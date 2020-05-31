Кактус как альтернатива натуральной коже

Предприниматели из Экзики Адриан Лопес Веларде и Марте Казарез недавно представили Desserto — первую органическую кожу, полностью изготовленную из кактуса Нопаль (или Опунции). Цель стартапа состояла в том, чтобы создать устойчивую, этичную альтернативу коже животных.

Материал является частично биоразлагаемым и имеет технические характеристики, необходимые для модной, кожевенной, мебельной и автомобильной промышленности. Благодаря своей гибкости, воздухопроницаемости и долговечности (срок службы не менее 10 лет) кожа из кактуса способна заменить материалы из животных и синтетические аналоги, которые не являются экологически чистыми.

Лопес Веларде и Марте Казарез ушли со своих прежних рабочих мест, чтобы сосредоточиться на разработке Desserto — так называемой кактусовой или нопальской веганской кожи.