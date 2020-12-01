Самобытные акварельные портреты художницы, которая «рисует сердцем»: Мэри Уайт

Издавна повелось что, если живописный портрет, так это — масло или на худой конец темпера, ну, или же более современный — акрил. А вот достойный профессиональный портрет в акварели — это уже нечто необычное. И все же в сегодняшней нашей публикации мы намерены вас удивить великолепной галерей портретной акварельной живописи известной американской художницы Мэри Уайт. Думается, вы получите неизгладимые впечатления, испытаете восторг и навсегда поменяете своё мнение о «капризной» акварели. Ибо в руках настоящего мастера эта краска творит невероятные чудеса.
Мэри Уайт (Mary Whyte) — американская художница.
Художница Мэри Уайт за годы творческой карьеры получила национальное признание, как художник-акварелист. При этом на особом счету и у критики, и у публики стоит её уникальное портретное искусство, о чем говорят многочисленные отклики на выставках и фестивалях акварельной живописи. Её акварельная живопись настолько востребована, что её охотно покупают и ведущие мировые Музеи для постоянных коллекций, и частные коллекционеры со всего мира для своих собраний.
Fisherman. (Рыбак). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
Её работы — это удивительные истории о простых людях, об их повседневных делах, их работе и досуге. Это редкая на сегодня жанровая живопись, особенно в акварельной технике, возможности которой художница сумела раскрыть в самом лучшем виде.
Рrayer. (Молитва). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
Действительно с каждой картины смотрят на нас самобытные и вместе с тем невероятно красивые простые люди с их заботами, повседневными делами и увлечениями. Они буквально цепляют и приковывают взгляд своей одухотворённостью и эмоциями, пронизанными светом, добром и теплом. При этом, художественная выразительность этих многослойных акварельных портретов потрясающе колоритна и живописна. Удивительно и то, как тонко переданы на них эмоции, характеры и чувства портретируемых. И зрителю остаётся только восхищаться тому, как с невероятным теплом и искренней добротой относится Мэри к этим людям.
Sister Heyward. (Сестра Хейворд). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
О художницеАмериканская художница Мэри Уайт (Mary Whyte) родилась в штате Огайо, США в 1953 году. Одарённая девочка выросла в сельской местности, что в будущем наложит яркий отпечаток на её творчество. В 1976 году Мэри закончила Художественную Школу в Филадельфии, после окончания которой получила степень бакалавра искусств и свидетельство, дающее право на преподавание.
Girl under an umbrella. (Девочка под зонтом). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
В 1991 году Мэри Уайт вместе с мужем переехали на побережье Южной Каролины. И именно здесь Мэри нашла свой источник вдохновения. Вскоре после их прибытия на Джонс Ислэнд, художница совершенно случайно увидела группу пенсионеров-афроамериканцев, собирающихся еженедельно, чтобы шить стёганые одеяла для малоимущих и передавать их в сельскую церковь. Они настолько впечатлили Мэри своим колоритом и жизнелюбием, что художница прикипела всем сердцем к ним.
In red. (В красном). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
Как оказалось, местные жители Джонса Ислэнда, где поселилась Мэри с мужем, являются потомками рабов из Африки. И общение с этими простыми женщинами и их детьми изменило, как жизнь художницы, так и её картины. И эту проникновенную историю рассказала Мэри Уайт в своих трогательных акварелях и рисунках.
.Lunch time. (Время обеда.) | Фото: obiskusstve.com.
Рассматривая портреты Мэри в психо-эмоциональном плане, стоит отметить, что некоторые её героини, смотрящие на нас с картинной плоскости, будто бы видят нас не хуже, чем мы — их. Они с не меньшим интересом изучают нашу реакцию, пытаясь заглянуть к нам в душу. Именно благодаря этой потрясающей достоверности тщательно прописанных образов создаётся «двусторонняя связь» со зрителем, в памяти которого откладывается изумительное «послевкусие» от увиденного.
