Что можно приготовить из перловки кроме харчо и рассольника

К сожалению, несмотря на все хвалебные оды перловке, мало кто на самом деле готовит эту кашу, не говоря уже о том, что ест её с удовольствием. Но всё же, не стоит быть столь категоричными к данной к крупе. Из неё можно приготовить с десяток вкуснейших блюд, которые будут съедены всем семейством за считанные минуты.
1. Борщ
Борщ с перловкой. \ Фото: google.com.ua.
Классический рецепт борща знаком практически каждой хозяйке. Да вот только не каждая хозяйка знает о том, что данное блюдо можно приготовить с перловкой.
Ингредиенты:
• Мясо на кости (рёбрышки) - 0,5 кг;
• Крупа перловая - 0,5 стакана;
• Вода - 3-3,5 л;
• Картошка среднего размера - 3-4 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Перец болгарский (красный) - 1 шт;
• Капуста - 0,5 кг;
• Свекла небольшая - 1 шт;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Томатная паста - 1-2 пакетика;
• Соль - по вкусу;
• Перец горошком - по вкусу;
• Лавровый лист - по вкусу;
• Уксус столовый - 2 ч.л;
• Микс свежей зелени - по вкусу.
Домашний борщ с перловкой. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Перловку тщательно промыть под холодной проточной водой несколько раз;
• Переложить в кастрюлю или в миску;
• Залить тёплой/горячей водой;
• Оставить на несколько часов, а лучше всего на ночь;
• Мясо хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Затем поставить на средний огонь;
• Довести до кипения, собрать пену, посолить, добавить перец горошком и лавровый лист;
• После уменьшить огонь и добавить перловку;
• Капусту мелко нашинковать;
• Картошку очистить, нарезать кубиком среднего размера;
• Морковку и свеклу натереть на крупной тёрке;
• Лук мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле вместе со свеклой и морковкой примерно 10-15 минут;
• Затем отправить в кастрюлю к мясному бульону;
• Следом добавить картофель и капусту;
• Довести до кипения, посолить, поперчить, добавить уксус;
• Аккуратно перемешать и убавить огонь;
• Перец нарезать мелким кубиком;
• Чеснок порубить или пропустить через пресс;
• Обжарить (примерно 7-8 минут) вместе с перцем на той же сковороде, где жарился лук со свеклой и морковкой;
• А после добавить в кастрюлю к остальным овощам;
• За десять минут до готовности добавить томатную пасту;
• Тщательно перемешать, довести до кипения и до полной готовности;
• Перед подачей посыпать свежей мелко нарезанной зеленью.
2. Голубцы
Голубцы. \ Фото: gastronom.ru.
Рецептов голубцов настолько много, что глаза разбегаются при выборе нужного. Впрочем, если вы располагаете свободным временем и желанием, то можете попробовать приготовить голубцы с перловкой. Блюдо получается очень сытным, питательным и невероятно вкусным. А подавать его можно как со сметаной, так и любым другим соусом.
Ингредиенты:
• Капуста - 1 кочан примерно 1 кг;
• Перловка - 1 стакан;
• Фарш мясной - 0,5 кг;
• Морковка крупная - 1 шт;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Томатная паста - 1 упаковка;
• Сметана - для подачи.
Голубцы с перловкой. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Способ приготовления:
• Перловку тщательно промыть под холодной проточной водой несколько раз;
• Затем залить водой и оставить на всю ночь;
• С утра слить воду, промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Затем откинуть на дуршлаг и остудить до комнатной температуры;
• Фарш обжарить на сковороде примерно 15-20 минут;
• Переложить в миску и дать остыть;
• Морковку и лук очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Обжарить на подсолнечном масле 10-15 минут;
• Верхние листья с капусты снять, мелко нарезать и обжарить на том же масле, где жарился лук с морковкой примерно 15-20 минут;
• Затем смешать с луком и морковью;
• Добавить соль и перец;
• Тщательно перемешать;
• После смешать с фаршем;
• Пока готовится зажарка, нужно отварить кочан капусты в слегка подсоленной воде примерно 30-40 минут;
• Готовую капусту остудить и разобрать аккуратно на листья;
• Нафаршировать капустные листья начинкой;
• Свернуть конвертиком и выложить в глубокую кастрюлю;
• Затем залить водой так, чтобы покрыть верхний слой голубцов на 2-3 см;
• Накрыть крышкой и поставить тушиться на медленный огонь на 30-35 минут;
• Затем добавить соль, перец и томатную пасту;
• Накрыть крышкой и готовить ещё 10-15 минут;
• Перед подачей полить сметаной и по желанию можно посыпать свежей зеленью.
