Что за странная штуковина свисает с кормы ледокола

Вот так выглядит корма ледокола. |Фото: livejournal.com.

Это подушка безопасности из тросов. |Фото: livejournal.com.

Кранцевая защита судна. |Фото: vk.com.

Увидеть кранцевую защиту можно не только на ледоколах, но и на портовых буксирах. |Фото: skammers.ru.