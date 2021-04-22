С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    Ивашко Г., Колмыков А.Н. Опознание Ленина и передача трупа в США / Сборник научных работ 73й Международной научной ко...Почему не похорон...
  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...

Галлы, готы и гунны: Краткий путеводитель по народам, перекроившим когда-то Европу


Галлы, готы и гунны: Краткий путеводитель по народам, перекроившим когда-то Европу

Чем отличаются галлы от готов, а готы от гуннов? Интуитивно вроде бы понятно, но хотелось бы ясности? «Культурология» подготовила очередную памятку, которая поможет больше никогда не путаться в племенных общностях, которые некогда серьёзно двигали историю.

Галлы


- Фильмы про Астерикса и Обеликса — это о галлах. У половины вождей имена заканчивались на -икс.
- Они кельты. Но старинные.
- Противостояли римлянам. Набегали на греков.
- Торговали с римлянами и греками.
- Французы считают их своими предками.
- Рогатый шлем — это у них. Но до сих пор никто не знает, зачем его создали. Галлы носили шлемы без рогов.
- Друиды — это тоже у них. И друидессы.
- И барды.
- И бог с оленьими рогами.
- Завоевали часть нынешней Турции. Но тогда там жили греки.
- Священное животное: конь, любимое оружие: длинный меч и длинный щит.
- Любили двадцатеричную систему счисления.
Женщины галлов играли заметную роль и в обществе, и во внешней политике.

Женщины галлов играли заметную роль и в обществе, и во внешней политике.

- Красили волосы, носили широкие клетчатые брюки, фасонили по полной.
- Латынь и галльский были похожи больше, чем можно представить.

- Из-за этого Цезарю приходилось писать приказы на греческом, когда он боялся, что галлы могут увидеть послание.

- Оставили после себя много керамики и «рыжеволосые гены» в Греции и Турции.

- Чеканили собственные монеты.
- До появления денег стоимость всего на свете рассчитывали в рабынях.
- Могли дать в долг под обещание вернуть на том свете.
- Любили делать всё красиво. Терпеть не могли симметрию.
- Создали древнейшие в Европе соляные копи. И вообще соли у них было завались. По тем временам это было шикарно.
- Славились изысканной кухней.
- Первые европейцы, разъезжавшие на двухколёсных повозках.
- Думали, что камень годится только на скульптуры, а дома строили деревянные.
- Оставили множество каменных быков и каменных мужчин с двумя лицами.
- Ремесленники и кузнецы выдавали товары, качеством не уступающие римским, греческим и египетским. Галлы ковали железо, дули стекло, в общем, умели буквально всё.
- Римляне считали, что галлы ужасно галдят и очень вспыльчивы.
- Только галльская женщина могла усмирить галльского мужчину.
- Кстати, римляне считали, что галльские женщин ещё страшнее в драке и в бою, чем их мужчины, и предостерегали друг друга сражаться с галлами, когда к тем на помощь пришли жёны.
- Галлы считали женщин более справедливыми, беспристрастными и рассудительными, и женщины постоянно высказывались на общих собраниях. Существовали женщины-правительницы и женщины-судьи.
- Клали в могилы колесо.
Готы тоже много воевали с римлянами.

Готы тоже много воевали с римлянами.

 

Готы


- Не имеют отношения к готическому шрифту, готическим соборам и готической музыке.
- Древнегерманские племена.
- Пришли в Европу со Скандинавского полуострова.
- Нанимались к римлянам на службу. В самом Риме была большая диаспора готов.
- Дошли до Чёрного моря.
- Набегали на греков. Набегали на римлян. Хотели набежать на Африку, но помешала погода.
- Создали своё государство там, где теперь Украина, хотя скифы были против.
- Бежали оттуда от гуннов.
- Воевали с арабами. Проиграли им Испанию.
- Завоевали всю Италию за долги по зарплате войскам.
- Половина имён вождей и королей заканчивается на -их.

