Привычные вещи в доме, из-за которых его жильцы стареют раньше времени

Можно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно заниматься спортом, но все равно выглядеть старше своих лет. Преждевременное старение кожи происходит в результате воздействия многих факторов, например таких, как качество воздуха, окружающая нас среда и даже домашний интерьер.

Мы хотим оставаться молодыми и красивыми как можно дольше, поэтому решили разобраться, какие вещи в нашем доме способны незаметно нас состарить.



Некачественные наволочки

Моющие средства

Микроволновка

Обогреватель

Экран телефона

Чехлы для одежды

Гели для душа

Чугунные батареи

Хлопковые наволочки приводят к преждевременному старению кожи лица. Все дело в том, что трение ткани во время сна ведет к образованию заломов и морщин на вашей коже. Для сохранения молодости эксперты рекомендуют отказаться от хлопковых наволочек в пользу шелковых. Кожа и волосы скользят по гладкой ткани, поэтому утром свежий вид гарантирован. Кроме того, в шелк не впитываются кремы и сыворотки, нанесенные перед сном.Химическими моющими средствами стоит пользоваться исключительно в защитных резиновых перчатках. Например, высокое содержание такого вещества, как лаурилсульфат натрия, разрушает липидный барьер кожи, из-за чего она становится сухой и покрывается мелкими трещинами.Современные микроволновые печи безопасны для человека.Однако утечка микроволн может происходить из поврежденных и грязных приборов. Поэтому важно поддерживать микроволновку в рабочем состоянии. Кроме того, вред здоровью и вашему внешнему виду также наносит употребление замороженных блюд. Все дело в том, что они содержат много трансжиров и холестерина, которые могут блокировать артерии и вызывать проблемы с сердцем.В отопительный сезон важно следить за температурой и влажностью воздуха в своем доме. Обогреватели и радиаторы очень сушат воздух, тем самым обезвоживая вашу кожу. Считается, что даже снижение влажности на 30 % может привести к образованию мелких морщин. Для поддержания комфортного микроклимата поставьте дома увлажнитель воздуха либо же покупайте более дорогие модели обогревателей, которые не «сжигают» воздух.Синий свет (HEV) от вашего мобильного телефона и экрана компьютера может провоцировать гиперпигментацию и преждевременное старение кожи. «HEV-излучение присутствует при дневном свете, но также излучается флуоресцентным освещением и светодиодами, в том числе и экранами телевизоров, смартфонов, планшетов и компьютеров», — комментирует дерматолог Эндрю Бирни.Не стоит хранить одежду в пластиковых чехлах или пакетах. Да, от пыли они, конечно, защищают, а вот ваша кожа спасибо не скажет. Полиэтиленовые и нетканые чехлы не пропускают воздух, из-за чего создают избыточное накопление влаги на одежде, что впоследствии приводит к развитию грибка и плесени. При попадании в организм человека споры плесени могут пагубно сказываться на здоровье, например провоцировать кашель, приступы астмы, а также привести к ухудшению состояния кожи.Мы не говорим, что стоит полностью отказаться от использования гелей для душа. Однако при покупке обращайте внимание на их состав. Некоторые вещества, которые входят в состав многих популярных гелей для душа, не только не очищают, а, наоборот, загрязняют поры вашей кожи, так как изготовлены из нефтепродуктов. Выбирайте для себя средства без SLS и парабенов. Один из самых опасных сульфатов — содиум лаурет сульфат (sodium laureth sulfate — SLES). Он высушивает кожу и обволакивает ее маслянистой пленкой.При возможности постарайтесь заменить в своем доме старые чугунные батареи. Дело в том, что с годами в щелях радиатора накапливается большое количество пыли. Как правило, эти труднодоступные места мало кто вычищает должным образом. В результате загрязненный воздух с частичками пыли повреждает кожный барьер и разрушает коллаген (или, как его еще называют, белок молодости), который обеспечивает эластичность и упругость вашей кожи.