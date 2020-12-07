Китайские бани

Вопреки распространенному мнению, баня вовсе не является исключительно русским изобретением. Китайцы строили общественные купальни еще полторы тысячи лет назад. Хватило времени, чтобы в Поднебесной появились свои ритуалы похода в баню!







Современная китайская баня похожа на развлекательный центр. Тут можно пойти на СПА, выбрать вкусный обед и даже переночевать в отдельном номере при желании.







Китайцы могут ходить в такую баню два-три раза в неделю. Для них это своего рода досуговый центр — иногда компания собирается просто расслабиться перед телевизором.







А вот парилка в китайской бане по нашим меркам слабовата. 90 градусов уже для местных перебор!



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