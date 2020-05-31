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Кактус как альтернатива натуральной коже

Кактус как альтернатива натуральной коже

Кактус как альтернатива натуральной коже Кактус, Предпринимательство, Длиннопост

Предприниматели из Экзики Адриан Лопес Веларде и Марте Казарез недавно представили Desserto — первую органическую кожу, полностью изготовленную из кактуса Нопаль (или Опунции). Цель стартапа состояла в том, чтобы создать устойчивую, этичную альтернативу коже животных.

Материал является частично биоразлагаемым и имеет технические характеристики, необходимые для модной, кожевенной, мебельной и автомобильной промышленности. Благодаря своей гибкости, воздухопроницаемости и долговечности (срок службы не менее 10 лет) кожа из кактуса способна заменить материалы из животных и синтетические аналоги, которые не являются экологически чистыми.

Лопес Веларде и Марте Казарез ушли со своих прежних рабочих мест, чтобы сосредоточиться на разработке Desserto — так называемой кактусовой или нопальской веганской кожи.

Кактус как альтернатива натуральной коже Кактус, Предпринимательство, Длиннопост
Кактус как альтернатива натуральной коже Кактус, Предпринимательство, Длиннопост
Кактус как альтернатива натуральной коже Кактус, Предпринимательство, Длиннопост
Кактус как альтернатива натуральной коже Кактус, Предпринимательство, Длиннопост

 

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