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10 бытовых хитростей, которые упростят домашние хлопоты


Даже банальная палочка спагетти или бумажная воронка могут упростить жизнь.

Даже банальная палочка спагетти или бумажная воронка могут упростить жизнь.

Даже мелкие бытовые хлопоты отнимают массу времени, что уж говорить о рутинных делах. А ведь так не хочется проводить очередной день в компании швабры и тряпки. Тем более, что есть лайфхаки, созданные для выполнения рутинных дел без лишних усилий. Запоминайте 10 универсальных хитростей, которые помогут быстрее справиться с хлопотами.

1. Воронка для порошка


Скрутить бумажную воронку намного быстрее и проще, чем подметать порошок по всему полу / Фото: fb.ru

Скрутить бумажную воронку намного быстрее и проще, чем подметать порошок по всему полу / Фото: fb.ru

 

Ну кто не рассыпал порошок в мягкой упаковке, надеясь, что удастся справиться без мерной ложки. А потом приходится сметать крупинки с пола вокруг машинки и тратить на это время. Чтобы не попасть впросак, воспользуйтесь крышечкой от кондиционера, а еще лучше - сделайте бумажную воронку. Свернуть лист будет намного быстрее, чем подметать пол. Да и так вы наверняка попадете прямо в лоток для порошка.

2. Жидкое мыло


Жидкое мыло можно сделать самостоятельно, если растопить брусковое и перелить его в соответствующую емкость / Фото: blogs.zoylo.com

Жидкое мыло можно сделать самостоятельно, если растопить брусковое и перелить его в соответствующую емкость / Фото: blogs.zoylo.com

 

Предпочитаете пользоваться жидким мылом, а дома осталось только кусковое? Не обязательно идти в магазин и тратить лишние деньги.
Возьмите брусок и натрите его на терке либо мелко порежьте. Насыпьте в миску и залейте кипятком. Подождите, пока мыло полностью растворится, попутно помешивая жидкость. После этого перелейте гигиеническое средство в удобную емкость. Жидкое мыло готово.

3. Очиститель жира


Кофе поможет избавиться от жира и нейтрализует неприятный аромат / Фото: nutsexpert.ru

Кофе поможет избавиться от жира и нейтрализует неприятный аромат / Фото: nutsexpert.ru

 

Кофе славится не только способностью впитывать неприятные ароматы, но и абсорбирующими свойствами. Если на сковороде, гриле или решетке пригорел жир, воспользуйтесь зернами. Насыпьте горсть на загрязненный участок и при помощи тряпочки аккуратно потрите ими поверхность. Пару круговых движений и посуда станет чистой.

4. Правильное мытье зелени


Чтобы очистить зелень от патогенных микроорганизмов, перед употреблением замочите ее в соленой воде / Фото: i.pinimg.com

Чтобы очистить зелень от патогенных микроорганизмов, перед употреблением замочите ее в соленой воде / Фото: i.pinimg.com

 

Просто ополоснуть листья салата или петрушку проточной водой - недостаточно, чтобы очистить зелень и убить бактерии. А ведь лучше все сделать правильно, чтобы не сомневаться в качестве употребляемых продуктов. Возьмите миску, налейте в нее кипяток и добавьте в воду немного соли. Соленая жидкость - неблагоприятная среда для болезнетворных микроорганизмов. Окуните зелень, оставьте минут на 5, а затем ополосните в проточной воде. Так вы будете уверены в чистоте продуктов.

5. Спагетти для свеч


Палочка спагетти поможет добраться до фитиля, как бы глубоко он не спрятался / Фото: tipify.nl

Палочка спагетти поможет добраться до фитиля, как бы глубоко он не спрятался / Фото: tipify.nl

 

Зажженные свечи создают уютную атмосферу в доме и помогают устроить романтический вечер. Но порой они вызывают трудности. Например, свеча в емкости уже изрядно выгорела, и добраться до фитиля не получается. Не нужно пытаться поместить руку в стакан или лихорадочно думать, где же достать каминные спички. Возьмите обычную палочку спагетти и подожгите. Так вы легко доберетесь до фитиля, как бы глубоко он не спрятался.

6. Чистое зеркало


После обработки пеной для бритья или автомобильным воском зеркало не будет запотевать / Фото: zajenata.bg

После обработки пеной для бритья или автомобильным воском зеркало не будет запотевать / Фото: zajenata.bg

 

В ванной постоянно запотевает зеркало или дверцы душевой кабины? Чтобы не протирать их каждый раз после купания, воспользуйтесь простым лайфхаком. Натрите сухое зеркало, стекло автомобильным воском или пеной для бритья. Подождите, пока средство высохнет, а потом отполируйте отражающую поверхность сухой мягкой тряпочкой. Больше зеркало не будет запотевать.

7. Стирка LEGO


Конструктор и другие детские игрушки нуждаются в регулярном очищении / Фото: educube.ru

Конструктор и другие детские игрушки нуждаются в регулярном очищении / Фото: educube.ru

 

Собирать конструктор - любимое развлечение не только у детей, но и у взрослых. Однако малыши так и норовят сунуть детали в рот и попробовать их на вкус. А ведь на конструкторе столько микробов! Предлагаем время от времени устраивать стирку LEGO. Для этого возьмите мешок для белья и сложите в него конструктор. Запустите программу короткой стирки. Сушите конструктор естественным путем, выложив детали на полотенце. Кстати, таким же образом можно стирать и хозяйственные щетки, чтобы на них не скапливались микробы.

8. Вмятины на деревянной поверхности


При помощи утюга и тпяпки можно восстановить не только деревянную мебель, но и ламинат / Фото: sdelai-lestnicu.ru

При помощи утюга и тпяпки можно восстановить не только деревянную мебель, но и ламинат / Фото: sdelai-lestnicu.ru

 

Случайно оставили вмятину на деревянной мебели? Хорошая новость - ситуацию легко исправить с помощью утюга и слегка увлажненной тряпки. Положите материал на выемку, а сверху пройдитесь горячим приспособлением для глажки. Под воздействием пара влага из тряпки начнет испаряться и заполнять поврежденные волокна древесины. В результате они расширятся и примут прежнюю форму.

9. Очиститель страниц


Лимонный сок поможет свести пометки маркером или как минимум осветлить / Фото: shop.kostyor.ru

Лимонный сок поможет свести пометки маркером или как минимум осветлить / Фото: shop.kostyor.ru

 

Некоторым людям нравится делать пометки в книгах цветными маркерами, но иногда хочется удалить старые записи. На помощь придет лимонный сок. Окуните в него ватную палочку и протрите выделенные строки. Чем свежее маркер, тем проще он сотрется. В любом случае, пометки либо исчезнут полностью, либо станут намного светлее.

10. Уменьшенный пакет


С помощью раскаленного ножа при необходимости легко сделать из большого пакета несколько маленьких / Фото: images.ua.prom.st

С помощью раскаленного ножа при необходимости легко сделать из большого пакета несколько маленьких / Фото: images.ua.prom.st

 

Нужен маленький пакет с замком zip-lock, а под рукой только большие? Не проблема! Сделайте пакет подходящего размера самостоятельно. Возьмите острый нож и нагрейте его над пламенем. Сложите в пакет все необходимое, а затем проведите по нему ножом, отрезая лишнее. Горячее лезвие расплавит материал и края прочно сомкнутся.

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10 бытовых хитростей, которые упростят домашние хлопоты

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