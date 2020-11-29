Суп гороховый. Не быстро. Не сложно. Но вкусно!

Суп, значит гороховый. Зима пришла и хочется чего-то такого - основательного, густого. Согревающего и сытного.
На мой взгляд, этот рецепт наиболее простой, но от этого результат не становится хуже. Получилось очень вкусно!
На мой взгляд, для супа наиболее подходящий колотый горох. Вот его я и взял.
Из расчёта максимум 50 граммов гороха на литр бульона.
Во первых, горох надо промыть. Не просто промыть, а тщательно. До совершенно чистой, т.е. прозрачной воды. Это важно. Потому что - это одно из двух главных условий устранения «музыкальности» горохового супа. Какое второе? Чуть позже расскажу.
Потом промытый горох просто залить водой. Т.е. простой водой. Прохладной лучше. Пусть стоит себе, отмокает. Или намокает - это кому как удобнее, так и считайте.
Если кому интересно, сколько времени гороху надо отмокать, то у меня это было совсем недолго. А так мнений много. От двух часов, до « замочите на ночь».
Теперь про мясо.
Есть мнение, что гороховый суп надо варить только на копченом мясе. Отрицать вкусность такого утверждения бессмысленно. Но вот обязательность …, тут исключительно дело вкуса. Я больше люблю, когда мясо … в общем, «просто мясо». Не копчёное.
Вот такая свиная рулька.Примерно килограмма полтора.
Промыть, если надо шкуру почистить и в кастрюлю. Залить водой. Я налил четыре литра. И поставил кастрюлю на сильный нагрев. Дождался пока закипит и продержал на этом сильном нагреве пока не перестала выделяться пена. Пену, естественно удалял.
И как только пена перестала выделяться, отправить в кастрюлю горох. То есть варить рульку будем одновременно с горохом. Когда свинина варится в присутствии бобовых, она гораздо быстрее варится, или наоборот - горох варится быстрее и лучше разваривается? В общем - не суть. И как только снова закипит, нагрев надо убавить до среднего значения.
Опять образуется пена. Это белок из гороха сворачивается. Её надо убрать. И, скорее всего, она будет появляться вновь. Вот пока пена не перестанет выделяться надо держать кастрюлю на среднем нагреве.
И это второе, из упомянутых главных условий борьбы с музыкальностью этой замечательной еды.
Как только пена перестанет выделяться, убавить нагрев до минимума. Бульон…, его томить надо. А не варить. И время приготовления, тут не главное. Хотите вкусно? Тогда не надо быстро.
И для усиления вкусности отправить в кастрюлю вот такой нехитрый набор: луковку, морковку и немного горошинок черных и душистых перцев.
Солить ни в коем случае не надо.
Часа полтора, а лучше два пусть томится. Тут лучше потерпеть. Воздастся.
Минут за тридцать - сорок до окончания томления бульона, стоит начать готовить заправку. Тут всё просто. Ничего усложнять не надо.
На сковороду выложить ложку «с верхом», что называется топлёного коровьего масла и немного растительного. Нет топленого? Возьмите обычное. А растительное лучше взять какое-нибудь вкусное. Например из виноградных косточек.
Порубить мелко пару некрупных головок репчатого лука и когда масло раскалится, выложить лук в сковороду.
Морковку натереть на крупной тёрке. Пару штук, не меньше, и как только лук начнёт прозрачноветь, выложить её в сковороду. Листик лавровый добавить можно.
Постоянно вороша…, понимаете, не перемешивая, а именно вороша потушить заправку до состояния «почти готово». А потом выложить ее в кастрюлю.
И как только суп будет готов, посолите.
Вот. А потом с гренками. Ну очень вкусно.
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