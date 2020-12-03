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Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты

По прибытию в Северную Корею у туристов конфисковывают мобильные телефоны и проверяют карты памяти камер на наличие несанкционированных фотографий в них. Несмотря на это, фотограф успел запечатлеть серию фотографий, показывающих суровые реалии жизни в бедных деревнях страны.

Наверное, одной из достопримечательностей, которые правительство Ким Чен Ына не желает показывать миру, является ребенок, просящий пищи на железнодорожной станции.

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
1. Маленький мальчик просит еды на платформе железнодорожного вокзала Хамхын

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты

2. Девочка сидит у окна в Туманганге

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
3. Женщины отдыхают в переулке в Туманганге

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
4. Вид на Туманганг — небольшой городок, расположенный на границе Северной Кореи и России

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
5. Дети идут в школу утром в Туманганге

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
6. Пожилой мужчина выглядывает со своего двора в Туманганге

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
7. Маленькая девочка гуляет по улице в этом же городке

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
8. Северо-корейцы с удивлением смотрят на «чужих» в Нампхо

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
9. Офицер таможенной служды проверяет цифровую камеру пассажира в поезде, следующего из Москвы в Пхеньян

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
10.

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
11. Проверке подлежат все электронные носители пассажиров

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
12. Женщина-солдат смотрит на проезжающий через сторожевой пост поезд

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
13. Мужчина везет овощи на своем велосипеде в Нампхо, в 50 км к юго-западу от Пхеньяна

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
14. Дети проходят мимо железнодорожного вокзала в Туманганге

Внутри Северной Кореи: новые фотографии нищеты
15. Железнодорожный вокзал в Туманганге ночью

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