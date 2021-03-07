Простой способ, как пожарить рыбу без неприятного запаха по всей квартире

Сначала рыбу нужно хорошо помыть. /Фото: dreamstime.com.

Затем рыба солится, перчится и режется на куски. /Фото: vkusnyashki.top.

Панируем рыбу в кукурузной муке. /Фото: blogspot.com.

Во время обжарки бросаем на сковороду к рыбе несколько тонких ломтиков картофеля . /Фото: koolinar.ru.