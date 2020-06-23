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Самый опасный отель в мире

У этого отеля нет роскошного спа, шикарного ресторана и бассейна, однако это единственная гостиница, где можно остаться на пару дней в одном из самых разрушительных мест Атлантики. За что, собственно, The Frying Pan Tower и считают самым опасным отелем в мире. Самый опасный отель в мире

Он находится в пятидесяти километрах от побережья Северной Каролины. Эту территорию называют кладбищем Атлантики за постоянные штормы и опасных акул, которые плавают вокруг. К тому же добраться до башни непросто: можно это сделать только на лодке или вертолете. Самый опасный отель в мире

Когда-то это была осветительная станция, и она принадлежала береговой охране США, но с конца 1970-х годов башня заброшена. Десять лет назад ее у американского правительства купил Ричард Нил за 500 000 долларов и превратил в отель. Владелец шутит, что он исполнил мечту детства и приобрел не что иное, как домик на дереве. И отчасти он прав, станция действительно напоминает дом на дереве, пусть и весьма специфичный. Самый опасный отель в мире Когда-то в башне была полная разруха, но вскоре здесь появились кровати, несколько двуспальных и односпальных, так что в The Frying Pan Tower могут одновременно остановиться 12 гостей. Внутри очень простая обстановка: так хозяин попытался сохранить оригинальность сооружения и весь его колорит.

Самый опасный отель в мире Здесь есть электричество, которое получают от солнечных батарей, а также работает душ. Несмотря на скромное убранство, тут есть чем заняться: поле для гольфа (каково это, поиграть прямо посреди Атлантики?), бильярд и даже Wi-Fi. Самый опасный отель в мире Однако самое главное тут ? невероятные закаты, ночное небо, усыпанное звездами, и безграничная Атлантика, которая сменяется то неимоверным спокойствием, то оглушительным штормом. Самый опасный отель в мире Когда-то остановиться на пару ночей в The Frying Pan Tower было проще: это стоило 500 долларов с человека, плюс дорога на лодке или вертолете. Сейчас, чтобы побывать тут, необходимо купить акции отеля, либо внести пожертвование на восстановление старой станции. Самый опасный отель в миреСамый опасный отель в мире

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