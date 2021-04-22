Галлы, готы и гунны: Краткий путеводитель по народам, перекроившим когда-то Европу

Чем отличаются галлы от готов, а готы от гуннов? Интуитивно вроде бы понятно, но хотелось бы ясности? «Культурология» подготовила очередную памятку, которая поможет больше никогда не путаться в племенных общностях, которые некогда серьёзно двигали историю.
Галлы
- Фильмы про Астерикса и Обеликса — это о галлах. У половины вождей имена заканчивались на -икс.
- Они кельты. Но старинные.
- Противостояли римлянам. Набегали на греков.
- Торговали с римлянами и греками.
- Французы считают их своими предками.
- Рогатый шлем — это у них. Но до сих пор никто не знает, зачем его создали. Галлы носили шлемы без рогов.
- Друиды — это тоже у них. И друидессы.
- И барды.
- И бог с оленьими рогами.
- Завоевали часть нынешней Турции. Но тогда там жили греки.
- Священное животное: конь, любимое оружие: длинный меч и длинный щит.
- Любили двадцатеричную систему счисления.
Женщины галлов играли заметную роль и в обществе, и во внешней политике.
- Красили волосы, носили широкие клетчатые брюки, фасонили по полной.
- Латынь и галльский были похожи больше, чем можно представить.
- Из-за этого Цезарю приходилось писать приказы на греческом, когда он боялся, что галлы могут увидеть послание.
- Оставили после себя много керамики и «рыжеволосые гены» в Греции и Турции.
- Чеканили собственные монеты.
- До появления денег стоимость всего на свете рассчитывали в рабынях.
- Могли дать в долг под обещание вернуть на том свете.
- Любили делать всё красиво. Терпеть не могли симметрию.
- Создали древнейшие в Европе соляные копи. И вообще соли у них было завались. По тем временам это было шикарно.
- Славились изысканной кухней.
- Первые европейцы, разъезжавшие на двухколёсных повозках.
- Думали, что камень годится только на скульптуры, а дома строили деревянные.
- Оставили множество каменных быков и каменных мужчин с двумя лицами.
- Ремесленники и кузнецы выдавали товары, качеством не уступающие римским, греческим и египетским. Галлы ковали железо, дули стекло, в общем, умели буквально всё.
- Римляне считали, что галлы ужасно галдят и очень вспыльчивы.
- Только галльская женщина могла усмирить галльского мужчину.
- Кстати, римляне считали, что галльские женщин ещё страшнее в драке и в бою, чем их мужчины, и предостерегали друг друга сражаться с галлами, когда к тем на помощь пришли жёны.
- Галлы считали женщин более справедливыми, беспристрастными и рассудительными, и женщины постоянно высказывались на общих собраниях. Существовали женщины-правительницы и женщины-судьи.
- Клали в могилы колесо.
Готы тоже много воевали с римлянами.
Готы
- Не имеют отношения к готическому шрифту, готическим соборам и готической музыке.
- Древнегерманские племена.
- Пришли в Европу со Скандинавского полуострова.
- Нанимались к римлянам на службу. В самом Риме была большая диаспора готов.
- Дошли до Чёрного моря.
- Набегали на греков. Набегали на римлян. Хотели набежать на Африку, но помешала погода.
- Создали своё государство там, где теперь Украина, хотя скифы были против.
- Бежали оттуда от гуннов.
- Воевали с арабами. Проиграли им Испанию.
- Завоевали всю Италию за долги по зарплате войскам.
- Половина имён вождей и королей заканчивается на -их.
- Западные готы стали предками испанцев, восточные — итальянцев.
- В славянских языках есть слова готского корня: хлеб, котёл, блюдо, купить, сиять, чехол, хлев, буква и другие.
- Упоминаются в «Слове о полку Игореве».
- Любили симметрию. Быстро начали одеваться под римлян.
- Приняли христианство в четвёртом веке. Поэтому, разрушая Рим, не тронули храмов.
- Разбивали статуи императоров не потому, что были варварами, а из идеологических соображений.
- Вынесли из Рима все найденные книги назло римлянам. Сами почти не умели читать.
- А напали они на римлян после погромов, в ходе которых римские солдаты в самом Риме грабили и убивали готов, включая женщин и детей.
Гунны тоже были на *г*, но радикально отличались от галлов и готов.
Гунны
- Атилла — их вождь.
- Кочевали по степям, которые потом станут монгольскими.
- Были смесью восточноазиатов и центральноазиатов.
- Образовали державу от Манчжурии до Памира.
- Любимое оружие: дальнобойный лук для стрельбы из седла.
- Набегали на Китай.
- Когда Китай мощно набежал в ответ, гунны были разбиты на четыре части, и одна из них двинулась к Волге. Это положило начало Великому переселению народов.
- Дань гуннам едой и воинами платили булгары и предки славян.
- Чингисхан считал себя преемником правителей гуннов.
- Разграбили Грецию, Италию и половину Галлии (то есть — галлов).
- Хоронили вождей в просторных гробницах.
- Избегали входить в дома, потому что те казались им похожими на гробницы.
- Но стали строить немного при Атилле.
- Жили в кибитках.
- Держали женщин в жалком положении. Атилла даже не знал, кто из жён его отца — его мать.
- Мужчины гуннов почти весь день проводили верхом, даже ели, дремали и справляли нужду с лошадиной спины.
- Любили сырое мясо и выпивку.
- Возили с собой серебряных идолов.
- В знак траура наносили себе раны.
- Наводили ужас, которого не смогли навести готы (хотя иногда старались).
Текст: Лилит Мазикина.
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