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Цветочная поляна из остатков пряжи

Цветочная поляна из остатков пряжи

Из этих восхитительных вязаных крючком цветов можно сделать целый плед при желании. 

Такой лёгкий, нежный, по-летнему яркий! 

Научитесь вязать один цветок и соединять его со вторым — и дальше работа пойдёт, как по маслу!

Цветочная поляна из остатков пряжи

Наберите 6 воздушных петель, соедините в круг соединительной петлей. Теперь получившийся круг обвяжите 12 петлями. Это сердцевина цветка.

Цветочная поляна из остатков пряжи


Присоедините новую пряжу другого цвета и провяжите 12 воздушных петель (лепесток). Закрепите в соседнюю петлю. Теперь в этой же соседней петле начните вязать новый лепесток из тех же 12 воздушных петель. Таким образом, один цветок состоит из сердцевины и 12 лепестков.

Цветочная поляна из остатков пряжи


Во время вязания лепестков 2 из них соедините с соседним цветком, просто продев в него вязание в середине работы.

Цветочная поляна из остатков пряжи


Вот так выглядят три соединенных цветка:

Цветочная поляна из остатков пряжи


А уже из них можно собрать целый цветочный плед-поляну!

Цветочная поляна из остатков пряжи


Подробнее о вязании мотива и соединении элементов воедино смотрите в видео ниже:

 

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