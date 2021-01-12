Простые способы очистить грецкие орехи от скорлупы, сохранив ядро целым

Существует несколько простых способов очистить орех от скорлупы без применения специальных устройств / Фото: wday.ru

1. Первый способ

Чтобы скорлупа от грецких орехов легко очищалась, необходимо залить их кипятком / Фото: ведомостинсо.рф

Освободить ядро ореха несложно с помощью плоскогубцев / Фото: dom-mpi.ru

Вместо кипятка можно использовать разогретую духовку / Фото: orchardo.ru

После термической обработки по орехам следует слегка постучать молотком / Фото: grandgames.net

2. Второй способ

Если скорлупу грецкого ореха предварительно заморозить, она легко расколется / Фото: botanichka.livejournal.com

Только извлеченные ядра грецкого ореха очень полезны для здоровья / Фото: izi . ua