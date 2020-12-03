Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты

По прибытию в Северную Корею у туристов конфисковывают мобильные телефоны и проверяют карты памяти камер на наличие несанкционированных фотографий в них. Несмотря на это, фотограф успел запечатлеть серию фотографий, показывающих суровые реалии жизни в бедных деревнях страны.



Наверное, одной из достопримечательностей, которые правительство Ким Чен Ына не желает показывать миру, является ребенок, просящий пищи на железнодорожной станции.









1. Маленький мальчик просит еды на платформе железнодорожного вокзала Хамхын







2. Девочка сидит у окна в Туманганге





3. Женщины отдыхают в переулке в Туманганге





4. Вид на Туманганг — небольшой городок, расположенный на границе Северной Кореи и России





5. Дети идут в школу утром в Туманганге





6. Пожилой мужчина выглядывает со своего двора в Туманганге





7. Маленькая девочка гуляет по улице в этом же городке





8. Северо-корейцы с удивлением смотрят на «чужих» в Нампхо





9. Офицер таможенной служды проверяет цифровую камеру пассажира в поезде, следующего из Москвы в Пхеньян





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11. Проверке подлежат все электронные носители пассажиров





12. Женщина-солдат смотрит на проезжающий через сторожевой пост поезд





13. Мужчина везет овощи на своем велосипеде в Нампхо, в 50 км к юго-западу от Пхеньяна





14. Дети проходят мимо железнодорожного вокзала в Туманганге





15. Железнодорожный вокзал в Туманганге ночью



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