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Как Пепси покоряло СССР

Компания, созданная более века назад в США, 40 лет назад пришла и в Советский Союз…

Как Пепси покоряло СССР

На нашей территории Pepsi как торговая марка могла появится ещё в далёком 1938 году, но переговоры сорвались. Можете сами найти – как выглядел тогда их логотип —

Как Пепси покоряло СССР

Долгие десятилетия советские граждане (не выезжавшие за рубеж, конечно) не знали вкус этого газированного напитка, в то время как в США жизнь без «колы» люди уже не представляли.

Как Пепси покоряло СССР

Всё изменилось во время первой в Советском Союзе Американской национальной выставки летом 1959 года, когда вице-президент компании PepsiCo Дональд Кендалл привёз партию напитка в СССР, а вице-президент США Ричард Никсон подвёл Никиту Хрущёва к стенду Пепси-Колы, предложив попробовать напиток на вкус. Никита Сергеевич выпил пару стаканов газировки с плохо скрываемым удовольствием. Всего же за время выставки советские граждане выпили более 3 млн стаканов Пепси-колы.

Как Пепси покоряло СССР

Несмотря на столь очевидный успех, прошло более десяти лет, прежде чем было достигнуто соглашение о производстве и продаже Пепси-Колы в СССР. Компания заключила бартерную сделку, в рамках которой стала дистрибутором водки «Столичная» в США в обмен на поставки концентрата. В 1974 году открылся первый завод по розливу Пепси в Новороссийске.

По настоящему массовая продажа Пепси началась в Москве в 1979 году и была приурочена, понятное дело, к Олимпиаде-80.

Необычная форма бутылки (конусовидная, 330 мл), необычная сине-бело-красная этикетка, созданная не без влияния восточной “инь-янь” эмблематики, иноземное происхождение привлекали необычайно, особенно детей.

Как Пепси покоряло СССР

А вот главные конкуренты на Олимпиаде, борьба за нового потребителя была ещё та.

Как Пепси покоряло СССР

Советский пищепром давно (с начала 70-х годов) выпускал напиток, подобный Пепси. Назывался он «Байкал». В состав его входили экстракты тонизирующих трав – элеуторакокка, зверобоя, лимонника. Но на прилавках магазинов он появлялся не часто, а Пепси за год появилась, как говорится, везде и повсюду.

Как Пепси покоряло СССР

Этому способствовала и реклама, например, «новое поколение выбирает Пепси!». Впрочем, напитку так и не удалось вытеснить отечественные «Ситро», «Лимонад» и пр. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что компания PepsiCo впоследствии все же выкупила права на производство «Байкала».

В 1986 году Пепси стала спонсором Игр Доброй Воли, а в 1988 – разместила в эфире первый в истории советского телевидения рекламный ролик.

Бутылка Пепси-колы стоила 45 копеек (дороговато, так как, например, «Буратино» был в 2 раза дешевле). Стеклотару принимали назад за 10 копеек, но иногда требовали отклеивать этикетки, что, надо признать, было не так то просто…

Как Пепси покоряло СССР

Поговаривают, что прибыль от продажи напитка в СССР компания PepsiCo вкладывала в покупку водки «Столичная» и последующую её продажу на американском рынке, на что имела эксклюзивное право. Однако водочный рынок имел лимит, поэтому в 1989 году Пепси осуществила крупную сделку, купив у советского правительства 17 подводных лодок и несколько военных кораблей. Затем суда были перепроданы на металлолом. Также в рамках сделки были куплены несколько новых нефтяных танкеров, которые у Пепси приобрела норвежская компания. Глава Пепси в шутку сказал по этому поводу советнику президента США по безопасности: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».

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