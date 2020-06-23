Самый опасный отель в мире

У этого отеля нет роскошного спа, шикарного ресторана и бассейна, однако это единственная гостиница, где можно остаться на пару дней в одном из самых разрушительных мест Атлантики. За что, собственно, The Frying Pan Tower и считают самым опасным отелем в мире.



Он находится в пятидесяти километрах от побережья Северной Каролины. Эту территорию называют кладбищем Атлантики за постоянные штормы и опасных акул, которые плавают вокруг. К тому же добраться до башни непросто: можно это сделать только на лодке или вертолете.



Когда-то это была осветительная станция, и она принадлежала береговой охране США, но с конца 1970-х годов башня заброшена. Десять лет назад ее у американского правительства купил Ричард Нил за 500 000 долларов и превратил в отель. Владелец шутит, что он исполнил мечту детства и приобрел не что иное, как домик на дереве. И отчасти он прав, станция действительно напоминает дом на дереве, пусть и весьма специфичный. Когда-то в башне была полная разруха, но вскоре здесь появились кровати, несколько двуспальных и односпальных, так что в The Frying Pan Tower могут одновременно остановиться 12 гостей. Внутри очень простая обстановка: так хозяин попытался сохранить оригинальность сооружения и весь его колорит.

Здесь есть электричество, которое получают от солнечных батарей, а также работает душ. Несмотря на скромное убранство, тут есть чем заняться: поле для гольфа (каково это, поиграть прямо посреди Атлантики?), бильярд и даже Wi-Fi. Однако самое главное тут ? невероятные закаты, ночное небо, усыпанное звездами, и безграничная Атлантика, которая сменяется то неимоверным спокойствием, то оглушительным штормом . Когда-то остановиться на пару ночей в The Frying Pan Tower было проще: это стоило 500 долларов с человека, плюс дорога на лодке или вертолете. Сейчас, чтобы побывать тут, необходимо купить акции отеля, либо внести пожертвование на восстановление старой станции. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: