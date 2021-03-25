Цветочная поляна из остатков пряжи

Из этих восхитительных вязаных крючком цветов можно сделать целый плед при желании.

Такой лёгкий, нежный, по-летнему яркий!

Научитесь вязать один цветок и соединять его со вторым — и дальше работа пойдёт, как по маслу!





Наберите 6 воздушных петель, соедините в круг соединительной петлей. Теперь получившийся круг обвяжите 12 петлями. Это сердцевина цветка.





Присоедините новую пряжу другого цвета и провяжите 12 воздушных петель (лепесток). Закрепите в соседнюю петлю. Теперь в этой же соседней петле начните вязать новый лепесток из тех же 12 воздушных петель. Таким образом, один цветок состоит из сердцевины и 12 лепестков.





Во время вязания лепестков 2 из них соедините с соседним цветком, просто продев в него вязание в середине работы.



Вот так выглядят три соединенных цветка:





А уже из них можно собрать целый цветочный плед-поляну!







Подробнее о вязании мотива и соединении элементов воедино смотрите в видео ниже: