Пять рецептов пирожков с яблоками

Несмотря на современное обилие пекарен и кафе, предлагающих отменную выпечку, домашние пироги превосходят все эти изделия благодаря вложенной в них душе и любви. Ниже приводятся только пять из сотен рецептов приготовления домашних пирогов с использованием начинки из яблок.

Пирожки из дрожжевого теста

Состав продуктов:

Яблоки — 1 300 г;

Сахар — 180 г;

Одна столовая ложка сливочного масла;

Молоко — 250 мл;

Сухие дрожжи — 6 г;

Мука — 600 г;

Маргарин — 100 г;

Яйца – 3 шт.;

Пол чайной ложки соли;

Одна щепотка ванилина.

Очищаем яблоки от кожицы и семечек и нарезаем маленькими кубиками. Засыпаем яблоки тремя столовыми ложками сахара.

На небольшом огне растапливаем в сотейнике сливочное масло и высыпаем подготовленные яблоки. Тушим около 5 минут до мягкого состояния. Откидываем притушенные яблоки на дуршлаг и ждем, пока они остынут.

Одну половину молока используем для растворения дрожжей, одной столовой ложки сахара и двух столовых ложек муки. Ставим опару на расстойку в теплом месте на 25 – 30 минут. Добавляем в опару вторую половину молока, маргарин, предварительно нагретый до комнатной температуры. Также взбиваем два яйца с солью, сахаром и ванилином и добавляем в тесто. Начинаем замешивать тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку.

После того как тесто вымешано, откладываем его в теплое место на два часа.

Делим поднявшееся тесто на несколько частей и формируем из них небольшие шарики. Даем им подняться на протяжении получаса, а затем раскатываем. Закладываем вовнутрь начинку и закрываем края пирогов.

Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Даем выстояться еще до 15 минут. Верхушку мажем взбитым яйцом. В предварительно разогретой до 180 градусов духовке выпекаем пироги в течение получаса.

Пирожки из бездрожжевого теста с яблоками и грушами

Состав продуктов:

Яблоки – 400 г;

Груши – 400 г;

Сахар — 180 г ;

Сливочное масло – 200 г;

Грецкие орехи 50 г;

Мука — 330 г;

Яйца – 2 шт.;

Три столовых ложки растительного масла.

Яйца, три столовых ложки сахара и сливочное масло замешиваем с постепенной подачей муки. Полученное тесто накрываем салфеткой и оставляем на 20 минут.

Сердцевины фруктов удаляем, и нарезаем яблоки и груши маленькими кубиками. Добавляем предварительно измельченные орехи и сахар.

Раскатываем тесто в тонкий лист, вырезаем большим стаканом формы и закладываем в них начинку. Залепливаем края.

Сковороду с растительным маслом разогреваем на среднем огне. Пирожки обжариваем по 5 минут с каждой стороны.

Пирожки из дрожжевого теста с яблоками и щавелём

Состав продуктов:

Вода — 240 мл;

Сахара — 200 г;

Мука — 500 г;

Две чайные ложки сухих дрожжей;

Пол чайной ложки соли;

Растительное масло — 50 мл;

Яблоки — 250 г;

Щавель — 200 г;

Одно яйцо.

Разогреваем воду до средней температуры и растворяем в ней одну ложку сахара. Добавляем четыре ложки муки и дрожжи. Замешиваем и выставляем опару в теплое место. По истечению 20 минут высыпаем остатки муки, соль и масло. Вымешиваем тесто, накрываем полотенцем и оставляем на расстойке на полтора часа.

Очищенные от сердцевины яблоки нарезаем малыми кубиками. Крошим щавель на мелкую фракцию, засыпаем столовой ложкой сахара, разминаем руками и сливаем образовавшийся сок. Соединяем яблоки и щавель.

Тесто нарезаем на мелкие кусочки и раскатываем в круглые заготовки. Вовнутрь закладываем начинку и добавляем по чайной ложке сахара.

Застеленный пергаментом противень с пирожками помещаем в теплое место на 15 минут. Разогреваем духовку до 220 градусов. Поверхность поднявшихся пирожков смазываем яйцом и отправляем в печь на 20 минут.

Пирожки из творожного теста с яблоками

Состав продуктов:

Два яблока;

Одна столовая ложка сливочного масла;

Три столовых ложки сахара;

Одна щепотка корицы;

Изюм — 30–40 г;

Творог- 200 г;

Два яйца;

Маргарин — 85 г;

Одна щепотка соли;

Мука — 150 г;

Пол чайной ложки соды;

Две чайные ложки растительного масла.

Очищаем яблоки от кожицы и семечек. Нарезаем маленькими кубиками.

На слегка разогретой сковородке растапливаем сливочное масло и выкладываем яблоки. Сверху посыпаем двумя столовыми ложками сахара и протушиваем на протяжении 10 минут, слегка помешивая. Добавляем корицу и изюм. Охлаждаем.

В творог добавляем одну столовую ложку сахара, одно яйцо, растопленный маргарин и соль. Замешиваем и добавляем соду с мукой. Вымешиваем тесто и делим на несколько равных частей, затем раскатываем заготовки. Выкладываем начинку и закрываем края пирожков.

Разогреваем духовку до 200 градусов. На противень, предварительно смазанный растительным маслом, выкладываем заготовки пирожков. Смазываем их сверху яйцом. Выпекаем до 40 минут.

Пирожки из дрожжевого теста с яблоками и курицей

Состав продуктов:

Молоко — 200 мл;

Одна чайная ложка сухих дрожжей;

Одна столовая ложка сахара;

Мука — 520 г;

Сливочное масло — 50 г;

Два яйца;

Полторы чайных ложки соли;

Куриное филе — 300 г;

Два лавровых листа;

Две луковицы;

Два яблока;

Две столовые ложки растительного масла и порция для смазывания;

Перец — по вкусу.

Разогреваем молоко и готовим опару, растворив в нем дрожжи и сахар. Добавляем столовую ложку муки и ставим в темное теплое место на 15 минут.

Растапливаем на малом огне масло и смешиваем с готовой опарой, одним яйцом и половиной чайной ложки соли. Добавляем оставшуюся муку и вымешиваем тесто. Закрываем полотенцем и выставляем в теплое место на один час.

Варим куриное филе с лавровым листом на протяжении 20 минут. Дадим продукту остыть.

Нарезанный малыми полукольцами лук слегка пассируем на сковороде с растительным маслом. Охлаждаем.

Яблоки нарезаем кубиками и вместе с охлажденным филе пропускаем через мясорубку. Смешиваем с луком. Солим и перчим. Начинка готова.

Раскатываем тесто и нарезаем заготовки. Выкладываем начинку и надежно скрепляем края пирожков. Разогреваем духовой шкаф до температуры 200 градусов. Смазываем противень маслом и помещаем на него пирожки. Сверху смазываем яйцом и выпекаем до 20 минут.