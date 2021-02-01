Зачем нужны фары на локомотивах (не для освещения)

Как и любое другое транспортное средство, подвижной самоходный состав на железной дороге оснащен фарами. Только их предназначение в корне отличается от традиционного. То есть эти фары не освещают путь, как можно было бы предположить. Если понаблюдать за передвижением локомотива, можно увидеть, что спереди может быть включен как белый, так и красный свет. В чем же заключается назначение этих фар и, соответственно, издаваемого ими свечения?
Буферные фонари расположены в нижнем поясе торцевой части подвижного состава / Фото: commons.m.wikimedia.org
Расположены фары в нижней части кузова локомотива, на буферном брусе, поэтому специалисты их называют буферными фонарями. Если рассматривать его конструкцию, то это технический прибор, который состоит из излучающего свет элемента, светоотражателя и, если необходимо, цветофильтра.
Первые локомотивы оснащались обычными лампами-керосинками / Фото: nevsedoma.com.ua
На самых первых моделях поездов фонари были ничем иным, как обычными лампами-керосинками. Постепенно они были заменены на лампы накаливания. Чтобы добиться свечения красным цветом, машинист локомотива вручную в специально сделанную для этого оправу устанавливал красную стеклянную линзу.
В современных моделях поездов устанавливаются светодиоды с высоким индексом восприятия / Фото: commons.wikimedia.org
В современных поездах в такой процедуре уже нет необходимости. На них установлена светооптическая самостоятельная система. Последние модели оснащены светодиодами, обладающими высоким индексом восприятия независимо от погодных условий, в том числе если на улице ярко светит солнце.
Для освещения дороги на локомотивах предусмотрен прожектор, фары используются для передачи ряда сигналов / Фото: trainpix.org
Фары на локомотивах могут менять цвет и нужны для подачи ряда сигналов. Дорогу же освещает прожектор, находящийся выше буферных огней.
Смысл передаваемых сигналов зависит от цвета огней / Фото: ptzgovorit.ru
От того, каким цветом горят огни, зависит и смысл передаваемого сигнала:
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- прожектор и два огня прозрачно-белого свечения – голова состава;
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- прожектор плюс по ходу движения справа (на стороне машиниста) прозрачно-белый свет, а с противоположной стороны красный свет – голова состава во время передвижения по неверному ж/д пути;
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- справа хвостовой части или задней горит один фонарь красного цвета – хвост состава;
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- еще один сигнал в виде двух огней красного цвета может включаться, если состав двигается по путям, не предназначенным для общего пользования, вперед вагонами (грузовыми);
- прожектор и один фонарь белого цвета – голова маневрирующего локомотива или его хвост.
Система передачи сигналов очень важна и упрощает работу машинистов / Фото: avto.goodfon.ru
На самом деле эта простая система очень важна и существенно облегчает жизнь машинистам и работникам железной дороги.
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