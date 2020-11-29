Суп гороховый. Не быстро. Не сложно. Но вкусно!

Суп, значит гороховый. Зима пришла и хочется чего-то такого - основательного, густого. Согревающего и сытного.

На мой взгляд, этот рецепт наиболее простой, но от этого результат не становится хуже. Получилось очень вкусно!

На мой взгляд, для супа наиболее подходящий колотый горох. Вот его я и взял.

Из расчёта максимум 50 граммов гороха на литр бульона.

Во первых, горох надо промыть. Не просто промыть, а тщательно. До совершенно чистой, т.е. прозрачной воды. Это важно. Потому что - это одно из двух главных условий устранения «музыкальности» горохового супа. Какое второе? Чуть позже расскажу.

Потом промытый горох просто залить водой. Т.е. простой водой. Прохладной лучше. Пусть стоит себе, отмокает. Или намокает - это кому как удобнее, так и считайте.

Если кому интересно, сколько времени гороху надо отмокать, то у меня это было совсем недолго. А так мнений много. От двух часов, до « замочите на ночь».