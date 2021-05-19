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Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Эта подборка фотографий, сделанных в разных уголках мира, начиная амазонскими джунглями и заканчивая трущобами в Лагосе, затрагивает проблемы экономического и социального неравенства, которые актуальны в любом обществе. Знаменитые фотографы поделились снимками из своих родных стран, чтобы показать, что экономическое и социальное неравенство значит лично для них.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли


Портрет двух тружеников, мальчика и старика, которым были предоставлены рабочие места в соответствии с Национальным законом о гарантии занятости сельского населения имени Махатмы Ганди, в штате Мадхья-Прадеш, Индия. Дети и старики также вынуждены работать, потому что социально-экономические условия региона таковы, что для выживания каждый член семьи должен вносить свою лепту в общий бюджет.
Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Вне конфликта. Девушки собираются на школьную дискотеку в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Приоритеты. Девушки-подростки предпочли смартфон прекрасному виду на озеро Васт Уотер в долине Васдейл, Камбрия, Великобритания.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Рабочий, занимающийся прокладкой электрического кабеля, перепрыгивает через лужу на окраине деревни, которая постепенно оказалась окружена новыми многоэтажными жилыми домами и небоскрёбами, в Гуанчжоу, культурном, политическом и экономическом центре южного Китая.



Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

На фото слева: ребёнок народа ава. Кочевое племя ава, которое выживает за счёт охоты и собирательства в бразильских амазонских джунглях, насчитывает около 450 человек. Народ ава находится под угрозой исчезновения из-за деятельности нелегальных лесорубов (справа), которые уничтожили лес на более чем 30% их земель. По причине постоянного присутствия лесорубов на землях ава, индейцам всё сложнее найти в лесу дичь. Иногда ава отказываются от охоты, опасаясь нападений лесорубов, которые часто работают всего в трёх километрах от их поселений, и их семьи остаются голодными. Некоторые эксперты называют сложившуюся ситуацию геноцидом народа ава.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Трудовые мигранты из Индонезии на плантации пальм в городе Сунгай Пелек, Малайзия.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Мальчики занимаются паркуром возле кладбища на окраине лагеря для беженцев в городе Хан-Юнис, Газа. Стены повреждены израильскими бомбардировками.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Гонщица Мона Эннаб по прозвищу Сестра скорости из города Рамалла и её коллега Нур Дауд тренируются возле контрольно-пропускного пункта в Коландии во время затишья в часы ифтара в священный месяц Рамадан. На Западном берегу реки Иордан сложно найти открытое пространство для занятий гонками и дрифтингом.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Деревянные хижины в трущобах Окобаба на берегу лагуны Лагос Лагун в Нигерии. Жители трущоб в отчаянии ждут запланированного правительством выселения.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Люди на уличном рынке в Лагосе, Нигерия, одном из самых быстро растущих городов в мире, в котором при этом отсутствуют базовые современные удобства.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Бывший шахтёр, медленно умирающий от силикоза – неизлечимого заболевания, приобретённого им за годы работы на маленьких нелегальных золотоносных шахтах в провинции Хэнань, Китай. Силикоз – самое распространённое профессиональное заболевание в Китае. Постоянно растущее число жертв этого заболевания составляют в основном трудовые мигранты, у которых нет страховки, доступа к качественному медицинскому обслуживанию и права обращаться в суд. Обычно они умирают, не доживая до 40 лет.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Женщина перелазит через забор в самом сердце делового квартала Пекина, чтобы попасть на автобусную остановку. Сотни тысяч работников живут в соседних городах и ежедневно добираются на автобусе в Пекин, так как не могут себе позволить оплатить жильё в городе. На автобусных остановках часто случаются скандалы и даже драки, когда пассажиры пытаются занять сидячее место в переполненном автобусе или просто попасть домой пораньше.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Сторонники и противники панк-группы Pussy Riot проводят митинги у здания суда в Москве, 2012 год.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Молодые люди целуются на улице в знак протеста против ущемления прав гомосексуалов в Москве, Россия, октябрь 2013 года.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Права рабочих. Штаб-квартира компании Visual Impressions, специализирующейся на нанесении узоров и принтов на одежду, в Милуоки, штат Висконсин. На фото справа: Тереза, которая работает в компании уже шесть лет.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

За красивым фасадом. Штаб-квартира компании GenCo, занимающейся утилизацией отозванной фармацевтической продукции, в штате Висконсин. На фото справа: Аниза, научная сотрудница из Пакистана, которая работает на компанию около года.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Штаб-квартира Brady Corporation, компании, которая производит системы идентификации и безопасности. На фото справа: Донна, которая работает на компанию пять месяцев.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Работа в сельской местности. Жители окрестной деревни дробят камни, чтобы расширить местную дорогу, в Пати, Мадхья-Прадеш, Индия. Рабочие получают минимальную оплату в соответствии с Национальным законом о гарантии занятости сельского населения имени Махатмы Ганди.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Южноафриканские школьники изучают систему апартеида на острове Роббенэйланд, Кейптаун, ЮАР.

Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Чернокожая врач осматривает белую пациентку в центре глазных болезней в Куинстауне, Южная Африка. Во времена апартеида. такую картину нельзя было себе даже представить.

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