В фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.
На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени, а потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине. Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.
Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах: как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.
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Призрачный Шанхай: что осталось от старого города
В фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.
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