- Западные готы стали предками испанцев, восточные — итальянцев.
- В славянских языках есть слова готского корня: хлеб, котёл, блюдо, купить, сиять, чехол, хлев, буква и другие.
- Упоминаются в «Слове о полку Игореве».
- Любили симметрию. Быстро начали одеваться под римлян.
- Приняли христианство в четвёртом веке. Поэтому, разрушая Рим, не тронули храмов.
- Разбивали статуи императоров не потому, что были варварами, а из идеологических соображений.
- Вынесли из Рима все найденные книги назло римлянам. Сами почти не умели читать.
- А напали они на римлян после погромов, в ходе которых римские солдаты в самом Риме грабили и убивали готов, включая женщин и детей.
Гунны тоже были на *г*, но радикально отличались от галлов и готов.

Гунны тоже были на *г*, но радикально отличались от галлов и готов.

 

Гунны


- Атилла — их вождь.
- Кочевали по степям, которые потом станут монгольскими.
- Были смесью восточноазиатов и центральноазиатов.
- Образовали державу от Манчжурии до Памира.
- Любимое оружие: дальнобойный лук для стрельбы из седла.
- Набегали на Китай.
- Когда Китай мощно набежал в ответ, гунны были разбиты на четыре части, и одна из них двинулась к Волге. Это положило начало Великому переселению народов.
- Дань гуннам едой и воинами платили булгары и предки славян.
- Чингисхан считал себя преемником правителей гуннов.
- Разграбили Грецию, Италию и половину Галлии (то есть — галлов).
- Хоронили вождей в просторных гробницах.
- Избегали входить в дома, потому что те казались им похожими на гробницы.
- Но стали строить немного при Атилле.
- Жили в кибитках.
- Держали женщин в жалком положении. Атилла даже не знал, кто из жён его отца — его мать.
- Мужчины гуннов почти весь день проводили верхом, даже ели, дремали и справляли нужду с лошадиной спины.
- Любили сырое мясо и выпивку.
- Возили с собой серебряных идолов.
- В знак траура наносили себе раны.
- Наводили ужас, которого не смогли навести готы (хотя иногда старались).

Текст: Лилит Мазикина.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Галлы, готы и гунны: Краткий путеводитель по народам, перекроившим когда-то Европу

И не забудьте:
Галлы, готы и гунны: Краткий путеводитель по народам, перекроившим когда-то ЕвропуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Солидарность»

В Министерстве труда прокомментировали острые социально-экономические темы

Читать
2
В Думе обсудили поправки к закону о занятости
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Солидарность»

В Думе обсудили поправки к закону о занятости

1
Чехия ограничила число сотрудников посольства России в стране
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Чехия ограничила число сотрудников посольства России в стране

Латвийский врач: премьер и его компания сознательно подорвали веру в вакцинацию
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Латвийский врач: премьер и его компания сознательно подорвали веру в вакцинацию

На подконтрольной Киеву территории Донбасса горит военная база
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

На подконтрольной Киеву территории Донбасса горит военная база

"Матрица" ) К теме провальных протестов сторонников "берлинского пациента"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНервное настроение. По просторам ЖеЖешек

"Матрица" ) К теме провальных протестов сторонников "берлинского пациента"

P.S. 21 Апреля 20:35По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие с...
Победители конкурса рисунков «Сад памяти» получат путевку в Брест
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Победители конкурса рисунков «Сад памяти» получат путевку в Брест

Социологи отметили, что на последних акциях протеста выросло количество женщин
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Социологи отметили, что на последних акциях протеста выросло количество женщин

Онлайн-совещание региональных уполномоченных по актуальным вопросам бизнеса
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Онлайн-совещание региональных уполномоченных по актуальным вопросам бизнеса

Янина Павленко встретилась с жителями Массандры
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Янина Павленко встретилась с жителями Массандры

Житель Донецка получил «миротворческий» привет от Зеленского: врачи борются за его жизнь (ВИДЕО)
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

Житель Донецка получил «миротворческий» привет от Зеленского: врачи борются за его жизнь (ВИДЕО)

