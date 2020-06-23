Самый опасный отель в мире

У этого отеля нет роскошного спа, шикарного ресторана и бассейна, однако это единственная гостиница, где можно остаться на пару дней в одном из самых разрушительных мест Атлантики. За что, собственно, The Frying Pan Tower и считают самым опасным отелем в мире.
Он находится в пятидесяти километрах от побережья Северной Каролины. Эту территорию называют кладбищем Атлантики за постоянные штормы и опасных акул, которые плавают вокруг. К тому же добраться до башни непросто: можно это сделать только на лодке или вертолете.
Когда-то это была осветительная станция, и она принадлежала береговой охране США, но с конца 1970-х годов башня заброшена. Десять лет назад ее у американского правительства купил Ричард Нил за 500 000 долларов и превратил в отель. Владелец шутит, что он исполнил мечту детства и приобрел не что иное, как домик на дереве. И отчасти он прав, станция действительно напоминает дом на дереве, пусть и весьма специфичный. Когда-то в башне была полная разруха, но вскоре здесь появились кровати, несколько двуспальных и односпальных, так что в The Frying Pan Tower могут одновременно остановиться 12 гостей. Внутри очень простая обстановка: так хозяин попытался сохранить оригинальность сооружения и весь его колорит.
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