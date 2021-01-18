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Как оторвать неодимовые магниты друг от друга, не ломая их


Как оторвать неодимовые магниты друг от друга, не ломая их

Неодимовые магниты могут быть очень полезны в хозяйстве. Даже те, кто ни разу не использовал их, должны быть наслышаны о силе данных малышей, а также о том, что такие магниты могут оказаться буквально неразделимы после контакта. Удивляться этому не стоит, так как на сегодняшний день именно неодимовые магниты являются сильнейшими в мире. Как же правильно рассоединять их?

 
Неодимовые магниты вещь исключительно полезная. |Фото: yandex.by.

Неодимовые магниты вещь исключительно полезная. |Фото: yandex.by.

 

Неодимовые магниты имеют на сегодняшний день самую мощную силу взаимного притяжения, что делает их невероятно востребованными и популярными в промышленном производстве. Данный материал выдерживает широкий температурный диапазон, а также имеет представительный срок службы. Единственным серьезным недостатком неодимовых магнитов является их хрупкость. Последнее особенно важно учитывать при попытке рассоединить два магнита.
Развести такие магниты будет очень непросто. |Фото: redmag.ru.

Развести такие магниты будет очень непросто. |Фото: redmag.ru.

 

Наиболее эффективным способом развести два магнита без использования специальных средств был и остается обычный рычаг. Склеившиеся магниты фиксируются в тисках так, чтобы один был полностью зажат, а второй магнит никак не соприкасался с тисками. При этом важно не переборщить, чтобы магниты не треснули.
После этого берется рычаг (желательно из дерева) и с его помощью, с усилием двух рук, один магнит отделяется от другого.
Примерно вот так нужно сделать. |Фото: tanki-pro.ru.

Примерно вот так нужно сделать. |Фото: tanki-pro.ru.

 

Помимо этого, следует знать и помнить несколько простых правил. Неодимовые магниты лучше всего держать на некотором расстоянии друг от друга. Каждый магнитик следует оборачивать перед отправкой на хранение в ткань. Нелишним будет укладывать между намагниченными предметами пенопласт или картон. Расстояние до ближайшей металлической поверхности при этом должно составлять не менее 50 см.
Магниты соединяются очень крепко. |Фото: autogear.ru.

Магниты соединяются очень крепко. |Фото: autogear.ru.

 

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Как оторвать неодимовые магниты друг от друга, не ломая их

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Как оторвать неодимовые магниты друг от друга, не ломая ихПодписаться на мой Instagram
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