Интересные факты о стахановских рабочих 30-х годов

А в ноябре 1935 года в Московском Кремле состоялось Первое Всесоюзное совещание стахановцев, которое подчеркнуло важную роль стахановского движения в социалистическом строительстве. На этом же совещании прозвучала фраза Сталина, ставшая впоследствии крылатой: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Мы подобрали интересные факты и редкие фотографии из «веселой» жизни стахановских рабочих в СССР 30-х годов.

В августе 1935 года донецкий шахтер Алексей Стаханов (справа на фото) установил мировой рекорд по добыче угля, за 5 часов 45 минут работы добыв 102 тонны, что превышало среднесуточную норму выработки в 14 раз. Даже учитывая то, что в работе Стаханову помогали двое крепильщиков, это было действительно большое достижение, вызвавшее огромный интерес как в нашей стране, так и за рубежом. Американский университет Линкольна просил Стаханова прислать свою фотографию, чтобы присоединить ее к фотографиям с автографами и подлинными письмами великих людей; в Донбасс приезжали за опытом французские шахтеры. Осенью 1935 года в стране развернулась широкая кампания, получившая название «стахановское движение».

Осталось немало свидетельств иностранцев, приезжавших в СССР. Многие из них заезжали и в Донбасс, которому неизменно посвящали несколько листов своих путевых заметок. Среди них был и Андре Жид, который после очередного посещения СССР в июне 1937 года издал свою книгу «Возвращение в СССР». В то время он был одним из самых популярных западных писателей в Стране Советов. Но по прошествии десятков лет с момента тех событий остается любопытен один факт…

Писатель приехал в легендарный санаторий «Донбасс» в Сочи, имеется официальная хроника визита, в которой описано восхищение гостя всем, что он видит. Но что было на самом деле? Да, Жид не отказывался от восторженных отзывов о столовых, домах и рабочих клубах.

А вот глядя на огромный портрет Стаханова на стене (на фото шахтер А.Г. Стаханов делится опытом работы), он искренне недоумевал: «Ему удалось, говорят мне, выполнить за пять часов работу, на которую требуется восемь дней. Осмеливаюсь спросить, не означает ли это, что на пятичасовую работу сначала планировалось восемь дней. Но вопрос мой был встречен сдержанно, предпочли на него не отвечать. Тогда я рассказал о том, как группа французских шахтеров, путешествующая по СССР, по-товарищески заменила на одной из шахт бригаду советских шахтеров и без напряжения, не подозревая даже об этом, выполнила стахановскую норму», — пишет Жид в своих воспоминаниях.

К сожалению, стремление оказаться в числе передовых предприятий, развивающих стахановское движение, также приводило и к разного рода махинациям, ставящим под сомнение настоящие достижения работников промышленности. Немалую роль тут сыграл и материальный фактор — стахановцы получали очень большие по тем временам премиальные, о чем охотно сообщали газеты.

Стахановский совет ткацкого комбината, 1936 год.

Стахановец Артемовской артели «Красная швея» Ф. Червяков за пошивом.

Прием новых членов в колхоз, также перенявший стахановскую практику, село Парфентьево Коломенского района Московской области.

Стахановка-комбайнер.

Женщины-рабочие.

Колхозница-стахановка Хася Рабальская. Еврейский колхоз, Украина.

Старший кондуктор — стахановец Самуил Гулуб, переселенец из Винницкой области.

Еще одно фото веселых стахановцев…

…которое очень контрастирует с запрещенными в свое время фотографиями побывавшего в СССР в тот же период Джеймса Аббе, изображающими очереди в магазин за продуктами.

Понятное дело, после таких рассуждений и публикаций писателя по личному указанию Сталина больше в СССР не пускали. У всех было право лишь на одно мнение, одобренное руководящей партией.Например, однажды рабочий выполнил задание на 175% и заработал за 7 часов 48 рублей (в то время как средняя месячная зарплата рабочего на комбинате составляла около 300 рублей). Поскольку и начальство, и сами рабочие были заинтересованы в стахановском перевыполнении плана, часто появлялась тенденция к занижению норм.Тем не менее, несмотря на многие имевшие место негативные моменты: «рекордоманию», стремление любой ценой увеличить количественные показатели в ущерб качеству продукции и даже различные махинации при нормировании, — распространение стахановского движения позволило повысить производительность труда, улучшить дисциплину и выявить скрытые резервы.