Что за странная штуковина свисает с кормы ледокола

Если начать рассматривать фотографии ледоколов, то рано или поздно гарантированно обратишь внимание на то, что на корме некоторых из них лежит какая-то странная и загадочная «борода». Выглядит она, как правило, не очень красиво и опрятно. Логично было бы предположить, что данная вещь отнюдь не является лишней и нужна для выполнения какой-то конкретной цели. Правда понять вот так сходу большинство людей, не вовлеченных в ледоходную тематику. догадаться сможет едва ли.
Вот так выглядит корма ледокола. |Фото: livejournal.com.
Начать стоит с того, что многие товарищи в принципе не знают об основном назначении большинства судов-ледоколов. Так вот, дело в том, что важнейшей задачей ледоколов является помощь судам, которые оказались заложниками во льдах. Когда корабль вмерзает в лед, к нему на выручку отправляют ледокол, который пробивается через айсберги, берет застрявшего на буксир и дальше прорывается к свободной воде уже вместе с ним. При этом пострадавшее судно цепляется к ледоколу сзади, фактически точно также, как водители соединяют два автомобиля.
Это подушка безопасности из тросов. |Фото: livejournal.com.
Для соединения ледокола и меньшего судна используется специальная система рычагов, мотов и тросов. Чаще всего применяется «жесткая сцепка». Само собой, во время буксировки скорость ледокола может меняться. Как правило она падает при прохождении наиболее сложных участков. Прикреплённое на буксир судно в такие моменты может легко по инерции удариться в корму своего спасителя, что в свою очередь легко способно привести к получению повреждений разной степени тяжести.
Кранцевая защита судна. |Фото: vk.com.
Специально для того, чтобы последнего не произошло, на корму ледокола устанавливают ту самую загадочную «бороду». Называется эта штуковина «кранцевой защитой». Она бывает разной формы и толщины, в частности есть варианты, когда помимо подушки безопасности, кранцевая защита также создает специальное углубление, вырез под нос буксируемого корабля для лучшей амортизации удара при столкновении.
Увидеть кранцевую защиту можно не только на ледоколах, но и на портовых буксирах. |Фото: skammers.ru.
Создается кранцевая защита из тросов разной толщины. Подушка набита морскими тросами из металла, синтетики и растительного материала. От постоянных ударов кранцевая защита ледокола постепенно портится, тросы расползаются и вылазят. В результате чего экипаж судна вынужден периодически осуществлять ремонт подушки безопасности, причем нередко делать подобное следует прямо во время плавания.
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