3. Салат
Салат с перловкой. \ Фото: eda.ru.
Осень – разгар сезонных овощей, которые практически всегда есть под рукой у каждой хозяйки. Так почему бы не воспользоваться моментом и не приготовить оригинальный салат с перловой крупой, капустой, орехами и горчицей?
Ингредиенты:
• Крупа перловая - 1 стакан;
• Фасоль консервированная - 1 банка;
• Микс орехов (но можно и грецкие) - 0,5 стакана;
• Капуста фиолетовая - 250-300 г;
• Капуста брюссельская - 10-12 шт;
• Уксус яблочный - 6 ч.л;
• Горчица дижонская - 2 ч.л;
• Масло оливковое - для жарки;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Оригинальный салат с перловкой. \ Фото: smak.ua.
Способ приготовления:
• Перловку вымыть и замочить на ночь;
• После отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде;
• Затем откинуть на дуршлаг и остудить;
• После, когда вода стечёт, слегка обжарить на оливковом масле (примерно 5-6 минут) или до рассыпчатого состояния;
• На той же сковородке обжарить дроблённые орехи;
• Капусту вымыть и мелко нашинковать;
• Брюссельскую капусту также вымыть и тонко нарезать;
• Отправить на сковородку и обжарить два сорта капусты вместе около 10 минут;
• Затем переложить в глубокую миску;
• Добавить перловку, консервированную фасоль (воду обязательно слить) и орехи;
• Аккуратно перемешать;
• В другой миске смешать горчицу, соль, перец и уксус;
• Получившимся соусом заправить салат;
• Ещё раз перемешать и подавать к столу.
4. Слоённые блинчики
Блинчики с перловкой. \ Фото: photorecept.ru.
Пожалуй, блинчики – то, что больше всего любят взрослые и дети. Сладкие, с начинкой и без – они никогда не успевают надоедать, радуя своим ароматом и вкусом. Впрочем, если вы желаете проявить инициативу и удивить домочадцев, записывайте скорее рецепт слоённых блинчиков с начинкой из перловки с грибами.
Ингредиенты:
• Тесто слоённое - 1 упаковка;
• Перловка - 1 стакан;
• Грибы шампиньоны - 200-300 г;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Петрушка свежая - 1 маленький пучок;
• Грибная приправа - по вкусу;
• Соль и перец по вкусу;
• Масло - для жарки.
Очень вкусные блинчики. \ Фото: shkolazhizni.ru.
Способ приготовления:
• Перловку вымыть и замочить на ночь;
• После отварить до готовности в подсоленной воде;
• Грибы вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Лук очистить и нашинковать;
• На разогретой сковороде, смазанной подсолнечным маслом, обжарить грибы с луком (примерно 10-15 минут);
• Посолить, поперчить, добавить грибную приправу и хорошенько перемешать;
• Затем соединить с перловкой и ещё раз перемешать;
• Тесто раскатать и нарезать на несколько равномерных частей;
• На каждый кусочек выложить начинку;
• Сформировать трубочки или конвертики;
• В глубокой сковороде разогреть масло;
• Выложить блинчики и обжарить с каждой стороны до лёгкой золотистой корочки;
• Зелень вымыть, просушить и мелко нарезать;
• Перед подачей слоённые блинчики посыпать рубленной петрушкой.
5. Суп
Суп с перловкой. \ Фото: google.com.
Из перловки можно приготовить не только харчо и рассольник, а и вкусный грибной суп с копчёностями.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 2-3 шт;
• Шампиньоны - 200-250 г;
• Перловая крупа - 0,5 стакана;
• Микс копчёностей - 1 упаковка (или 250-300г);
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Перец молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Лавровый лист - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Перловый суп с копчёностями. \ Фото: izirecept.ru.
Способ приготовления:
• Перловку вымыть и замочить на ночь;
• После слить воду, ещё раз промыть и отварить до готовности, слегка подсолив;
• Картофель очистить, нарезать мелким кубиком и отправить в кастрюлю вариться на среднем огне;
• Как только вода закипит, добавить лавровый лист и специи;
• Грибы вымыть;
• Просушить и нарезать на несколько равномерных частей;
• Лук мелко нашинковать;
• Морковку натереть на мелкой тёрке и обжарить вместе с луком 5-7 минут;
• Затем добавить грибы;
• Перемешать и готовить ещё 6-7 минут;
• Копчёности нарезать средним кубиком и отправить в кастрюлю с картошкой;
• Следом за ними перловку и зажарку с грибами;
• При необходимости посолить, поперчить, перемешать;
• Варить до полной готовности;
• Перед подачей по желанию можно посыпать свежей зеленью.
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