Как разглядеть разницу между дешевым и дорогим костюмом

Бывает, смотришь на комплект брюки-пиджак и решительно не можешь понять, в чем заключается разница между комплектами за 100 и 1000 условных единиц. На самом деле разница между костюмами в разной ценовой категории кардинальная, даже если при первом поверхностном знакомстве такого впечатления не складывается. Итак, рассмотрим данный непростой вопрос по пунктам.
1. Конструкция пиджака
Конструкция костюма - важнейшее отличие. /Фото: yandex.by.
Чем дороже пиджак, тем гарантированно сложнее будет его конструкция. Это не просто какая-то «куртка». Пиджак состоит из наружной ткани и подкладки, причем последняя может иметь несколько уровней. Зачем это нужно? На самом деле все предельно просто – чем больше деталей в пиджаке, тем больше у возможностей у портного по подгонке костюма под форму человека. Конечно же, с конвейерными изделиями такое невозможно провернуть. Таким образом возможность подгонки – это первое и главное, что отличает дорогое изделие от дешевого.
2. Ткань и прочие материалы
С ценой закономерным образом растет качество материалов. /Фото: postila.ru.
Несложно догадаться, что дорогие и дешевые пиджаки отличаются выбором материалов для их производства. Конвейерные костюмы шьют из синтетических материалов или натуральных с примесью синтетики. Чаще всего это вискоза, полиэстер, хлопковая смесь. Соответственно дорогие костюмы шьют только из натуральных компонентов в первую очередь из шерсти и шелка.
Внешне разница между материалами может быть не очень заметна, однако дешевые костюмы изнашиваются куда быстрее, чем дорогие и хуже держат форму.
3. Пошив и отделка
Качество сборки - еще одно броское отличие. /Фото: sardalini.com.
Дорогой костюм легко отличить по качеству фурнитуры. В нем никогда не будет синтетической подкладки и недолговечных пластиковых пуговиц. Кардинальным образом отличаются наборы из разных ценовых категорий еще и качеством пошива. Ручная работа хорошо видна при детальном рассмотрении. В первую очередь она проявляется в небывалом внимании к деталям, чего просто физически невозможно получить при конвейерном производстве. Лучше всего отличия можно проследить на качестве швов.
Дорогой пиджак прослужит намного дольше. /Фото: ulcraft.com.
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