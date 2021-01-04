Мечты и суровая реальность: как живется романтикам в крошечных домах на колесах

Суровая реальность в крошечных апартаментах ничего общего не имеет с мечтами о ней.

Счастью нет предела, когда мечта начинает осуществляться, но теснота и неустроенность явно портят жизнь. | Фото: lemurov.net/ instagram.com © Sydney Ferbrache.

Эйфория от первого путешествия сменяется менее радужным настроением даже у собак. | Фото: lemurov .net/ instagram.com © Sydney Ferbrache.

Заменить испорченные детали встроенных конструкций невозможно в полевых условиях. | Фото: lemurov.net.

Как бы не старался поддерживать яркую картинку первых дней пребывания в крошечном доме, серость будней все испортит. | Фото: instagram.com © Sydney Ferbrache.

В мечтах и вначале пути все было куда привлекательней. | Фото: lemurov.net/ instagram . com © Sydney Ferbrache.

С какой стороны не заглядывай в мини-апартаменты Сидни они больше не становятся. | Фото: instagram.com © Sydney Ferbrache.

Жизнь в переделанных автобусах еще сложнее, особенно если ты высокого роста. | Фото: teorebus.livejournal.com/ omegashop.com.ua.

Дом Дженевы и Бена, который они построили с помощью родителей и друзей. | Фото: thequestion.ru.

Интерьер крошечного дома из Австралии вдохновил молодоженов создать собственный домик. | Фото: thequestion.ru.

Даже на выставке в пустующем домике очень сложно добраться на второй уровень, где потолок завис над кроватью. | Фото: atlantatravelblog.com.

Если дом сделан качественно и правильно, то можно пережить даже морозы. | Фото: tiny-house.me.

Александр и Селена в своем крошечном домике на колесах вместе живут только летом. | Фото: rustur.ru/ pro-insider.ru.

Донат Плентер гордится тем, что его крошечный дом хоть похож на настоящий. | Фото: tiny-house.me.

Даже если удалось создать несколько уровней в крошечном доме пространства и комфорта не прибавится. | Фото: news.myseldon.com.

Это на выставках все прекрасно, а когда в фургоне негде развернуться и живет несколько человек кухня выглядит приблизительно так. | Фото: supercoolpics.com/ atlantatravelblog.com.

Радость жизни на природе быстро заканчивается, когда оказываешься внутри ограниченного пространства. | Фото: tiny-house.me.

Реальная жизнь в тесноте счастья в детских глазах не вызывает. | Фото: tiny-house.me.

Это в мечтах компактность кажется идеальной, а в реальной жизни совсем все по-другому. | Фото: instagram.com © Sydney Ferbrache.