Cool Breeze. (Прохладный ветерок). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
Правду говорят, что хорош тот мастер, который может что-либо в совершенстве сделать сам, но двойне хорош тот, который может научить и других создать то же самое и так же. Эти слова в полной мере относятся к героине нашей публикации Мэри Уайт, которая в течение 20 лет была учителем, автором и членом жюри различных художественных конкурсов, а также проводила ежегодные семинары по живописи, давала мастер классы, писала книги и статьи, посвящённые искусству акварели. К слову, книги- пособия для обучающихся, а их уже семь, пользуются огромной популярностью у начинающих художников-акварелистов. Мэри также проиллюстрировала массу детских книг в своей любимой технике, чем заслужила любовь маленьких читателей.
Секреты успеха художницы Мэри Уайт
Удивительный мир в акварельных портретах американской художницы Мэри Уайт.
Своим опытом успешного творчества Мэри щедро делится со всеми молодыми художниками на страницах своих публикаций. Её советы весьма полезны тем, кто только ищет себя и стремится перейти на новый виток творчества. Итак, несколько советов успеха от художницы Мэри Уайт:
Вeekeeper. (Пчеловод.) Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
• Не техникой единой. Она хотя и является главенствующей в живописи, но каждый раз нужно помнить
о том, что она является лишь средством, которое помогает раскрыть автору его задумку и
рассказать ту или иную историю.
• Техники, методы и материалы, которые вы используете, никогда не должны затмевать содержание
самих работ.
Twirl. (Вращение). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
• Помните, что идеальной или универсальной техники не существует — ищите свою. Но, чтобы найти
свой уникальный стиль, понадобится и время, и опыт, и силы. Не торопитесь впадать в уныние и
бросать свой путь.
• Не останавливайтесь на чём-то, что получилось и понравилось. Всегда экспериментируйте с
сочетаниями различных подходов и материалов. Развивайтесь.
On the kitchen. (На кухне.) Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
• Выбирайте только те темы, которые близки вам, и не гонитесь за тем, что модно и нравится
всем. Подумайте, что на эту тему уже пишут другие художники. А это конкуренция. Будьте
уникальны.
• Часто бывает, что художник пишет только то, на что ему хватает уже однажды наработанных
технических навыков. Работы в таком случае получаются технически хорошими, но сухими,
лишёнными чувств и… однотипными. Будьте многогранны.
Сhicken coop. (Курятник). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
• Если вы во время написания картины сомневаетесь в своих силах для самовыражения, то и зритель
это почувствует. Будьте уверенны в себе.
• И весьма немаловажно: Забудьте думать о том, на какой тематике сколько денег можно
заработать.
Red umbrella. (Красный зонт.) Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
• Не падайте духом и всегда напоминайте себе, что всякое мастерство требует и настойчивости, и
неких жертв. Важно не бросить любимое начинание на полпути.
• Не бойтесь критики. Это обратная связь. Поначалу она может больно жалить вас, но позже вы
научитесь использовать критику ваших работ для своего художественного роста. Если вы серьёзно
настроены на качественный скачок в своём творчестве, то вы должны быть готовы переживать
неудачи.
Hurricane Warning. (Ураганное предупреждение)./ Veil. (Вуаль). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
• Нужно запретить себе раскисать и мыслить упаднически, копить негативные мысли и страхи.
Мыслите позитивно.
• Иногда обычные художественные идеи становятся сильными картинами только благодаря эмоциям
художника. Не жалейте времени на то, чтобы понять, что наиболее привлекательно для вас в
эмоциональном плане в окружающем мире.
Paper Angel. (Бумажный ангел). /
Doll. (Кукла). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
Doll. (Кукла). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
• Цените ваши эмоции — они очень мощная сила в искусстве. Наблюдайте и анализируйте свои эмоции,
и главное запоминайте то, что вы видите вокруг себя, что удивляет и вдохновляет вас, чтобы
поделиться ими со зрителями, перенеся свои чувства на холст.
• Работа, в основе которой лежит эмоция, всегда будет востребована и оценена по достоинству.
Мамина дочка. / Spring Ironing. (Весенняя глажка). Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
• Не надо просто копировать, к примеру, пейзаж: вместо этого изобразите описательно, как вы его
чувствуете и переживаете.
«Одним словом — рисуйте сердцем» -, советует всем начинающим Мэри Уайт.
Афроамериканки. Автор: Mary Whyte. | Фото: obiskusstve.com.
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