Состоялось совещание по работе карьеров, взаимодействию недропользователей с муниципальными образованиями
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Состоялось совещание по работе карьеров, взаимодействию недропользователей с муниципальными образованиями

22 апреля в Администрации Первомайского района Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым под председательством заместит...
Путин объявил «левый поворот» — Хазин
Материал, выбранный редакторами МиртесенНа пульсе времени

Путин объявил «левый поворот» — Хазин

МИД РФ: Киев ведет дезинформационную кампанию против России
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

МИД РФ: Киев ведет дезинформационную кампанию против России

В Париже восторженно отреагировали на послание Путина парламенту
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

В Париже восторженно отреагировали на послание Путина парламенту

В России может появиться музей с памятниками Ленину со всех уголков страны
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

В России может появиться музей с памятниками Ленину со всех уголков страны

Пятая колонна
Материал, выбранный редакторами МиртесенВМЕСТЕ - легче ВСЁ

Пятая колонна

Видео: Почему мы так любим мемы
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Видео: Почему мы так любим мемы

Научные работы ученых, которые объясняют, почему всем так нравятся мемы. За что мы любим интернет? Разумеется, интернет дает нам доступ к...
Победителей конкурса рисунков «Сад памяти» наградят семейной поездкой в Брест
Материал, выбранный редакторами Миртесенudm-info

Победителей конкурса рисунков «Сад памяти» наградят семейной поездкой в Брест

МИД РФ призвал Киев прекратить эскалацию в Донбассе
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

МИД РФ призвал Киев прекратить эскалацию в Донбассе

Поэт Карен Кавалерян раскритиковал Манижу и песню «Русская женщина»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Поэт Карен Кавалерян раскритиковал Манижу и песню «Русская женщина»

Победителям конкурса рисунков «Сад памяти» подарят семейную поездку в Брест
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

Победителям конкурса рисунков «Сад памяти» подарят семейную поездку в Брест

МИД Чехии огласил обещанное требование к России по ультиматуму
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

МИД Чехии огласил обещанное требование к России по ультиматуму

"Очень хотел бы, чтобы Украина была нашей": Лукашенко озвучил свою позицию по Украине
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый угол

"Очень хотел бы, чтобы Украина была нашей": Лукашенко озвучил свою позицию по Украине

Шойгу выводит войска с юга России
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Шойгу выводит войска с юга России

Западные СМИ увидели "жесткую позицию" России во внешней политике после послания Путина
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Западные СМИ увидели "жесткую позицию" России во внешней политике после послания Путина

Anadolu Agency: разногласия не позволят Европе создать единый механизм давления на Россию
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Anadolu Agency: разногласия не позволят Европе создать единый механизм давления на Россию

Рядовые члены КПРФ высказались о перспективе отставки Зюганова
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Рядовые члены КПРФ высказались о перспективе отставки Зюганова

Правящие партии Китая и России провели онлайн-встречу на фоне растущего давления со стороны США
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика как она есть

Правящие партии Китая и России провели онлайн-встречу на фоне растущего давления со стороны США

Женщина насмерть забила свекровь дверцей от шкафчика из-за споров о мертвом наркомане
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Женщина насмерть забила свекровь дверцей от шкафчика из-за споров о мертвом наркомане

Вассерман предложил разделить Украину на две части в составе России
Материал, выбранный редакторами МиртесенНа пульсе времени

Вассерман предложил разделить Украину на две части в составе России

Чехия решила выслать больше российских дипломатов
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Bell

Чехия решила выслать больше российских дипломатов

Захарова обвинила Киев в использовании запрещенного оружия в Донбассе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Захарова обвинила Киев в использовании запрещенного оружия в Донбассе

Харькову и Одессе обещают референдум о воссоединении с Россией
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Харькову и Одессе обещают референдум о воссоединении с Россией

Французы остались в восторге от сдержанности и дипломатичности Путина
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Французы остались в восторге от сдержанности и дипломатичности Путина

Картина дня

наверх