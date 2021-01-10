Хорошо известно, что Япония — родина извращений. Причем это утверждение касается не только сексуального аспекта, но и кинематографа. Не верите? Тогда вам нужно срочно познакомиться с шедевральными работами киностудии Sushi Typhoon. Благодаря продукции этой компании, сочетание слов «суси тайфун» стало для японцев (и не только), синонимом малобюджетного кинотреша в жанре фантастики и хоррора, кровавого и при этом невероятно глупого и смешного. (Осторожно! Жесть в чистом виде).

Для большинства из нас японский кинематограф — это Годзилла, самураи и мертвые длинноволосые девочки из колодцев. Все это так, но киноискусство Страны восходящего солнца гораздо многограннее. Просто часть японских фильмов настолько хороша, что их берегут «для себя» и иностранцы редко сталкиваются с этими шедеврами. А если и сталкиваются, то потом долго сидят молча и думают — «Что это было?».

Сразу нужно сказать, что жуткие и бестолковые фильмы — это не мода последних лет, а старая добрая японская традиция. Чего стоит только история о сошествии в преисподнюю под названием «Ад», снятая в 1960 году, и «Дом» Нобухико Обаяси, представленный в 1977 году и сразу же признанный одной из самых психоделических кинокартин мира.

В 80-е и 90-е годы японскими режиссерами-экспериментаторами было снято немало откровенного снаффа с истязаниями и подробными демонстрациями харакири, но все это было не то. Настоящий трэш появился на экранах после выхода на рынок студии Sushi Typhoon, которой нет и не будет равных.

Поединки в фильмах «Суси Тайфун» бесподобны

Основатель студии — это довольно известный в Японии и даже за ее пределами режиссер Такаси Миике, в творческой копилке которого немало неплохих фильмов, камео в «Хостеле» Илая Рота и даже совместная работа с Квентином Тарантино. Фильмы Миике не относились к жанру хоррора, но при этом изобиловали чудовищными сценами и вызывающими рвотные позывы спецэффектами.

«Ичи Убийца»

Классикой можно назвать картину «Живым или мертвым», где в самом начале одному из действующих лиц простреливают живот, откуда прямо в камеру летит непереваренная лапша. В другом фильме — «Ичи Убийца», героя подвешивают на крючьях, а в «Изо» на экране вообще не прекращается кровавая резня.

«Токийская полиция крови»

Работал с «Суси Тайфун» и знаменитый Сион Соно, которого обожают фестивальные критики. Именно его «Клуб самоубийц», «Обеденный столик Норико» и «Странный цирк» и стали образцом для работ киностудии. Феномен «Суси Тайфун» прост — если японские фильмы считают безумными и кровавыми, то не нужно никого разочаровывать и нужно довести все до крайнего абсурда.

Спецэффект от Нисимуры

Спецэффектами для студии занимается Есихиро Нисимура, который в своей «Токийской полиции крови» использовал прекрасный трюк с появлением оружия прямо из недр человеческого тела. Еще один успех Нисимуры — «Девочка-вампир против Девочки-Франкенштейна». Этот фильм оказался так хорош, что даже умудрился попасть в российский прокат.

Кадр из фильма «Суси-зомби»

В этом фильме обыгрывается незамысловатый сюжет, когда две девочки не могут поделить местного красавца. А вот дальше все происходит очень интересно, например, одна из героинь летает при помощи отрубленной руки, прикрепленной к голове. В общем, если вы хотите экстравагантного арт-хауса, то у Нисимуры его предостаточно.

Нобору Игучи

Но успех «Суси Тайфун» вряд ли был бы возможен без Нобору Игучи — бывшего создателя порнофильмов, наподобие «Девочек с гипертрофированными гениталиями». Кстати, в этом названии нет ничего метафорического — там все буквально как заявлено в титрах. Героини фильма встречают инопланетянина с головой, похожей на член, после чего одна из них становится обладательницей огромной вагины, а вторая — гигантского пениса.

«Девочка-пулемет»

Из самых известных боевиков Игучи стоит обязательно вспомнить «Девочку-пулемет». Очевидно, режиссер посмотрел «Планету страха» Родригеса, где одной из героинь приделали вместо конечности пулемет и ему понравилась эта идея. Но Игучи все обыграл гораздо зрелищнее и безумнее, как Родригесу и не могло присниться.

«Застенчивая девушка-пулемет»

Этот эксперимент с пулеметом показался автору настолько удачным, что он снял сиквел «Застенчивая девушка-пулемет», в котором оружие появлялось у главной героини из задницы. Потом были менее успешные у публики, но такие же безумные «Робогейши», «Суси-зомби» и «Туалетные зомби».

Тусовка «Суси Тайфун» очень сплоченная и все в компании друг другу помогают. Нисимура создает спецэффекты для Игучи, а тот с удовольствием снимается в фильмах своего друга. Например, синяя рожа после титров в «Девочке-вампире» — это и есть небольшая, но ответственная роль Нобору Игучи в фильме его товарища.

Тем, кто хочет совершить увлекательное путешествие в мир «Суси Тайфун» следует знать, что относиться к кинопродукции студии как к чему-то снятому на полном серьезе не стоит. Гайдзины ожидали от японских фильмов безумий? Что ж, они их сполна получили. Поэтому смотрите, смейтесь и отдыхайте.