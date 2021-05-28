5 расцветок автомобильного кузова, на которых меньше всего видна грязь

1. Цвет радости – белый

Как это не странно. |Фото: wallhere.com.

2. Цвет неба – светло-синий

Отличный цвет. |Фото: badfon.ru.

3. Цвет настроения – светло-серый

Такой цвет спрячет многое. |Фото: oir.mobi.

4. Цвет благородства – серебристый

Еще лучше, чем серый. |Фото: mail.ru.

5. Цвет детства – светло-коричневый

Лучший цвет. |Фото: goodfon.ru.

А что по поводу черного?

А вот черный цвет - худший выбор. |Фото: wallpaperscave.ru.