10 бытовых хитростей, которые упростят домашние хлопоты

Даже банальная палочка спагетти или бумажная воронка могут упростить жизнь.

1. Воронка для порошка

Скрутить бумажную воронку намного быстрее и проще, чем подметать порошок по всему полу / Фото: fb.ru

2. Жидкое мыло

Жидкое мыло можно сделать самостоятельно, если растопить брусковое и перелить его в соответствующую емкость / Фото: blogs.zoylo.com

3. Очиститель жира

Кофе поможет избавиться от жира и нейтрализует неприятный аромат / Фото: nutsexpert.ru

4. Правильное мытье зелени

Чтобы очистить зелень от патогенных микроорганизмов, перед употреблением замочите ее в соленой воде / Фото: i.pinimg.com

5. Спагетти для свеч

Палочка спагетти поможет добраться до фитиля, как бы глубоко он не спрятался / Фото: tipify.nl

6. Чистое зеркало

После обработки пеной для бритья или автомобильным воском зеркало не будет запотевать / Фото: zajenata.bg

7. Стирка LEGO

Конструктор и другие детские игрушки нуждаются в регулярном очищении / Фото: educube.ru

8. Вмятины на деревянной поверхности

При помощи утюга и тпяпки можно восстановить не только деревянную мебель, но и ламинат / Фото: sdelai-lestnicu.ru

9. Очиститель страниц

Лимонный сок поможет свести пометки маркером или как минимум осветлить / Фото: shop.kostyor.ru

10. Уменьшенный пакет

С помощью раскаленного ножа при необходимости легко сделать из большого пакета несколько маленьких / Фото: images.ua.prom.st