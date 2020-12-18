Как избавиться от плохих мыслей

Достаточно часто в нашу голову предательски закрадываются пугающие мысли, касающиеся нашего будущего. Более стойкие из нас отмахиваются от них, как от назойливых мух, и продолжают с улыбкой и удовольствием смотреть вперед. Но есть и те, в ком тут же разыгрывается воображение… И вот уже гипотетическая простуда видится им неизлечимой болезнью, а временные проблемы в личной жизни превращаются в тотальное одиночество. А если учесть, что мысль материальна, то можно представить, к чему приводят подобные «фантазии». И сегодня мы поговорим о том, как перестать программировать себя на негатив, и как избежать осуществления наших страхов.
Научитесь переключаться
Сделать так, чтобы дурные мысли вообще не посещали нашу беспокойную голову, просто нереально. На них постоянно провоцируют новости по ТВ, рассказы окружающих и то, что происходит в нашей жизни. Однако можно принимать все близко к сердцу и обстоятельно обдумывать возможное развитие событий применительно к собственной персоне. А можно прибегнуть к старинному способу, «запатентованному» Скарлетт ОХара, и сказать: «Я подумаю об этом завтра». Наверняка, в вашей жизни есть приятные воспоминания, любимые мечты, фантазии, которым вы с удовольствием предаетесь перед тем, как уснуть. Вот и переключайтесь на них, уноситесь мыслями в прошлое или визуализируйте желаемое будущее. Второе даже предпочтительнее, потому что, как мы уже говорили: мысль материальна. И вы вместо того, чтобы программировать себя на негатив, будете притягивать к себе положительные события. Тем более что гораздо приятнее видеть впереди «свет в конце туннеля», чем «черный квадрат».
Исполняйте свои желания
Как правило, плохие мысли приходят в голову тогда, когда в жизни не хватает радости и много свободного времени. Исправить это вполне в ваших силах. Начните с малого – возьмите за привычку хотя бы раз в неделю исполнять по одному своему желанию. Пусть оно сиюминутное, несерьезное, немножко детское или вовсе абсурдное, но оно есть, и с этим надо считаться. Захотелось вам мороженого – идите и покупайте, даже если вы на диете. Вздумалось покататься на аттракционах – вперед; ну не на паровозиках, так хотя бы на колесе обозрения прокатитесь, а атмосфера парка развлечений довершит остальное, то есть на несколько часов вернет вас в детство. Примеров можно привести очень много. Суть – одна. Записывайте все свои желания и методично исполняйте те, которые вы в состоянии осуществить. Если вы не будете отказывать себе в маленьких радостях, ваша жизнь наполнится перманентным удовольствием. И вам, скорее всего, просто не захочется мысленно заглядывать в туманное будущее. А зачем, если вам в настоящем так хорошо? Пусть и на бытовом, не глобальном уровне. Но ведь «лиха беда начало». Мелкие утехи заставят вас чаще улыбаться и приманят к вам и новые знакомства, и позитивные перемены.
Наполните свой дом аффирмациями
Чтобы избавиться от плохих мыслей, надо окружить себя хорошими. Возьмите несколько плотных листов бумаги формата А4, оформите их канвой из красивого узора (или потом просто вставьте в рамочки для фотографий), и напишите на них все то, чего вы боитесь, только, естественно, со знаком «плюс». Вы можете воспользоваться предложенными вариантами или придумать свои собственные аффирмации. Главное, помните, что они должны быть в настоящем времени и не содержать отрицаний. Страшит болезнь? Пишите: У меня богатырское здоровье; Мой организм работает, как часы; Я с легкостью встаю по утрам; Я в прекрасной форме; Я в состоянии исцелить себя; Я благодарна своему организму за крепкое здоровье; Мое тело создано для здоровой жизни; Боитесь никогда не выйти замуж? Запишите: Я заслуживаю любви; Я источаю любовь, и окружающие этого чувствуют; Я готова к встрече со спутником жизни; Моя вторая половинка уже идет мне навстречу; Я с удовольствием дарю и принимаю любовь; Думаете, что в вашей жизни уже никогда не будет ничего хорошего? Напишите: Моя жизнь полна радости и света; Со мной происходят только позитивные события; Я умею радоваться жизни; Я люблю себя; Вселенная любит меня; Я притягиваю к себе счастье и удачу; Я горжусь собой; Развесьте листы с аффирмациями по квартире и каждый день с чувством произносите вслух то, что на них написано. Тогда у вас в голове вместо навязчивых негативных мыслей будут крутиться эти коротенькие высказывания, наполненные сильной положительной энергией.
Научитесь в любой ситуации находить положительные стороны
Любое событие – как золотая монетка, то есть имеет две стороны. Правда, номиналы «орла» и «решки» могут отличаться – на аверсе, например, написано 100, а на реверсе – 20. Однако никто из нас не знает, чего больше даже в неприятности – хорошего или плохого. Ведь то, что на первый взгляд выглядит, чуть ли ни как трагедия, имеет все шансы в будущем превратиться в нечто совершенно потрясающее. Главное – уметь разглядеть потенциал. Например, вы простудились, лежите дома с температурой, шмыгаете носом, пьете приторную микстуру и горькие таблетки, а работа стоит, ее никто за вас не выполнит. Казалось бы, просто кошмар… И тут на вашем предприятии начинается проверка. Ваши коллеги попадают под удар, лишаются квартальной премии или еще чего-нибудь ценного. А вы благополучно избегаете неприятностей. И если даже в вашей организации ничего критического не произошло, то вы все равно в выигрыше. Болезнь позволит вам выспаться, почитать, наконец, то, до чего уже «сто лет не доходили руки», обзвонить всех подружек, да и просто побездельничать. Считайте, что в обоих случаях «принцип перевернутой монеты» сработал на все 100%. Ведь недаром старинная пословица гласит: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». То же самое касается и мыслей о будущем. Если не получается избавиться от страха перед каким-то событием, ищите в нем хорошие стороны. И обдумывайте не сами гипотетические беды, а пользу, которую вы сможете из них извлечь.
Умейте смеяться над своими страхами
Если вас что-то пугает, доводите эти мысли до абсурда. Боитесь никогда не выйти замуж? Представляйте, что вы все-таки стали «мужней женой», но при этом супруг пьет, скандалит, дерется, никуда вас не пускает и вообще тиранит по полной программе. Захочется ли вам после такой «картинки» срочно искать спутника жизни? Вряд ли. Вы содрогнетесь, а мысль об одиночестве «переквалифицируется» из пугающей в приятную. Или просто отправится на «задворки» подсознания, чтобы больше вас не доставать. Практически любой страх можно «нарядить» в клоунский наряд. И как бы странно и даже кощунственно это ни выглядело, это на самом деле действует. Главное – в это верить и при этом научиться смеяться над пугающими образами, а не ужасаться им. Вообще, все негативные мысли и потаенные страхи – продукт нашей собственной неуверенности в своих силах. Поэтому если вы будете ставить перед собой какие-то небольшие, но поднимающие самооценку цели, а потом добиваться их, то на рефлексии времени просто не останется. Гордость за свои свершения вытеснит из вашего сознания размышления о будущем в сослагательном наклонении. И вы перестанете пугаться дум на тему: «А если я заболею…» (не выйду замуж, стану бедной, останусь без поддержки и т.п.). Живите настоящим и будьте счастливы!
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