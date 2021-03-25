Цветочная поляна из остатков пряжи

Из этих восхитительных вязаных крючком цветов можно сделать целый плед при желании.
Такой лёгкий, нежный, по-летнему яркий!
Научитесь вязать один цветок и соединять его со вторым — и дальше работа пойдёт, как по маслу!
Наберите 6 воздушных петель, соедините в круг соединительной петлей. Теперь получившийся круг обвяжите 12 петлями. Это сердцевина цветка.
Присоедините новую пряжу другого цвета и провяжите 12 воздушных петель (лепесток). Закрепите в соседнюю петлю. Теперь в этой же соседней петле начните вязать новый лепесток из тех же 12 воздушных петель. Таким образом, один цветок состоит из сердцевины и 12 лепестков.
Во время вязания лепестков 2 из них соедините с соседним цветком, просто продев в него вязание в середине работы.
Вот так выглядят три соединенных цветка:
А уже из них можно собрать целый цветочный плед-поляну!
Подробнее о вязании мотива и соединении элементов воедино смотрите в видео ниже:
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