечатляет — 96 метров в высоту и 120 метров в ширину.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Геологи, работающие в государственном парке, говорят, что вся область, где находится пещера Лапа Тера Ронка, была морским дном около 600 миллионов лет, учитывая количество обнаруженных морских раковин.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Пещера сформировалась под непрерывным воздействием дождевой воды и реки Лапа, которая спускается с горного хребта Серра Гераль.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Сталактиты свисают с потолка пещеры, как иголки.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Пещера Лапа Тера Ронка невероятно красивая.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Взгляд на поверхность.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Здесь есть люди для масштаба.

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

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