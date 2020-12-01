Самобытные акварельные портреты художницы, которая «рисует сердцем»: Мэри Уайт

Мэри Уайт (Mary Whyte) — американская художница.

Fisherman. (Рыбак). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Рrayer. (Молитва). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Sister Heyward. (Сестра Хейворд). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

О художнице

Girl under an umbrella. (Девочка под зонтом). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

In red. (В красном). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

.Lunch time. (Время обеда.) | Фото: obiskusstve.com.

Cool Breeze. (Прохладный ветерок). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Секреты успеха художницы Мэри Уайт

Удивительный мир в акварельных портретах американской художницы Мэри Уайт.

Вeekeeper. (Пчеловод.) Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Twirl. (Вращение). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

On the kitchen. (На кухне.) Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Сhicken coop. (Курятник). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Red umbrella. (Красный зонт.) Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Hurricane Warning. (Ураганное предупреждение)./ Veil. (Вуаль). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Paper Angel. (Бумажный ангел). /

Doll. (Кукла). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Мамина дочка. / Spring Ironing. (Весенняя глажка). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Афроамериканки. Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.

Художница Мэри Уайт за годы творческой карьеры получила национальное признание, как художник-акварелист. При этом на особом счету и у критики, и у публики стоит её уникальное портретное искусство, о чем говорят многочисленные отклики на выставках и фестивалях акварельной живописи. Её акварельная живопись настолько востребована, что её охотно покупают и ведущие мировые Музеи для постоянных коллекций, и частные коллекционеры со всего мира для своих собраний.Её работы — это удивительные истории о простых людях, об их повседневных делах, их работе и досуге.Это редкая на сегодня жанровая живопись, особенно в акварельной технике, возможности которой художница сумела раскрыть в самом лучшем виде.Действительно с каждой картины смотрят на нас самобытные и вместе с тем невероятно красивые простые люди с их заботами, повседневными делами и увлечениями. Они буквально цепляют и приковывают взгляд своей одухотворённостью и эмоциями, пронизанными светом, добром и теплом. При этом, художественная выразительность этих многослойных акварельных портретов потрясающе колоритна и живописна. Удивительно и то, как тонко переданы на них эмоции, характеры и чувства портретируемых. И зрителю остаётся только восхищаться тому, как с невероятным теплом и искренней добротой относится Мэри к этим людям.Американская художница Мэри Уайт (Mary Whyte) родилась в штате Огайо, США в 1953 году. Одарённая девочка выросла в сельской местности, что в будущем наложит яркий отпечаток на её творчество. В 1976 году Мэри закончила Художественную Школу в Филадельфии, после окончания которой получила степень бакалавра искусств и свидетельство, дающее право на преподавание.В 1991 году Мэри Уайт вместе с мужем переехали на побережье Южной Каролины. И именно здесь Мэри нашла свой источник вдохновения. Вскоре после их прибытия на Джонс Ислэнд, художница совершенно случайно увидела группу пенсионеров-афроамериканцев, собирающихся еженедельно, чтобы шить стёганые одеяла для малоимущих и передавать их в сельскую церковь. Они настолько впечатлили Мэри своим колоритом и жизнелюбием, что художница прикипела всем сердцем к ним.Как оказалось, местные жители Джонса Ислэнда, где поселилась Мэри с мужем, являются потомками рабов из Африки. И общение с этими простыми женщинами и их детьми изменило, как жизнь художницы, так и её картины. И эту проникновенную историю рассказала Мэри Уайт в своих трогательных акварелях и рисунках.Рассматривая портреты Мэри в психо-эмоциональном плане, стоит отметить, что некоторые её героини, смотрящие на нас с картинной плоскости, будто бы видят нас не хуже, чем мы — их. Они с не меньшим интересом изучают нашу реакцию, пытаясь заглянуть к нам в душу. Именно благодаря этой потрясающей достоверности тщательно прописанных образов создаётся «двусторонняя связь» со зрителем, в памяти которого откладывается изумительное «послевкусие» от увиденного.Правду говорят, что хорош тот мастер, который может что-либо в совершенстве сделать сам, но двойне хорош тот, который может научить и других создать то же самое и так же. Эти слова в полной мере относятся к героине нашей публикации Мэри Уайт, которая в течение 20 лет была учителем, автором и членом жюри различных художественных конкурсов, а также проводила ежегодные семинары по живописи, давала мастер классы, писала книги и статьи, посвящённые искусству акварели. К слову, книги- пособия для обучающихся, а их уже семь, пользуются огромной популярностью у начинающих художников-акварелистов. Мэри также проиллюстрировала массу детских книг в своей любимой технике, чем заслужила любовь маленьких читателей.Своим опытом успешного творчества Мэри щедро делится со всеми молодыми художниками на страницах своих публикаций. Её советы весьма полезны тем, кто только ищет себя и стремится перейти на новый виток творчества. Итак, несколько советов успеха от художницы Мэри Уайт:• Не техникой единой. Она хотя и является главенствующей в живописи, но каждый раз нужно помнитьо том, что она является лишь средством, которое помогает раскрыть автору его задумку ирассказать ту или иную историю.• Техники, методы и материалы, которые вы используете, никогда не должны затмевать содержаниесамих работ.• Помните, что идеальной или универсальной техники не существует — ищите свою. Но, чтобы найтисвой уникальный стиль, понадобится и время, и опыт, и силы. Не торопитесь впадать в уныние ибросать свой путь.• Не останавливайтесь на чём-то, что получилось и понравилось. Всегда экспериментируйте ссочетаниями различных подходов и материалов. Развивайтесь.• Выбирайте только те темы, которые близки вам, и не гонитесь за тем, что модно и нравитсявсем. Подумайте, что на эту тему уже пишут другие художники. А это конкуренция. Будьтеуникальны.• Часто бывает, что художник пишет только то, на что ему хватает уже однажды наработанныхтехнических навыков. Работы в таком случае получаются технически хорошими, но сухими,лишёнными чувств и… однотипными. Будьте многогранны.• Если вы во время написания картины сомневаетесь в своих силах для самовыражения, то и зрительэто почувствует. Будьте уверенны в себе.• И весьма немаловажно: Забудьте думать о том, на какой тематике сколько денег можнозаработать.• Не падайте духом и всегда напоминайте себе, что всякое мастерство требует и настойчивости, инеких жертв. Важно не бросить любимое начинание на полпути.• Не бойтесь критики. Это обратная связь. Поначалу она может больно жалить вас, но позже вынаучитесь использовать критику ваших работ для своего художественного роста. Если вы серьёзнонастроены на качественный скачок в своём творчестве, то вы должны быть готовы переживатьнеудачи.• Нужно запретить себе раскисать и мыслить упаднически, копить негативные мысли и страхи.Мыслите позитивно.• Иногда обычные художественные идеи становятся сильными картинами только благодаря эмоциямхудожника. Не жалейте времени на то, чтобы понять, что наиболее привлекательно для вас вэмоциональном плане в окружающем мире.• Цените ваши эмоции — они очень мощная сила в искусстве. Наблюдайте и анализируйте свои эмоции,и главное запоминайте то, что вы видите вокруг себя, что удивляет и вдохновляет вас, чтобыподелиться ими со зрителями, перенеся свои чувства на холст.• Работа, в основе которой лежит эмоция, всегда будет востребована и оценена по достоинству.• Не надо просто копировать, к примеру, пейзаж: вместо этого изобразите описательно, как вы егочувствуете и переживаете.«Одним словом — рисуйте сердцем» -, советует всем начинающим Мэри Уайт.