Пять рецептов пирожков с яблоками

Несмотря на современное обилие пекарен и кафе, предлагающих отменную выпечку, домашние пироги превосходят все эти изделия благодаря вложенной в них душе и любви. Ниже приводятся только пять из сотен рецептов приготовления домашних пирогов с использованием начинки из яблок.
Пирожки из дрожжевого теста
Состав продуктов:
- Яблоки — 1 300 г;
- Сахар — 180 г;
- Одна столовая ложка сливочного масла;
- Молоко — 250 мл;
- Сухие дрожжи — 6 г;
- Мука — 600 г;
- Маргарин — 100 г;
- Яйца – 3 шт.;
- Пол чайной ложки соли;
- Одна щепотка ванилина.
Очищаем яблоки от кожицы и семечек и нарезаем маленькими кубиками. Засыпаем яблоки тремя столовыми ложками сахара.
На небольшом огне растапливаем в сотейнике сливочное масло и высыпаем подготовленные яблоки. Тушим около 5 минут до мягкого состояния. Откидываем притушенные яблоки на дуршлаг и ждем, пока они остынут.
Одну половину молока используем для растворения дрожжей, одной столовой ложки сахара и двух столовых ложек муки. Ставим опару на расстойку в теплом месте на 25 – 30 минут. Добавляем в опару вторую половину молока, маргарин, предварительно нагретый до комнатной температуры. Также взбиваем два яйца с солью, сахаром и ванилином и добавляем в тесто. Начинаем замешивать тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку.После того как тесто вымешано, откладываем его в теплое место на два часа.
Делим поднявшееся тесто на несколько частей и формируем из них небольшие шарики. Даем им подняться на протяжении получаса, а затем раскатываем. Закладываем вовнутрь начинку и закрываем края пирогов.
Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Даем выстояться еще до 15 минут. Верхушку мажем взбитым яйцом. В предварительно разогретой до 180 градусов духовке выпекаем пироги в течение получаса.
Пирожки из бездрожжевого теста с яблоками и грушами
Состав продуктов:
- Яблоки – 400 г;
- Груши – 400 г;
- Сахар — 180 г ;
- Сливочное масло – 200 г;
- Грецкие орехи 50 г;
- Мука — 330 г;
- Яйца – 2 шт.;
- Три столовых ложки растительного масла.
Яйца, три столовых ложки сахара и сливочное масло замешиваем с постепенной подачей муки. Полученное тесто накрываем салфеткой и оставляем на 20 минут.
Сердцевины фруктов удаляем, и нарезаем яблоки и груши маленькими кубиками. Добавляем предварительно измельченные орехи и сахар.
Раскатываем тесто в тонкий лист, вырезаем большим стаканом формы и закладываем в них начинку. Залепливаем края.
Сковороду с растительным маслом разогреваем на среднем огне. Пирожки обжариваем по 5 минут с каждой стороны.
Пирожки из дрожжевого теста с яблоками и щавелём
Состав продуктов:
- Вода — 240 мл;
- Сахара — 200 г;
- Мука — 500 г;
- Две чайные ложки сухих дрожжей;
- Пол чайной ложки соли;
- Растительное масло — 50 мл;
- Яблоки — 250 г;
- Щавель — 200 г;
- Одно яйцо.
Разогреваем воду до средней температуры и растворяем в ней одну ложку сахара. Добавляем четыре ложки муки и дрожжи. Замешиваем и выставляем опару в теплое место. По истечению 20 минут высыпаем остатки муки, соль и масло. Вымешиваем тесто, накрываем полотенцем и оставляем на расстойке на полтора часа.
Очищенные от сердцевины яблоки нарезаем малыми кубиками. Крошим щавель на мелкую фракцию, засыпаем столовой ложкой сахара, разминаем руками и сливаем образовавшийся сок. Соединяем яблоки и щавель.
Тесто нарезаем на мелкие кусочки и раскатываем в круглые заготовки. Вовнутрь закладываем начинку и добавляем по чайной ложке сахара.
Застеленный пергаментом противень с пирожками помещаем в теплое место на 15 минут. Разогреваем духовку до 220 градусов. Поверхность поднявшихся пирожков смазываем яйцом и отправляем в печь на 20 минут.
Пирожки из творожного теста с яблоками
Состав продуктов:
- Два яблока;
- Одна столовая ложка сливочного масла;
- Три столовых ложки сахара;
- Одна щепотка корицы;
- Изюм — 30–40 г;
- Творог- 200 г;
- Два яйца;
- Маргарин — 85 г;
- Одна щепотка соли;
- Мука — 150 г;
- Пол чайной ложки соды;
- Две чайные ложки растительного масла.
Очищаем яблоки от кожицы и семечек. Нарезаем маленькими кубиками.
На слегка разогретой сковородке растапливаем сливочное масло и выкладываем яблоки. Сверху посыпаем двумя столовыми ложками сахара и протушиваем на протяжении 10 минут, слегка помешивая. Добавляем корицу и изюм. Охлаждаем.
В творог добавляем одну столовую ложку сахара, одно яйцо, растопленный маргарин и соль. Замешиваем и добавляем соду с мукой. Вымешиваем тесто и делим на несколько равных частей, затем раскатываем заготовки. Выкладываем начинку и закрываем края пирожков.
Разогреваем духовку до 200 градусов. На противень, предварительно смазанный растительным маслом, выкладываем заготовки пирожков. Смазываем их сверху яйцом. Выпекаем до 40 минут.
Пирожки из дрожжевого теста с яблоками и курицей
Состав продуктов:
- Молоко — 200 мл;
- Одна чайная ложка сухих дрожжей;
- Одна столовая ложка сахара;
- Мука — 520 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Два яйца;
- Полторы чайных ложки соли;
- Куриное филе — 300 г;
- Два лавровых листа;
- Две луковицы;
- Два яблока;
- Две столовые ложки растительного масла и порция для смазывания;
- Перец — по вкусу.
Разогреваем молоко и готовим опару, растворив в нем дрожжи и сахар. Добавляем столовую ложку муки и ставим в темное теплое место на 15 минут.
Растапливаем на малом огне масло и смешиваем с готовой опарой, одним яйцом и половиной чайной ложки соли. Добавляем оставшуюся муку и вымешиваем тесто. Закрываем полотенцем и выставляем в теплое место на один час.
Варим куриное филе с лавровым листом на протяжении 20 минут. Дадим продукту остыть.
Нарезанный малыми полукольцами лук слегка пассируем на сковороде с растительным маслом. Охлаждаем.
Яблоки нарезаем кубиками и вместе с охлажденным филе пропускаем через мясорубку. Смешиваем с луком. Солим и перчим. Начинка готова.
Раскатываем тесто и нарезаем заготовки. Выкладываем начинку и надежно скрепляем края пирожков. Разогреваем духовой шкаф до температуры 200 градусов. Смазываем противень маслом и помещаем на него пирожки. Сверху смазываем яйцом и выпекаем до 20 минут.
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